CUKTECH stellt den ultimativen Aufladebegleiter vor: Die CUKTECH 10, 100 W, 10000 mAh Powerbank mit Schnellladung, 2 Anschlüssen, PPS PD, und Smart Display

NANJING, China, 16. August 2024 /PRNewswire/ -- Der Spezialist für mobiles Aufladen, CUKTECH, freut sich, die CUKTECH 10 vorzustellen, eine hochmoderne 100 W 10000 mAh Powerbank, die entwickelt wurde, um die vielfältigen und anspruchsvollen Ladeanforderungen moderner Benutzer zu erfüllen. Diese Powerbank bietet eine unübertroffene Leistung und sorgt dafür, dass Geräte mit maximaler Geschwindigkeit aufgeladen werden, egal ob Laptop, Smartphone oder Spielekonsole. Die CUKTECH 10 ist jetzt im Amazon Store erhältlich.

CUKTECH 10 Fast Charging Capability Real Time Display and compatibility

Die CUKTECH 10 ist die ultimative Lösung für das Laden mit hoher Leistung. Sie bietet einen Single-Port-Ausgang, der beeindruckende 100 W für Laptops, bis zu 27 W für iPhones und 45 W für Samsung Galaxy-Geräte liefern kann. Diese Vielseitigkeit sorgt dafür, dass die Geräte in Rekordzeit einsatzbereit sind.

Für Gamer, die viel unterwegs sind, ist die CUKTECH 10 ein Begleiter, der sich nahtlos mit Handheld-Konsolen verbinden lässt. Sie kann eine Nintendo Switch 1,3-mal aufladen, unterstützt 45 W Schnellladung für das Steam Deck, 65 W für das ROG und 100 W für das Legion Go und ist damit die ideale Wahl für den Spielegenuss.

Die schnelle Selbstaufladung bringt den Komfort auf die nächste Stufe, denn die CUKTECH 10 verfügt über eine 90-W-MAX-Selbstaufladekapazität, die sicherstellt, dass die Powerbank immer einsatzbereit ist. Mit der Fähigkeit, 55 % der Kapazität in nur 15 Minuten zu erreichen, können Nutzer schnell genug Energie erhalten, um ein iPhone 15 einmal vollständig aufzuladen.

Ein leuchtendes TFT-Farbdisplay zeigt in Echtzeit wichtige Details wie Spannung, Stromstärke, Akkustand, Leistungsabgabe und die verbleibende Zeit zum Laden und Aufladen an. Mit dieser intuitiven Anzeige sind die Benutzer informiert und haben die Kontrolle.

Die CUKTECH 10 bietet außerdem eine Schnellladefunktion speziell für Xiaomi-Geräte. Der USB-C1-Anschluss ermöglicht eine schnelle Aufladung von bis zu 120 W für alle Mobiltelefone und Tablets von Xiaomi und bis zu 100 W für Xiaomi Notebooks. Die CUKTECH 10 ist mit 21700-Hochleistungszellen in Automobilqualität von führenden Herstellern ausgestattet und garantiert Qualität und Zuverlässigkeit. Sie unterstützt ultraschnelles Laden über einen einzigen Anschluss mit 100 W und bietet Zwei-Wege-Unterstützung mit einer kombinierten USB-A- und Typ-C-Ausgangsleistung von maximal 153 W. Die Kompatibilität mit PD 3.1, PPS und verschiedenen Schnellladetechnologien macht sie zu einer vielseitigen Stromversorgungslösung für eine breite Palette von Geräten.

Trotz ihrer hohen Leistung ist die CUKTECH 10 tragbar und platzsparend. Mit einer Länge von nur 143 mm und einer Breite von 45 mm ist sie vergleichbar mit einem Snickers-Riegel und passt bequem in die Handfläche oder in eine Tasche. Mit einem Gewicht von nur 10 oz bietet sie die perfekte Balance aus Komfort und Leistung.

Im Lieferumfang der CUKTECH 10 Powerbank sind ein 6A 240W C-zu-C-Ladekabel, eine Bedienungsanleitung und ein 18-monatiger Rundum-Sorglos-Service enthalten, der von einem engagierten Kundenservice-Team unterstützt wird, das sich für höchste Zufriedenheit einsetzt.

Informationen zu CUKTECH:

CUKTECH wird ausgesprochen (/tʃuk/) TECH (/tek/).

Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und konzentriert sich auf die Entwicklung von Ladegeräten und Powerbanks. Im Jahr 2022 fusionierte CUKTECH mit dem Kernteam von ZMI, zu dessen Kunden Technologiegiganten wie LG, Hitachi und Xiaomi gehören. Seitdem hat sich CUKTECH einen Ruf für hochwertige Produkte erarbeitet. Das Team hat über 150 Millionen Powerbanks und mehr als 20 Millionen Ladegeräte unter den Marken CUKTECH und ZMI ausgeliefert. Das „CUK" in CUKTECH steht für den Čuk-Schaltkreis, eine hocheffiziente DC-DC-Schaltkreistopologie, die 1976 von Slobodan Čuk entwickelt wurde. Die hohe Effizienz, die geringe Restwelligkeit und die Flexibilität dieses Schaltkreises entsprechen den modernen Anforderungen an die Energienutzung. Mehr als 51,4 % der Mitarbeiter von CUKTECH sind in den Bereichen Forschung und Entwicklung sowie Qualitätssicherung tätig, um ein innovatives Produktdesign und eine hohe Detailgenauigkeit zu gewährleisten.

