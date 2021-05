CTX lanceert de eerste gereguleerde beurs op basis van Nasdaq-technologieën voor door activa gedekte tokens, met de nadruk op groene financiering

SINGAPORE, 19 mei 2021 /PRNewswire/ -- De in Singapore gevestigde Cyberdyne Tech Exchange (CTX) heeft vandaag meegedeeld dat het vandaag voor door activa gedekte tokens 's werelds eerste gereguleerde digitale beurs zal lanceren die mogelijk gemaakt wordt door Nasdaq-technologieën.

De tokens vertegenwoordigen een fractionele waarde in echte activa, waaronder groene infrastructuur, eigen vermogen, onroerend goed, kunst, bitcoin en Ethereum.

Met CTX kunnen gekwalificeerde bezitters van activa, geaccrediteerde investeerders, financiële instellingen en bedrijven tegen de tweede helft van dit jaar dergelijke digitale activa uitgeven en verhandelen. Het zorgt ook voor afwikkeling en bewaring van de tokens.

De stap om de beurs te lanceren komt nadat het bedrijf deze maand van de Monetary Authority of Singapore Capital Market Services-licenties heeft ontvangen, in principe een goedkeuring voor een Recognized Market Operator-licentie in december 2020, evenals een vrijgestelde Payment Service Act-licentie.

Het via tokens versturen van activa met behulp van blockchain-technologie en slimme contracten creëert een beveiligingstoken die een aandeel of eigendom van een deel van de onderliggende activa vertegenwoordigt, dat vaak van hoge waarde of slecht verhandelbaar is. Het proces maakt het actief toegankelijk voor veel meer beleggers en stelt emittenten in staat om op een goedkopere, snellere en gemakkelijkere manier geld in te zamelen in vergelijking met een conventionele IPO of obligatie-uitgifte.

CTX, opgericht in 2018, zei dat het een enorm potentieel ziet in de uitgifte en verhandeling van tokens van groene activa, of het nu gaat om zonneparken of windparken, slimme en duurzame gebouwen, groene industrieparken, duurzame landbouw en emissievrije mobiliteit.

Dr Bai Bo, uitvoerend voorzitter en medeoprichter van CTX, zei: "Wij geloven dat beveiligingstokens het nieuwe eigen vermogen zullen zijn en de volgende golf van de digitale economie zullen aansturen. Voor investeerders maakt het de weg vrij voor fractioneel eigendom van moeilijk toegankelijke investeringen en voor bedrijven biedt het een nieuwe financieringsbron die kostenefficiënt, traceerbaar en zeer liquide is.

"CTX zal de reguliere financiële instellingen en geaccrediteerde investeerders naadloos verbinden met innovatieve groene activa op een robuuste beurs die zal opereren binnen het rigoureuze en progressieve regelgevingskader dat Singapore biedt."

Dr. Bai, een Chinese Amerikaan, is tevens voorzitter van Asia Green Fund (AGF), een van de eerste grote private equity-fondsen in Azië met meer dan USD 2,0 miljard aan beheerd vermogen.

AGF is opgericht in 2016 met een focus op investeringen in techniek die een positieve impact op het milieu heeft.

De OESO schatte dat tussen 2017 en 2030 USD 6,9 biljoen per jaar aan investeringen in infrastructuur nodig zal zijn als de wereld de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs wil bereiken om de stijging van de temperatuur op aarde tot onder de twee graden Celsius te beperken.

Dr Bai voegde toe: "We zijn ervan overtuigd dat de toekomst van beurzen gereguleerd, digitaal en groen is, en we willen dat CTX de drijvende kracht is achter groene financiering".

AGF heeft er krachtig voor gezorgd dat de CO₂-uitstoot van zijn investeringen wordt gekwantificeerd en gecertificeerd door onafhankelijke agentschappen zoals Bureau Veritas. Dr. Bai zei dat CTX dezelfde aanpak zal toepassen en de eerste beurs zal zijn die het melden van CO₂-uitstoot verplicht stelt voor alle activa die op zijn systeem worden verhandeld, waardoor zowel emittenten als investeerders de CO₂-uitstoot van de activa in hun bezit kunnen volgen.

De handelsarchitectuur van CTX zal Nasdaq's beste matching- en markttoezicht-engines inzetten die momenteel worden gebruikt door nationale beurzen, verrekenkantoren, centrale bewaarinstellingen van effecten en toezichthouders in meer dan 50 landen.

Net als Nasdaq vereist CTX dat alle emittenten voldoen aan de noteringsnormen die zowel kwalitatieve als kwantitatieve criteria bevatten. Alle uitgegeven tokens die door activa gedekt worden, worden geprijsd via het eigen boekopbouwproces van CTX om transparantie te garanderen.

AGF investeerde onlangs nog eens USD 15 miljoen in CTX, waarvan de twee andere medeoprichters Gabriel Wong zijn, een Singaporees en een voormalige investeringsbankier, en Lily Hong, oprichter en CEO van een dienstverlener op het gebied van gegevensbeveiligingstechnologie voor industriële IoT-toepassingen.

Over CTX

Cyberdyne Tech Exchange (CTX) is een digitale beurs waaraan een licentie is verleend en die gereguleerd wordt door de Monetary Authority of Singapore en mogelijk gemaakt wordt door Nasdaq's geavanceerde handels- en bewakingstechnologieën. Het werd opgericht in 2018 en biedt gekwalificeerde bezitters van activa en institutionele beleggers een full-service infrastructuur, waaronder primaire uitgifte, secundaire handel, afwikkeling en bewaring van door activa gedekte tokens. Het in Singapore gevestigde CTX wil wereldwijd een centraal punt zijn voor groene financiering en zal de eerste beurs zijn die het melden van CO₂-uitstoot verplicht stelt voor zowel emittenten als investeerders. Kijk op www.ctx.sg of neem contact op met [email protected] voor meer informatie over CTX.

SOURCE Cyberdyne Tech Exchange