Cuidados com a pele das mãos se torna cada vez mais essencial: conheça o lançamento Cetaphil®Healthy Hygiene

SÃO PAULO, 2 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- O cuidado com as mãos sempre foi importante, mas nunca foi tão essencial para a saúde quanto nos últimos tempos. Inclusive, durante a pandemia, cresceu consideravelmente a consciência da população sobre a higienização das mãos e esse hábito se tornou mais comum. Porém, é importante estar atento para não agredir as mãos nesse processo recorrente.

Um estudo feito com profissionais da saúde, revelou que os que lavavam as mãos mais de 10 vezes por dia, apresentaram um aumento de condições adversas na pele, como a dermatite nas mãos¹-2.

Essa prática de higienização constante tende a danificar a pele, especialmente para aqueles com pele sensível ou seca. Nesse contexto, observa-se que não só a limpeza, mas uma rotina completa de cuidados com a pele das mãos é fundamental, a fim de evitar irritações e problemas de pele, sem abrir mão das medidas de proteção tão necessárias diante de um cenário de pandemia. Especialista em pele sensível e inovações de saúde da pele, Cetaphil® traz uma dupla inovadora para o mercado, a linha Healthy Hygiene, que conta com produtos especializados para o cuidado com a pele das mãos.

A linha é composta por Cetaphil® Healthy Hygiene Sabonete Líquido Antisséptico que proporciona uma limpeza suave, profunda, mantém a barreira cutânea preservada, não resseca a pele, mesmo após várias lavagens*, e elimina 99,9% dos microorganismos**. E por Cetaphil® Healthy Hygiene Creme Protetor para as Mãos, que foi desenvolvido para uso diário e frequente, mantendo a pele das mãos hidratadas. Sua fórmula é capaz de restaurar a barreira protetora da pele, reduzindo o ressecamento e irritação*** com resultados visíveis em 1 semana.

Vale lembrar que é fundamental consultar um dermatologista para indicar a melhor opção de tratamento para cada tipo de pele e manter a rotina de cuidados, aliando uma higienização suave a uma hidratação adequada, capazes de proteger a pele e a saúde como um todo.

*Após 14 dias de uso com ao menos 10 lavagens por dia

** Testado com E. coli, 100% dos indivíduos que testaram o produto apresentavam pele sensível (de acordo com o questionário de inclusão específico do patrocinador). Testado considerando o E. coli.

***Relacionada ao ressecamento da pele

Sobre a Galderma

A Galderma é a maior empresa independente de dermatologia do mundo, presente em aproximadamente 100 países. Desde a nossa criação em 1981, temos sido movidos por uma dedicação completa à Dermatologia. Oferecemos um portfólio inovador e com base científica de marcas e serviços sofisticados em Estética, Produtos ao Consumidor e Medicamentos. Focados nas necessidades dos consumidores e pacientes, trabalhamos em parceria com profissionais de saúde para garantir resultados superiores. Estamos avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entendemos que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. Para mais informações: www.galderma.com

¹Lan J, et.al. J Am Acad. Dermatol. 2020; 82 (5): 1215-1216

²Darlenski. R. and Tsankov N. Clin Dermatol. 2020; 38 (6): 785-787

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1607582/CETAPHIL.jpg

FONTE Galderma

Related Links

https://www.galderma.com



SOURCE Galderma