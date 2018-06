Culinary Coach da Whisk, que usa inteligência artificial, é indicado como vencedor do Ascensia Diabetes Challenge

BASEL, Suíça e ORLANDO, Flórida, 22 de junho de 2018 /PRNewswire/ -- Hoje, na 78a Sessão Científica da American Diabetes Association em Orlando, Flórida, a Ascensia Diabetes Care revelou que a Whisk, com sede no Reino Unido, foi escolhida como vencedora do Ascensia Diabetes Challenge, uma competição global de inovação com o objetivo de encontrar soluções digitais para apoiar o controle do diabetes tipo 2.

A inovação vencedora da Whisk é um Culinary Coach que usa inteligência artificial (IA) para oferecer recomendações personalizadas de refeições baseadas nas preferências de sabor e nos alimentos a serem evitados, que serão expandidas para usar dados de glicose no sangue de pessoas com diabetes. Mais tarde hoje, a Whisk apresentará sua solução vencedora para a comunidade de diabetes pela primeira vez no evento 2018 DiabetesMine D-Data Exchange, em Orlando.

A Whisk é uma plataforma de nutrição que usa a inteligência artificial e atualmente permite que os usuários procurem receitas com base em fatores que incluem as preferências pessoais, restrições de tempo, orçamentos, restrições climáticas e alimentares ou alergias. Quando um usuário adiciona uma receita ao seu plano de refeições, ela pode ser automaticamente incluída em um carrinho de compras online em alguns dos principais supermercados do mundo, permitindo a compra de ingredientes.

Como vencedora do desafio, a Whisk planeja criar uma experiência alimentar personalizada para pessoas com diabetes tipo 2 que aprenderá das leituras de glicose no sangue e fará recomendações alimentares mais adaptadas à sua própria diabetes. Usando leituras dos sistemas de monitoramento de glicose no sangue da Ascensia, a IA aprenderá como as leituras de glicose no sangue do usuário reagem a alimentos e receitas específicas, permitindo a criação de um plano de refeições personalizado para sua diabetes, que poderá ajudar a manter a glicemia controlada. O Culinary Coach para diabetes começará a fornecer recomendações de receitas personalizadas e, no futuro, desenvolverá sugestões de alimentos de conveniência e opções de restaurantes.

Michael Kloss, CEO e Presidente da Ascensia Diabetes Care, afirmou: "Nutrição e seleção de alimentos é um grande componente do controle do diabetes tipo 2. O painel de juízes e eu estamos muito impressionados com a ferramenta atual da Whisk e como planejam desenvolvê-la para pessoas com diabetes tipo 2. Ao ajudar as pessoas com diabetes tipo 2 a encontrar recomendações de refeições personalizadas e adaptadas baseadas em seus próprios dados de glicose no sangue e preferências alimentares, temos o potencial de capacitar milhões de pessoas com diabetes tipo 2 a fazer escolhas alimentares mais saudáveis."

A solução da Whisk foi selecionada entre 116 inscrições apresentadas ao desafio de 25 países e receberá um prêmio em dinheiro de €100.000 para construir e pilotar este novo serviço para pessoas com diabetes tipo 2, trabalhando em estreita colaboração com a Ascensia Diabetes Care para poder fornecê-lo a seus pacientes.

A tecnologia principal da Whisk utiliza uma extensa ontologia alimentar conhecida como Food Genome™, que incorpora e compreende os dados macro e micro nutricionais, compostos de sabor, disponibilidade em loja, preço e promoções. A Whisk está atualmente disponível nos EUA, Reino Unido e Austrália, movimentando meio milhão de listas de compras todos os meses em supermercados como Walmart, Tesco e Amazon Fresh.

Nick Holzherr, fundador e CEO da Whisk, disse: "Estamos absolutamente encantados por termos sido escolhidos como vencedores do Ascensia Diabetes Challenge. O diabetes tipo 2 atingiu níveis epidêmicos nos últimos anos e na Whisk estamos empolgados por construir uma solução que, acreditamos, poderá ajudar esses pacientes a realizarem mudanças duradouras em seu estilo de vida. Esperamos que, através do nosso trabalho com a Ascensia Diabetes Care, possamos ajudar a mudar a forma como esta condição é administrada."

A competição também concedeu dois prêmios de segundo lugar. A empresa norte-americana Qstream recebeu o prêmio de segundo lugar por sua plataforma de aprendizado para dispositivos móveis que combina um conceito conhecido como aprendizagem espaçada com mecânica de jogo envolvente. Esta plataforma está projetada para incentivar mudanças significativas de comportamento e foi testada em um estudo aleatório recente para gerar reduções sustentadas e significativas de HbA1c em pessoas com diabetes.[1] xBird, uma empresa de software de inteligência artificial da Alemanha também ganhou o segundo lugar. O software deles analisa micromovimentos, coletados por smartphones e wearables, e os cruza com dados históricos de glicose no sangue, com o objetivo de prever e detectar possíveis eventos hipo e hiperglicêmicos. Os dois finalistas receberão um prêmio em dinheiro de €30.000 para continuar desenvolvendo suas soluções.

Walk With Path também foi reconhecido por sua palmilha ativa altamente inovadora para pessoas com neuropatia periférica devido ao diabetes. A palmilha fornece retorno vibracional durante a caminhada que pode ser rastreada por meio de um aplicativo e está projetada para ajudar as pessoas a obter um melhor equilíbrio, reduzindo assim o risco de quedas. Ascensia apoiará Walk with Path para conduzir um estudo de prova de conceito em pacientes com diabetes.

Michael acrescentou: "Estamos muito entusiasmados em fazer essa parceria com soluções digitais de alta qualidade que poderiam ajudar a revolucionar o controle do diabetes tipo 2. Essas soluções vencedoras destacam os momentos empolgantes em que estamos entrando no mundo da saúde digital e como os avanços tecnológicos e as capacidades digitais podem desempenhar um papel importante no atendimento a uma área urgente com necessidades não atendidas".

Para mais informações sobre o Ascensia Diabetes Challenge, os juízes e critérios de julgamento, visite: https://ascensiadiabeteschallenge.com .

