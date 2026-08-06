Culture In Motion™ se dirige al noreste, redefiniendo la forma en que la filantropía invierte en los artistas y las comunidades

Fundada y dirigida por la arquitecta cultural Kwanza Jones, Culture In Motion™ recorre Boston, Filadelfia, Newark y Nueva York, mostrando un nuevo modelo de filantropía que invierte en artistas locales, refuerza las organizaciones culturales y amplía las oportunidades a través de la colaboración con la comunidad

NUEVA YORK, 6 de agosto de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Tras involucrar a comunidades de varias regiones de Estados Unidos, Culture In Motion continúa su recorrido nacional por el noreste, demostrando cómo la colaboración local, la cooperación creativa y la filantropía estratégica pueden aunar fuerzas para ampliar las oportunidades de los artistas, las organizaciones culturales y las comunidades.

Roberta Simonen (R. Sunshine) asiste al evento The Apollo x Kwanza Jones Presents: Culture In Motion SCAD Atlanta (imagen cedida por SUPERCHARGED® by Kwanza Jones)

Pocas regiones han influido tan profundamente en la vida cultural, educativa y cívica de Estados Unidos como el noreste. Esta región, que alberga instituciones culturales históricas, centros de enseñanza de primer orden y comunidades que han contribuido a forjar la identidad cívica y creativa de la nación, refleja muchos de los valores que constituyen la esencia de Culture In Motion.

Partiendo del legado perdurable de The Apollo como defensor de la excelencia artística y la expresión cultural, Culture In Motion colaborará con artistas locales, organizaciones culturales y líderes comunitarios de todo el noreste. En conjunto, estas colaboraciones llevan las experiencias de empoderamiento de SUPERCHARGED®, la participación creativa y la programación de The Apollo directamente a las comunidades.

Este modelo colaborativo se sustenta en un marco filantrópico diseñado para fortalecer las comunidades a largo plazo.

Como iniciativa inaugural del Programa de Socios Productores creado por Kwanza Jones & José E. Feliciano (Jones•Feliciano) Initiative, una organización filantrópica de gran impacto dedicada a la concesión de subvenciones y a la inversión cofundada por Kwanza Jones, Culture In Motion refleja un compromiso a largo plazo con la ampliación de la infraestructura cultural y el acceso a la misma.

A través de su modelo transformador Impact Multiplier™, la Jones•Feliciano Initiative amplía su apoyo más allá de la concesión de subvenciones tradicionales, combinando la financiación con orientación estratégica, apoyo creativo, experiencia operativa y acceso a un potente ecosistema de conocimientos y redes. A lo largo de la gira, los artistas locales, las organizaciones culturales, los centros educativos y los líderes comunitarios no son meros participantes, sino que contribuyen a dar forma a experiencias, colaboraciones y programas que reflejan la cultura y la identidad creativa únicas de cada comunidad.

En conjunto, estas colaboraciones constituyen un modelo replicable que muestra cómo la filantropía, las instituciones culturales y las comunidades pueden trabajar juntas para fortalecer los ecosistemas culturales locales y ampliar las oportunidades.

"La filantropía debería ir más allá de financiar un momento concreto: creemos que debe ayudar a construir aquello que hace posible un impacto duradero", afirmó Kwanza Jones, fundadora y productora ejecutiva de Culture In Motion y fundadora de SUPERCHARGED. "Esa es la idea detrás de Impact Multiplier. Culture In Motion hace realidad esa filosofía invirtiendo en colaboraciones que potencian a los artistas, refuerzan las instituciones culturales y crean oportunidades que perduran mucho después de que la gira haya pasado".

Con el apoyo de SUPERCHARGED y realizado en colaboración con The Apollo, el socio productor inaugural de la Jones•Feliciano Initiative, Culture In Motion combina la excelencia creativa, la filantropía estratégica y la colaboración con la comunidad para ampliar el acceso a las artes y la cultura en todo el país. Esta colaboración amplía el legado de casi un siglo de The Apollo más allá de Harlem, al tiempo que crea oportunidades duraderas para los artistas, refuerza las instituciones culturales y ofrece un modelo de cómo la filantropía y la cultura pueden aunar fuerzas para fortalecer las comunidades en todo el país.

Para obtener más información sobre la programación pública y las oportunidades de participación comunitaria, visite boostbus.com. #CultureInMotion

Acerca de SUPERCHARGED® by Kwanza Jones

SUPERCHARGED by Kwanza Jones es un estudio creativo y plataforma de empoderamiento con visión de futuro fundada y dirigida por la artista multidisciplinar, inversora y filántropa Kwanza Jones. Impulsada por su fórmula característica —energy + intention + impact— (energía + intención + impacto), SUPERCHARGED crea música dinámica, contenidos multimedia innovadores y experiencias transformadoras que refuerzan la confianza, fomentan el espíritu de comunidad e inspiran acciones significativas. Cada proyecto lleva la huella de la visión ambiciosa de Kwanza y contribuye al crecimiento del ecosistema Kwanzaverse. La misión es sencilla, pero, como su nombre indica, muy ambiciosa: potenciar la cultura, ampliar el potencial humano y elevar a la humanidad. Visite kwanzajones.com | @kwanzajones | #CultureSUPERCHARGED

Acerca de The Apollo

The Apollo es un tesoro cultural estadounidense. Se trata de una dinámica organización sin ánimo de lucro arraigada en la comunidad de Harlem que cuenta con la participación de personas de toda Nueva York, del país y de todo el mundo. Desde 1934, The Apollo ha celebrado, creado y presentado obras que dan protagonismo a los artistas negros y a las voces de toda la diáspora africana. The Apollo lleva mucho tiempo promoviendo la participación de la comunidad, actuando tanto como incubadora de la innovación y la creatividad artísticas como catalizador de la defensa de causas sociales y cívicas. Hoy en día, The Apollo es la mayor institución dedicada a las artes escénicas y comprometida con la cultura y la creatividad afroamericanas. apollotheater.org | @apollotheater | #ApolloRoadshow

Contactos para la prensa:

Para The Apollo

Sydney Edwards

Correo electrónico: [email protected]

https://apollotheater.org/giving

Para SUPERCHARGED

Marion Henry

Correo electrónico: [email protected]

FUENTE SUPERCHARGED