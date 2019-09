Cultivadores de cáñamo enfrentan pérdidas por US$ 7.500 millones mientras los bancos se esfuerzan por aceptar el CBD

El CBD es uno de los segmentos de productos de consumo de más rápido crecimiento y esto se hace evidente en las aproximadamente 52.000 hectáreas de cáñamo* (equivalentes a 100.000 estadios de fútbol) sembradas en 2019 solamente. Se trata de un aumento del 300% respecto del año anterior, y cada hectárea de cáñamo puede producir alrededor de 410 libras de aceite de CBD a un valor de mercado de aproximadamente US$ 66.000. Esa misma hectárea de cáñamo usada para productos de fibra solo rinde US$ 850, una diferencia de valor sorprendente. Lamentablemente, en los Estados Unidos hay instalado menos de un 10% del equipamiento que se requiere para procesar cáñamo en aceite de CBD antes de que se eche a perder. Este es un punto crítico para los cultivadores de cáñamo para convertir sus cosechas en dinero.

Los bancos tienen miedo de que la FDIC los penalice por apoyar a cualquiera que tenga la palabra "cannabis" en su cadena de suministro y, como el cáñamo es una forma de cannabis, no quieren dar préstamos para equipos de procesamiento.

Roger Cockroft, director ejecutivo de Delta Separations, dice: "El CBD derivado del cáñamo es una nueva industria de inmenso crecimiento para los Estados Unidos, pero, este año, el primer año totalmente legal del sector, será una pesadilla para muchos. Los bancos grandes huyeron despavoridos y no quisieron apoyar inversiones en infraestructura porque oyeron la palabra 'cannabis', aunque el cáñamo es totalmente legal a nivel federal. Con una capacidad de procesamiento tan pequeña en los Estados Unidos, es probable que hasta el 90% de lo sembrado se pudra en los campos cuando llegue el mes de cosecha. Eso podría significar una pérdida de hasta US$ 7.500 millones".

* Meyer, Gregory. "US farmers have high hopes for hemp crops" (Los cultivadores de Estados Unidos tienen altas expectativas para las cosechas de cáñamo). The Financial Times, 22 de agosto de 2019. Internet.

Acerca de Delta Separations

Delta Separations, fundado en 2015 y con sede en Cotati, California, es un fabricante de hardware dedicado a desarrollar equipos para la extracción segura de aceite de biomasa de alta calidad a base de plantas, principalmente para las industrias del cannabis y el cáñamo.

La línea actual de productos de Delta incluye extractores centrífugos, evaporadores de película descendente, sistemas de destilación de película en rollo y espacios de laboratorio modulares. El objetivo de Delta es apoyar a sus clientes con el mejor servicio al cliente y educación industrial.

