Cuidados com a pele no Carnaval: especialista dá dicas para curtir a folia sem peso na consciência

SÃO PAULO, 12 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- Os quatro dias de folia do Carnaval rendem bons momentos de bastante agito e curtição, fora os fins de semana que antecedem e sucedem o feriado, regados a bloquinhos, glitter e animação. Entretanto, seja qual for a forma de diversão, não se deve esquecer dos cuidados com a pele durante o período. Ela exige maior atenção nesta época já que é comum as pessoas não se alimentarem bem, esquecerem-se do filtro solar e não se hidratarem corretamente.

A dermatologista Dra. Eveline Sebba, especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, comenta que o principal cuidado que se deve ter em relação à pele é a fotoproteção. "A pele sofre com o excesso de exposição solar. Os bloquinhos, as festas, o suor e a falta de rotina acentuam o risco", alerta a médica, lembrando que uma pele sem proteção, suscetível às queimaduras solares, coloca a saúde em risco. "É necessária a reaplicação do filtro a cada duas horas ou sempre que suar muito, entrar na piscina ou no mar".

Outro fator importante de ser lembrado durante a folia é a alimentação. Frituras, processados e comida de rua são alguns dos inimigos. Eles podem desencadear ou piorar quadros de acne ou simplesmente deixar a pele mais oleosa. O folião também deve atentar-se ao consumo de bebidas alcoólicas. "Geralmente quem está bebendo não se lembra de ingerir água e perde mais líquido por ação do álcool. A consequência é a desidratação e a pele também sofre, fica sem viço, com aspecto opaco, mais suscetível a irritações. O álcool também pode piorar condições como a rosácea", comenta a médica.

Durante a preparação para sair na rua, é necessário tomar certos cuidados. "Em alguns casos, faça uma hidratação maior da pele na noite antes de começar a folia, pois sabemos que os cuidados são menores nos dias de festa", diz a dermatologista. Limpar bem a pele, retirar a maquiagem quando chegar em casa e nunca esquecer de passar o filtro solar são regras de ouro para curtir os quatro dias sem peso na consciência.

Os procedimentos injetáveis com ácido hialurônico também são muito procurados neste período para rejuvenescer e tratar queixas específicas dos pacientes. O tratamento com o Restylane®, por exemplo, é indicado para rejuvenescer, embelezar e preencher regiões com rugas adquiridas ao longo da vida. O produto também repõe o ácido hialurônico, substância natural do corpo que retém a água na pele, mantendo a região hidratada. "O ideal é se programar, agendar o procedimento com seu médico dermatologista e então aproveitar o Carnaval linda, descansada, mais jovem e sem a olheira ou o bigode chinês que incomodavam", explica Sebba.

A médica reforça a importância do uso de produtos confiáveis, incluindo maquiagens, pois produtos de origem desconhecida podem irritar a pele, causar alergias e agravar algumas condições. A hidratação com maior ingestão de água também é fundamental. "Além da melhora da qualidade da pele, é importante para o bem-estar e para o bom funcionamento de todo organismo. Ajuda o corpo a aguentar o ritmo mais intenso de Carnaval", aponta. Por isso, é importante não se esquecer de limpar a pele quando voltar da rua e, caso surja qualquer irritação ou alergia, procurar seu médico dermatologista. Afinal, ninguém quer ser pego de surpresa no meio de tanta festa.

