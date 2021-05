CTX lance la première bourse réglementée par les technologies Nasdaq pour les jetons adossés à des actifs, en se concentrant sur le financement écologique

SINGAPOUR, 19 mai 2021 /PRNewswire/ -- La société Cyberdyne Tech Exchange (CTX) basée à Singapour a annoncé aujourd'hui qu'elle lancerait le premier marché numérique réglementé par les technologies Nasdaq, pour les jetons adossés à des actifs.

Les jetons représenteront une fraction de la valeur des actifs réels, y compris les infrastructures écologiques, les capitaux propres, l'immobilier, l'art, Bitcoin et Ethereum.

Le CTX permettra aux propriétaires d'actifs qualifiés, aux investisseurs accrédités, aux institutions et aux sociétés, d'émettre et de négocier leurs actifs numériques d'ici le deuxième semestre de cette année. Il assurera également le règlement et la sécurité des jetons.

Le lancement de l'échange intervient après que la société a reçu des licences de services du marché des capitaux de l'Autorité monétaire de Singapour ce mois-ci, l'approbation de principe d'une licence d'opérateur de marché reconnu en décembre 2020, ainsi qu'une licence exemptée du Payment Service Act.

La création d'un actif à l'aide de la technologie de la chaîne de blocs et de contrats intelligents crée un jeton de sécurité qui représente une part ou la propriété d'une partie de l'actif sous-jacent, qui est souvent de grande valeur ou non liquide. Le processus rend l'actif accessible à un plus grand nombre d'investisseurs et permet aux émetteurs de lever des fonds d'une manière moins coûteuse, plus rapide et plus facile par rapport à un IPO ou à une émission d'obligations classiques.

Fondée en 2018, l'entreprise CTX voit un potentiel passionnant dans l'émission et l'échange de jetons d'actifs écologiques, qu'il s'agisse de parcs solaires ou éoliens, de bâtiments intelligents et durables, de parcs industriels écologiques, d'agriculture durable et de mobilité zéro émission.

Le Dr Bai Bo, Président exécutif et cofondateur de CTX, a déclaré : « Nous croyons que les jetons de sécurité constitueront la nouvelle équité et seront le moteur de la prochaine vague de l'économie numérique. Pour les investisseurs, il ouvre la voie à la propriété fractionnée d'investissements difficiles d'accès et pour les entreprises, il offre une nouvelle source de financement qui est rentable, traçable et très liquide.

« Le CTX reliera de façon transparente les institutions financières ordinaires et les investisseurs accrédités à des actifs écologiques novateurs dans le cadre d'un échange robuste qui fonctionnera dans le cadre réglementaire rigoureux et progressif qu'offre Singapour. »

Dr Bai, un Sino-Américain, est également Président du Fonds vert Asie (AGF), l'un des premiers fonds de capital-investissement à impact en Asie avec plus de 2,0 milliards de dollars d'actifs sous gestion.

AGF a été fondée en 2016 avec un accent sur les investissements à impact écologique axés sur la technologie.

L'OCDE a estimé que des investissements de 6,9 billions de dollars américains par an dans les infrastructures seraient nécessaires entre 2017 et 2030, pour que le monde atteigne les objectifs de l'Accord de Paris qui concerne la limitation de la hausse de la température mondiale à moins de deux degrés Celsius.

Le Dr Bai a ajouté : « Nous sommes convaincus que l'avenir des bourses est réglementé, numérique et écologique, et nous voulons que CTX soit le moteur du financement écologique. »

AGF a veillé à ce que l'empreinte carbone de ses investissements soit quantifiée et certifiée par des agences indépendantes telles que Bureau Veritas. Le Dr Bai a déclaré que CTX appliquera la même approche et sera la première bourse à exiger des informations sur les émissions de carbone pour tous les actifs négociés sur son système. Cela permettra aux émetteurs et aux investisseurs de suivre l'empreinte carbone des actifs en leur possession.

L'architecture de négociation de CTX déploiera les meilleurs moteurs de jumelage et de surveillance du marché de Nasdaq, qui sont actuellement utilisés par les bourses nationales, les chambres de compensation, les dépositaires centraux de titres et les organismes de réglementation dans plus de 50 pays.

À l'instar de Nasdaq, la CTX exige que tous les émetteurs respectent ses normes de cotation qui comprennent des critères qualitatifs et quantitatifs. Tous les jetons adossés à des actifs émis sont tarifés au moyen du processus de constitution de livres de CTX pour assurer la transparence.

AGF a récemment investi un montant supplémentaire de 15 millions de dollars américains dans CTX, dont les deux autres cofondateurs sont Gabriel Wong, un Singapourien qui était auparavant un banquier d'investissement, et Lily Hong, fondatrice et PDG d'un fournisseur de services de technologie de sécurité des données pour les applications IoT industrielles.

À propos de CTX

Cyberdyne Tech Exchange (CTX) est une bourse numérique autorisée et réglementée par l'Autorité monétaire de Singapour et alimentée par les technologies avancées de trading et de surveillance du Nasdaq. Fondée en 2018, elle offre aux propriétaires d'actifs qualifiés et aux investisseurs institutionnels une infrastructure complète comprenant l'émission primaire, le négoce secondaire, le règlement et la garde des jetons adossés à des actifs. Basée à Singapour, l'entreprise CTX vise à devenir une plateforme mondiale de financement écologique et sera la première bourse à intégrer des informations sur le carbone pour les émetteurs et les investisseurs. Consultez www.ctx.sg ou contactez [email protected] pour plus d'informations sur CTX.

