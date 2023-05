Cuentas lanza Cuentas Mobile, servicio de telefonía móvil diseñado para ir "más allá de la llamada", que combina conectividad móvil con herramientas y servicios financieros, y ofrece más oportunidades de conexión con el mundo a quienes lo necesitan

Cuentas Mobile está diseñado para conectar a los usuarios con una creciente lista de soluciones financieras, productos y servicios digitales y comercio único de pago por teléfono, otro paso para crear un ecosistema completo para el creciente segmento de la población que se ha quedado fuera de las ofertas tradicionales de banca y servicios digitales.

MIAMI BEACH, Florida, 16 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- Cuentas, Inc. (NASDAQ: CUEN) (NASDAQ: CUENW) ("Cuentas"), la empresa que está creando un ecosistema financiero alternativo para una población trabajadora que no tiene acceso a alternativas financieras tradicionales, anunció hoy que ha lanzado su nuevo servicio de voz, texto y digital, Cuentas Mobile. Con Cuentas Mobile, Cuentas ahora es reconocida como MVNO, u operador de redes virtuales móviles, lo que le da a Cuentas la capacidad de ofrecer servicios LTE 5G y 4G en los Estados Unidos. Cuentas Mobile se lanzó con tres ofertas centrales y rentables, y espera desarrollar nuevos planes alternativos para abordar la creciente comunidad global que conecta a familias en los Estados Unidos con sus amigos y seres queridos de todo el mundo.

El debut de Cuentas Mobile es un paso fundamental en el plan de la empresa para ofrecer un ecosistema completo de servicios a los millones de personas y familias trabajadoras que se han quedado fuera de un sistema financiero antiguo. Un elemento clave de Cuentas Plan gira en torno al uso de la tecnología patentada de la empresa para ofrecer a los usuarios un conjunto creciente de herramientas financieras integradas directamente en sus dispositivos móviles. La gerencia está adoptando un enfoque único con el objetivo de combinar estos servicios integrados para abrir la puerta no solo al crecimiento financiero, sino también a las mejoras de estilo de vida e incluso a oportunidades de vida, como lo demuestra el reciente anuncio de la empresa de su última iniciativa, el desarrollo "Arden by Cuentas Casa", un complejo de 360 unidades que combina tecnologías de construcción innovadoras y sostenibles con beneficios para los residentes modernos impulsados por la tecnología, lo que genera nuevas oportunidades de vida más accesibles para los desatendidos.

La gerencia consideró que la oferta de la empresa no estaría completa sin una solución significativa de comunicaciones móviles, pero que quería esperar hasta que lograra su condición de MVNO para lanzarse. La red se aloja sobre uno de los proveedores de telecomunicaciones más grandes del mundo, ofreciendo servicio de primer nivel a precios altamente competitivos. Con su red ya implementada, la gerencia planea utilizar la versión 3.0 de Cuentas App como tejido conectivo, lo que permitirá a los usuarios gestionar su vida financiera y personal con mayor eficiencia. Los cofundadores de Cuentas, el director ejecutivo Arik Maimon y Michael De Prado operarán inicialmente la empresa y esperan incorporar más gerentes generales a medida que la plataforma se implemente.

"No es suficiente ofrecer asesoramiento", afirmó Maimon, director ejecutivo de Cuentas, "Queremos que nuestra plataforma proporcione las herramientas y oportunidades y tenga un impacto directo, positivo y significativo en la vida de las personas". Pero la misión de la empresa no se detiene con este lanzamiento. "Al igual que lo hemos hecho con nuestro enfoque 'más allá del banco' en los servicios financieros, queremos que Cuentas Mobile vaya más allá de la llamada", expresó De Prado. "Nuestro sueño para Cuentas Mobile es poder ofrecer conectividad social y comercial significativa entre nuestros usuarios y sus mundos".

Mientras que Cuentas Mobile se lanza con tres paquetes, la gerencia tiene planes mucho más grandes para la red y espera ofrecer planes más dinámicos con servicios adicionales durante los próximos meses. Cuentas cree que la industria móvil se ha convertido nada más que en diferentes procesos y paquetes que no generan compromiso ni aportan valor al suscriptor. Con Cuentas Mobile, la empresa tiene como objetivo cambiar eso.

El enfoque "más allá del banco" de Cuentas comenzó con herramientas y gestión financieras, expandiéndose a bienes raíces con Cuentas Casa, y ahora a telecomunicaciones con Cuentas Mobile. El corazón de Cuentas Mobile es su capacidad de conectar directamente a los suscriptores con una creciente colección de herramientas financieras y servicios de comunicación que la gerencia considera como la red de comunicaciones moderna. "Nuestros usuarios llevan una vida móvil, y necesitan herramientas para gestionar esa vida en cualquier momento y lugar", continuó Maimon. "Con Cuentas Mobile, agregamos una pieza importante a nuestra estrategia de llevar el mundo conectado a aquellos que han sido excluidos… a aquellos que más lo necesitan… y a aquellos que más la pueden aprovechar".

Acerca de Cuentas Mobile

Cuentas Mobile es la nueva plataforma de comunicaciones de Cuentas, la empresa que está creando un creciente conjunto de soluciones financieras y sociales para los desatendidos. Cuentas Mobile se lanza con múltiples paquetes y ofertas diseñados para que sea más rentable el acceso a los servicios LTE 5G y 4G en todo el territorio de los Estados Unidos. La gerencia tiene planes de aumentar la línea de productos y servicios que se vinculen con el servicio, ofreciendo mucho más que la banca clásica, el cableado y la gestión financiera, hasta ofrecer entretenimiento digital y otros servicios, como la capacidad de pagar por ciertos servicios en la propia cuenta telefónica, sin la necesidad de una tarjeta de crédito. Cuentas Mobile está agregando una nueva dimensión tanto a las comunicaciones como a las finanzas, en especial para quienes no han tenido acceso. https://CuentasMobile.com

Acerca de Cuentas

Cuentas, Inc. (NASDAQ: CUEN) (NASDAQ: CUENW) está creando un ecosistema financiero alternativo para la creciente población global que no tiene acceso a alternativas financieras tradicionales.Las tecnologías patentadas de la empresa ayudan a integrar los servicios de FinTech (tecnología financiera)finanzas electrónicas y comercio electrónico en soluciones que ofrecen servicios financieros digitales de última generación a las poblaciones no bancarizadas, sub-bancarizadas y desatendidas a nivel nacional en los EE. UU. La Plataforma Cuentas integra Cuentas Mobile, la solución de telecomunicaciones de la empresa, con sus principales ofertas de servicios financieros para ayudar a comunidades enteras a ingresar al mercado financiero moderno. Cuentas lanzó su tarjeta recargable de uso general (GPR), que incluye una billetera digital, descuentos para compras en los principales comercios minoristas físicos y en línea, recompensas y la capacidad de comprar contenido digital. En el primer trimestre de 2023, Cuentas lanzó Cuentas Casa, una iniciativa alternativa de desarrollo de viviendas que logró un acuerdo de suministro de 10 años de un sistema de construcción sostenible patentado que servirá de puente entre las soluciones tecnológicas y el mercado de viviendas accesibles. Hasta la fecha, Cuentas ha realizado inversiones en proyectos de viviendas accesibles para más de 450 departamentos. ENLACE: https://cuentas.com

