Cultura Chen Jinggu de Gutian en Fujian ayuda a optimizar el intercambio cultural a través del Foro Strait

GUTIAN, China, 17 de junio de 2019 /PRNewswire/ -- De acuerdo con el Departamento de Publicidad del Comité del Condado de Gutian CPC, en el marco del 11er Strait Forum, el Festival de Turismo Cultural Chen Jinggu y la ceremonia para nombrar al Palacio Linshui de Gutian como "la Base de Intercambio Cultural A Través del Foro Strait" tuvieron lugar el 13 de junio en el Templo de Ancestros del Palacio Linshui en el Condado de Gutian, Ciudad de Ningde, provincia de Fujian. Asistieron al evento más de 2.000 personas, incluidos 170 invitados taiwaneses.

"Chen Jinggu, también conocida como 'Lady Linshui', es honrada como protectora de mujeres y niños que 'salva a las madres embarazadas, protege a los bebés y bendice a las personas'", indicó Zhong Changhua, secretario del Comité del Condado de Gutian CPC, en la ceremonia de inauguración. Hoy en día, hay más de 4.000 subunidades del Palacio Linshui repartidas por el mundo. Con una historia de miles de años, la creencia perteneciente al folclor de Chen Jinggu ha crecido para convertirse en una parte integral de la Cultura de Fuzhou, de Fujian y de Taiwán, así como de la Cultura de la Ruta de la Seda Marítima, con su atractivo e influencia. Actualmente es un fenómeno cultural muy influyente en las comunidades chinas de todo el mundo.

En los últimos años, aprovechando la cultura Chen Jinggu, el Condado de Gutian ha captado la atención de compañías y organizaciones taiwanesas por su ámbito industrial, ha introducido las experiencias de Taiwán en innovación cultural y agrícola, ha expandido la cooperación económica y comercial con Taiwán, y ha construido la marca "Thousands of Years Old Linshui in Healthy Gutian" (Milenaria Linshui en Saludable Gutian).

Bajo el lema "Thousands of Years Kinship with Linshui and One Cross-Strait Family" (Parentesco Milenario con Linshui y Una Familia A Través del Foro Strait), este festival fue organizado por la Asociación de Intercambio Cultural Chen Jinggu del Templo de Ancestros del Palacio Linshui de Gutian, en conjunto con el Comité Revolucionario de la Ciudad China Kuomintang Ningde, el Buró de Turismo Cultural de Ningde, la Federación de Mujeres de la Ciudad de Ningde, y la Sociedad de la Diosa Shuntian de Taiwán bajo la dirección de la Asociación de Amistad Extranjera de la Ciudad de Ningde, la Oficina de Asuntos de Taiwán, Hong Kong y Macao del Gobierno de Ningde, y el Gobierno del Condado de Gutian.

FUENTE The Publicity Department of CPC Gutian County Committee

