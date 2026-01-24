Culture in Motion™ 登陸南加州，承載阿波羅劇院的文化傳承，並將 Kwanza Jones 的澎湃能量注入社區

於格林美週期間正式展開的全國藝術與賦能巡迴活動將走進區內各個社區，直接與不同社群連結。

洛杉磯2026年1月24日 /美通社/ -- 由阿波羅劇院 (The Apollo) 與 Kwanza Jones 聯合策劃的全國藝術與賦能巡迴活動 Culture In Motion™，將於今年一月舉行的格林美週期間，在南加州正式展開。 活動把源自阿波羅劇院的文化策劃內容、創意參與以及 SUPERCHARGED® by Kwanza Jones 體驗，直接帶入區內各個社區。

Culture In Motion 以貼近社區實際需要為設計理念，將各地公共空間轉化為文化交流、創意表達與賦能的樞紐，充分展現南加州作為全球最具影響力創意生態系統之一的地位。 參與的藝術家與創作者以投入時間與才華支持阿波羅劇院的使命，進一步鞏固此巡迴活動對文化守護與集體投入的核心重點。

The Apollo x Kwanza Jones 攜手呈獻 Culture In Motion — 圖片由 SUPERCHARGED® by Kwanza Jones 提供

南加州的系列活動將覆蓋區內多個社區，突顯構成洛杉磯及其周邊城市的多元聲音、歷史與創意能量。 每項活動均以 Culture In Motion 的四大策劃支柱為核心——藝術可及性、社區參與、賦能與文化傳承，同時回應各個社區本身的精神與特色。

Community Build, Inc. 總裁兼行政總裁 Robert Sausedo 表示 ：「Culture In Motion 是 Kwanza Jones 發起的『SUPERCHARGED』運動的具體體現——透過對阿波羅劇院等藝術機構，以及洛杉磯等社區之文化遺產與藝術傳統作出持續投資，推動文化發展、拓展人類潛能，並促進社會整體福祉。該巡迴活動以回應社區實際需要為出發點，將共享價值轉化為公共資源，從而增強創意經濟體系。」

Culture In Motion 於格林美週期間展開，正值藝術家、創作者及文化領袖匯聚南加州及周邊社區的更廣泛文化時刻，與整體文化氛圍相連。 該巡迴活動把匯聚而成的集體能量轉化為以非牟利及社區為本的策劃項目，旨在貼近民眾所處的實際環境，並把文化體驗的可及性拓展至傳統舞台以外的場景。

Kwanza Jones 是藝術家、阿波羅劇院董事會成員，以及 Culture In Motion 的行政監製，同時亦為 Kwanza Jones & José E. Feliciano 計劃的聯合創辦人 。 她表示：「文化從不止步——我們亦然。Culture In Motion 是藝術、賦能與社區精神的生動體現。 活動於洛杉磯展開，象徵阿波羅劇院的精神走出場館，延伸至創作者與社區攜手推動文化前行的街頭。 此舉為整個巡迴活動奠定基調，鼓勵大眾積極參與，並在當中看見自身於各種可能性中的映照。」

Culture In Motion 在南加州正式展開前，將於阿波羅劇院成立 92 週年之際，於哈林區舉行象徵性的啟程儀式。 這一重要里程碑標誌著這座經典的文化機構，從一個實體場館變為一個具生命力、可流動的文化體驗。

阿波羅劇院總裁兼行政總裁 Michelle Ebanks 表示：「九十多年來，阿波羅劇院一直是文化、社區與可能性的交匯之地——致力推動社區參與、培育一代又一代的藝術家，並發揮促進社會與公民倡議的催化力量。 透過 Culture In Motion，我們正把這份傳承延伸至新的社區，並以南加州作為起點，於邁向下一個世紀之際，開拓更多參與、創意與連結的嶄新途徑。」

Culture In Motion 得以實現，有賴 Kwanza Jones 與 José E. Feliciano 計劃的慷慨支持。

如欲了解南加州公共節目及社區參與機會的更多詳情，請瀏覽 boostbus.com #CultureInMotion。

關於阿波羅劇院

阿波羅劇院是美國極具代表性的文化瑰寶。 該機構為一個充滿活力的非牟利組織，扎根哈林社區，連結來自紐約各地、全國以至全球人士。 自 1934 年以來，阿波羅劇院一直致力呈現與創作以非洲僑民社群中黑人藝術家及其聲音為核心的藝術作品。 阿波羅劇院長期致力推動社區參與，既是藝術創新與創意發展的培育平台，亦是促進社會與公民倡議的重要催化力量。 時至今日，阿波羅劇院是全球規模最大的表演藝術機構之一，專注於推動黑人文化與創意發展。 apollotheater.org | @apollotheater | #ApolloRoadshow

關於 SUPERCHARGED® by Kwanza Jones

SUPERCHARGED by Kwanza Jones 是一個具前瞻視野的創意工作室及賦能平台，由多媒體藝術家、投資者及慈善家 Kwanza Jones 創立並領導。 在其標誌性的「能量＋意念＋影響力」理念推動下，SUPERCHARGED 創作出充滿動感的音樂、創新的媒體內容及具轉化力的體驗，旨在提升自信、凝聚社群，並啟發具意義的行動。 每一個項目皆承載著 Kwanza 充滿張力的願景，並為日益擴展的 Kwanzaverse 生態系統注入動力。 其使命簡明而充滿動能：提升文化價值、拓展人類潛能，並促進整體人類福祉。 請瀏覽 kwanzajones.com | @kwanzajones | #CultureSUPERCHARGED

