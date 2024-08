CUKTECH dévoile le compagnon de charge ultime : le CUKTECH 10, 100 W, 10000 mAh banque d'alimentation à charge rapide, avec 2 ports, PPS PD et écran intelligent (Smart Display)

NANJING, Chine, 16 août 2024 /PRNewswire/ -- Le spécialiste de la recharge mobile, CUKTECH, a le plaisir de présenter le CUKTECH 10, une banque d'alimentation de pointe de 100 W 10000 mAh, conçue pour répondre aux besoins de recharge divers et exigeants des utilisateurs modernes. Cette banque d'alimentation offre des performances inégalées, garantissant que les appareils sont chargés à la vitesse maximale, qu'il s'agisse d'un ordinateur portable, d'un smartphone ou d'une console de jeu. Le CUKTECH 10 est maintenant disponible sur la boutique Amazon.

CUKTECH 10 Fast Charging Capability Real Time Display and compatibility

Le CUKTECH 10 est la solution ultime pour la recharge à haute puissance. Il offre une sortie à port unique capable de fournir une puissance impressionnante de 100 W pour les ordinateurs portables, jusqu'à 27 W pour les iPhones et 45 W pour les appareils Samsung Galaxy. Cette polyvalence garantit que les appareils restent sous tension et prêts à fonctionner en un temps record.

Pour les joueurs en déplacement, le CUKTECH 10 est un compagnon de jeu, parfaitement compatible avec les consoles portables. Il peut recharger une Nintendo Switch 1,3 fois, prend en charge la charge rapide de 45 W pour la Steam Deck, 65 W pour la ROG (Republic of Gamers) et 100 W pour la Legion Go, ce qui en fait un choix idéal pour le plaisir du jeu.

L'auto-chargement rapide permet d'atteindre un niveau de commodité supérieur : le CUKTECH 10 est doté d'une capacité d'auto-chargement de 90 W MAX, ce qui garantit que la banque d'alimentation est toujours prête à l'emploi. Grâce à la possibilité d'atteindre une capacité de 55 % en seulement 15 minutes, les utilisateurs peuvent rapidement obtenir suffisamment d'énergie pour recharger complètement un iPhone 15 en une seule fois.

Un écran TFT (transistors à couches minces) aux couleurs vives permet de visualiser en temps réel des informations essentielles telles que la tension, le courant, le niveau de la batterie, la puissance de sortie et le temps restant pour la charge et la recharge. Cet affichage intuitif permet aux utilisateurs d'être informés et de garder le contrôle.

Le CUKTECH 10 est également doté d'une fonction de charge rapide spécialement conçue pour les appareils Xiaomi. Le port USB-C1 permet une charge rapide jusqu'à 120 W pour tous les téléphones portables et les tablettes Xiaomi et jusqu'à 100 W pour les ordinateurs portables Xiaomi. Construit avec des cellules d'alimentation 21700 de qualité automobile produites par des fabricants de premier plan, le CUKTECH 10 offre une garantie de qualité et de fiabilité. Il prend en charge la charge ultra-rapide à un seul port de 100 W et offre une prise en charge bidirectionnelle, avec une puissance maximale combinée USB-A et Type-C de 153 W. La compatibilité avec PD 3.1, PPS et diverses technologies de charge rapide en fait une solution d'alimentation polyvalente pour une large gamme d'appareils.

Malgré sa puissance élevée, le CUKTECH 10 conserve une conception portable et peu encombrante. Mesurant seulement 143 mm de long et 45 mm de large, il est comparable à une barre Snickers et tient confortablement dans la paume de la main ou dans une poche. Pesant à peine 0,3 kg (10 oz), il offre un équilibre parfait entre commodité et performance.

La banque d'alimentation CUKTECH 10 est livrée avec un câble de charge C vers C 6A 240 W, un manuel d'instructions et un service sans souci de 18 mois, assuré par une équipe de service à la clientèle dévouée, qui s'engage à fournir la plus grande satisfaction.

À propos de CUKTECH :

CUKTECH se prononce (/tʃuk/) TECH (/tek/).

Fondée en 2016, l'entreprise se concentre sur le développement de chargeurs et de banques d'alimentation. En 2022, CUKTECH a fusionné avec l'équipe principale de ZMI. Avec des clients comme les géants de la technologie LG, Hitachi et Xiaomi, CUKTECH s'est forgée une réputation pour ses produits de haute qualité. L'équipe a expédié plus de 150 millions de banques d'alimentation et plus de 20 millions de chargeurs sous les marques CUKTECH et ZMI. Le « CUK » de CUKTECH désigne le circuit Čuk, une topologie de circuit CC-CC très efficace proposée par Slobodan Čuk en 1976. Le rendement élevé, la faible ondulation et la flexibilité de ce circuit répondent aux exigences de l'utilisation moderne de l'énergie. Plus de 51,4 % du personnel de CUKTECH se consacre à la Recherche et au Développement (R&D) et à l'Assurance Qualité, ce qui garantit une conception innovante des produits et une attention particulière aux détails.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web CUKTECH

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2482920/CUKTECH_10.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2482921/Fast_Charging_Capacity.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2482922/1.jpg