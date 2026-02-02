Culture in Motion™ llega al sur de California y lleva el legado de The Apollo y la energía SUPERCHARGED de Kwanza Jones a la comunidad

La gira nacional de artes y empoderamiento se lanza durante la semana de los GRAMMY®, reúne a las comunidades, allí donde se encuentran en toda la región.

LOS ÁNGELES, 24 de enero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Culture In Motion™, la gira nacional de artes y empoderamiento creado por The Apollo y Kwanza Jones, se lanza en el sur de California este enero durante la semana de los Grammy. Este lanzamiento trae la programación cultural inspirada en Apolo, el compromiso creativo y las experiencias SUPERCHARGED® de Kwanza Jones directamente a las comunidades de toda la región.

Culture In Motion está diseñado para encontrarse con las comunidades allí donde se encuentren, transforma los espacios locales en centros de intercambio cultural, expresión creativa y empoderamiento, lo que refleja el papel del sur de California como uno de los ecosistemas creativos más influyentes del mundo. Los artistas y creadores participantes contribuyen con su tiempo y talento al servicio de la misión de The Apollo y refuerzan el énfasis de la gira en la gestión cultural e inversión colectiva.

Las activaciones del sur de California abarcarán varias comunidades en toda la región y destacarán la diversidad de voces, historias y energía creativa que definen a Los Ángeles y las ciudades de los alrededores. Cada activación se basa en los cuatro pilares de programación de Culture in Motion: acceso a las artes, participación comunitaria, empoderamiento y legado, sin dejar de responder al espíritu de cada vecindario.

"Culture In Motion es la expresión por excelencia del movimiento SUPERCHARGED de Kwanza Jones: realzar la cultura, ampliar el potencial humano y elevar a la humanidad mediante inversiones que honran y sostienen el patrimonio y las tradiciones de instituciones artísticas como The Apollo y comunidades como Los Ángeles", declaró Robert Sausedo, presidente y director ejecutivo de Community Build, Inc. "Al conocer a las personas en sus comunidades se transforman los valores compartidos en un activo cívico que fortalece la economía creativa".

Con su lanzamiento durante la semana de los GRAMMY®, Culture In Motion se alinea con un momento cultural más amplio en el que artistas, creadores y líderes culturales confluyen en todo el sur de California y las comunidades de los alrededores. La gira canaliza esa energía colectiva en una programación sin fines de lucro centrada en el vecindario y diseñada para conocer a las personas donde se encuentren y ampliar el acceso a experiencias culturales más allá de las etapas tradicionales.

"La cultura no se queda quieta, y nosotros tampoco", afirmó Kwanza Jones, artista, miembro de la junta directiva de The Apollo, productora ejecutiva de Culture in Motion, y cofundadora de la Iniciativa Kwanza Jones & José E. Feliciano . "Culture in Motion es una expresión viva de arte, empoderamiento y comunidad. El lanzamiento en Los Ángeles amplía el espíritu de The Apollo más allá de sus paredes y en las calles donde los creadores y las comunidades hacen avanzar la cultura juntos. El espectáculo establece el tono para un gira que invita a las personas a presentarse, participar y verse reflejadas en lo que es posible".

Antes del lanzamiento en el sur de California, Culture In Motion se enviará ceremonialmente desde Harlem en el 92.º aniversario de The Apollo. Este hito señala la evolución de la institución icónica de un espacio físico a una experiencia cultural viva y conmovedora.

"Durante más de 90 años, The Apollo ha sido un espacio en el que la cultura, la comunidad y las posibilidades se unen: defiende la participación de la comunidad, nutre a generaciones de artistas y sirve como catalizador para la defensa social y cívica", comentó Michelle Ebanks, presidenta y directora ejecutiva de The Apollo. "Con Culture In Motion, estamos expandiendo ese legado a nuevas comunidades, comenzando en el sur de California y abriendo nuevos caminos para la participación, la creatividad y la conexión a medida que nos adentramos en nuestro próximo siglo".

Culture In Motion es posible gracias al generoso apoyo de la Iniciativa Kwanza Jones & José E. Feliciano.

Para obtener detalles adicionales sobre la programación pública y las oportunidades de participación comunitaria en el sur de California, visite boostbus.com #CultureInMotion.

Acerca de The Apollo

The Apollo es un tesoro cultural estadounidense. Es una vibrante organización sin fines de lucro arraigada en la comunidad de Harlem que involucra a personas de todo Nueva York, la nación y el mundo. Desde 1934, The Apollo ha celebrado, creado y presentado obras que reúnen a artistas negros y voces de toda la diáspora africana. The Apollo ha defendido durante mucho tiempo la participación de la comunidad y ha sido una incubadora para la innovación artística y la creatividad y un catalizador para la defensa social y cívica. En la actualidad, The Apollo es la mayor institución de artes escénicas comprometida con la cultura y la creatividad negras. apollotheater.org | @apollotheater | #ApolloRoadshow

Acerca de SUPERCHARGED® de Kwanza Jones

SUPERCHARGED de Kwanza Jones es el estudio creativo de vanguardia y la plataforma de empoderamiento fundada y dirigida por la artista multidisciplinaria, inversora y filántropa Kwanza Jones. Impulsada por su fórmula característica: energía + intención + impacto, SUPERCHARGED crea música dinámica, medios innovadores y experiencias transformadoras que potencian la confianza, crean comunidad e inspiran acciones importantes. Cada proyecto lleva la huella de la visión de alto voltaje de Kwanza y contribuye al creciente ecosistema Kwanzaverse. La misión es simple pero SUPERCHARGED: enaltecer la cultura, ampliar el potencial humano y mejorar a la humanidad. Visite kwanzajones.com | @kwanzajones | #CultureSUPERCHARGED

