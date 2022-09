Culture Summit Abu Dhabi 2022 levará líderes culturais globais para a capital dos Emirados Árabes Unidos em outubro para explorar o futuro de um setor cultural diversificado, resiliente e sustentável

O Culture Summit Abu Dhabi será realizado de 23 a 25 de outubro de 2022 em Manarat Al Saadiyat

Com o tema "Uma Cultura Viva", o evento reunirá líderes de arte, cultura, política, imprensa e tecnologia de mais de 90 países

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 19 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- O Departamento de Cultura e Turismo de Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) anunciou que a quinta edição do importante fórum global Culture Summit Abu Dhabi retornará para Manarat Al Saadiyat, com o tema "Uma Cultura Viva". Criado para explorar o futuro do setor cultural e discutir soluções culturais criativas para algumas das questões mais urgentes que afetam o mundo atual, o evento presencial será realizado de 23 a 25 de outubro de 2022 na capital dos Emirados Árabes Unidos.

Culture Summit Abu Dhabi HE Mohamed Khalifa Al Mubarak

O tema deste ano, "Uma Cultura Viva", fará uma análise das questões contemporâneas que impulsionam mudanças nos setores cultural e criativo e no setor cultural em geral atualmente. A programação explorará o que significa adotar a cultura como uma experiência viva em um mundo transformado pela COVID-19 e ajudará a melhor compreender a profunda influência que a cultura tem exercido em nossa vida individual e coletiva. O Culture Summit Abu Dhabi aproveitará a experiência dos líderes culturais, artistas, médicos, acadêmicos, educadores e profissionais de criação presentes para discutir essas questões contemporâneas urgentes.

A programação foi organizada de modo que cada dia analise um subtema de forma mais detalhada. No primeiro dia, Ecossistemas Culturais Vivos adotará uma perspectiva setorial, analisando o surgimento de ecossistemas culturais e criativos mais dinâmicos ou vivos que sejam mais adaptáveis, resilientes e receptivos a mudanças. Esse tema analisa as questões e os desafios do setor cultural na produção e disseminação da cultura após a pandemia, principalmente no que diz respeito a novos ecossistemas culturais ou criativos mais dinâmicos ou vivos. Nesse dia, o forúm receberá três importantes ex-Chefes de Estado; Dalia Grybauskaitė, presidente da Lituânia (2009-2019); Ivo Josipović, presidente da Croácia (2010-2015); e Joyce Bana, presidente de Malawi (2012-2014), e será moderado por S. Ex.ª Zaki Nusseibeh, consultor cultural do Presidente dos Emirados Árabes Unidos, para explorar o papel da cultura na formação de sociedades resilientes e compartilhadas. Todos as áreas criativas serão analisadas a partir dessa perspectiva, com uma conversa excepcional entre S. Ex.ª Mohamed Khalifa Al Mubarak, presidente do Departamento de Cultura e Turismo de Abu Dhabi, e o comediante e apresentador de TV de renome mundial Trevor Noah. Apresentações de figuras importantes das artes cênicas, discussões sobre diversidade nos setores criativos de Hollywood, sobre o papel do colecionador e do poder dos distritos culturais, apresentações criativas de artistas, apresentações de filmes, workshops e sessões para formulação de políticas acontecerão em uma programação diversificada.

No segundo dia, Vivendo na Cultura considerará como a cultura afeta as pessoas e as comunidades sob a perspectiva dos padrões variáveis da participação cultural. Esse tema analisará como a pandemia forçou o setor a inovar para sobreviver. Principalmente durante os períodos de confinamento, o acesso a esses produtos e serviços culturais digitais tornou-se uma linha de vida social e psicológica e parte da rotina e experiência cotidianas das pessoas. Esse segundo dia começará com um discurso de S. Ex.ª Noura Al Kaabi, Ministro da Cultura e da Juventude dos Emirados Árabes Unidos, e os participantes do fórum serão convidados a explorar o papel que a IA terá no futuro da cultura por meio de painéis de discussão, estudos de caso de empresas de tecnologia de ponta, como a TeamLab, bem como uma excepcional conversa criativa entre Tim Marlow, diretor do Design Museum, e Ai-Da, o primeiro robô artista ultra-realista do mundo. Panos A. Panay, presidente da Recoding Academy, também explorará, em uma conversa com Jimmy Jam, a relação entre "tecnologia, criatividade e a mudança na face da cultura pop" e, em seguida, o famoso arquiteto e diretor de arquitetura forense Eyal Weizman fará uma palestra. Um mergulho profundo na vibrante cena cultural do Afeganistão será explorado em um painel, seguido por uma apresentação da requebrante dançarina Fahima Mirzaie. Um painel moderado pelo Museu Guggenheim juntamente com o artista Emeka Ogboh e a arquiteta Jing Liu explorará o que faz um espaço público hoje, concluindo o segundo dia.

Por fim, Cultura, Diversidade, Poder se concentrará nos desafios críticos relacionados à proteção e promoção da diversidade cultural e da diversidade da expressão cultural e em como as políticas podem apoiar de forma sustentável a expressão dessa diversidade. Esse tema tem como foco os desafios críticos relacionados à proteção e promoção da diversidade da expressão cultural e as políticas e estruturas de capacitação que estão sendo implementadas para manter a diversidade. Embora esse tema de diversidade e inclusão permeie todo o fórum, nesse dia de encerramento, serão organizadas duas discussões cruciais sobre "a criação de um coro mais rico" e "o novo código". A noção de diversidade também será explorada no painel moderado pela Berklee Abu Dhabi sobre "integração da diversidade cultural por meio da música". Entre as palestras e conversas criativas de destaque apresentadas nesse dia estão as dos arquitetos Sumayya Vally, Sir David Adjaye OBE e da presidente da Berklee, Erica Muhl. O dia começará com uma apresentação de Al Ahalla, um canto marítimo tradicional dos Emirados Árabes Unidos, e terminará com uma apresentação do Global Jazz Project, um projeto de música multicultural do artista ganhador do Grammy Danilo Perez, com a cantora Charbel Rouhana.

Entre outros tópicos que também serão discutidos durante o fórum estão: o impacto das mídias digitais e da inteligência artificial, alguns enfoques geográficos como a África Oriental e as artes e a cultura, a cultura e a emergência climática, entre outros.

Além disso, a programação deste ano conta com palestrantes de alto nível como Ernesto Ottone Ramirez, diretor geral assistente de cultura da Unesco; Fiammetta Rocco, editora cultural da The Economist; Dra. Helena Nassif, diretora de recursos culturais (Al-Mawred Al-Thaqafy); Harvey Mason Jr., CEO da Recording Academy; a produtora Jennifer Stockman; o premiado arquiteto Frank Gehry; e os colecionadores Guy e Myriam Ullens, entre muitos outros.

A programação do fórum é composta por uma série excepcional de palestras, painéis de discussão, conversas com artistas, workshops, apresentações de filmes, conversas criativas e apresentações culturais. As apresentações serão entrelaçadas com as sessões e haverá apresentações culturais no início de todas as manhãs, incluindo uma apresentação de dança do coreógrafo de hip-hop Kader Attou e uma apresentação musical do renomado tocador de Oud e compositor Naseer Shamma.

S. Ex.ª Mohamed Khalifa Al Mubarak, presidente do DCT Abu Dhabi, disse: "Temos o prazer de novamente organizar, juntamente com alguns parceiros globais incríveis, o Culture Summit Abu Dhabi, na capital dos Emirados Árabes Unidos. Abu Dhabi assumiu o compromisso de ser um local para especialistas e profissionais culturais de várias áreas se reunirem e discutirem o futuro de nosso setor e como podemos construir um ecossistema cultural diversificado e mais sustentável. Enquanto nos preparamos para dar as boas-vindas a esses líderes globais, lembramo-nos da responsabilidade compartilhada que temos de encontrar soluções e elaborar políticas que possam abordar as questões urgentes de nossa época e encontrar maneiras de gerar mudanças em nosso setor global."

"A quinta edição do Culture Summit Abu Dhabi oferece uma oportunidade para partes interessadas culturais do mundo todo compartilharem uma visão comum para revisar os modelos atuais e imaginar caminhos mais sustentáveis e resilientes para o futuro", disse Ernesto Ottone R., diretor geral assistente de cultura da Unesco.

"É um prazer para o Design Museum ser um dos parceiros do Culture Summit 2022, que reúne profissionais de criação de todo o mundo do design e une pensadores criativos, líderes culturais, artistas e agentes de mudança do mundo todo em nosso encontro em Abu Dhabi", disse Tim Marlow, diretor do Design Museum.

"O fórum oferece a oportunidade de termos conversas sobre importantes questões culturais, enquanto incorpora públicos do mundo todo. Ele oferece uma oportunidade muito rara para artistas e pensadores imaginarem o futuro", disse Richard Armstrong, diretor do Solomon R. Guggenheim Museum and Foundation.

"A parte mais interessante do Culture Summit são as muitas pessoas fascinantes que conheço. Ouvi-las falar permite que eu me coloque no lugar delas e vivencie o mundo sob uma perspectiva totalmente nova. Elas oferecem uma nova perspectiva sobre a expressão "abrir os olhos", disse Fiammetta Rocco, editora sênior e editora cultural da The Economist.

"Estamos muito felizes com a parceria com o Culture Summit Abu Dhabi e esperamos descobrir maneiras de trabalharmos juntos para estimular o poder da música. O Oriente Médio é uma verdadeira "Cultura Viva" e sede de tantas cenas de música diferentes, e esse fórum é uma grande oportunidade para dar destaque a essa comunidade musical vibrante", disse Harvey Mason Jr., CEO da Recording Academy.

O Culture Summit Abu Dhabi 2022 é organizado pelo DCT Abu Dhabi em colaboração com organizações parceiras globais que trazem experiência em diversas áreas, de cultura e artes a mídia e tecnologia. Entre os parceiros estão a Unesco, a Economist Impact, o Google, o Design Museum, o Solomon R. Guggenheim Museum and Foundation e a Record Academy. Outros parceiros participantes incluem Image Nation Abu Dhabi, Abu Dhabi Film Commission, Sandstorm Comics, Cultural Foundation, Louvre Abu Dhabi, Berklee Abu Dhabi, Culture Resource, Arab Fund for Arts & Culture e o Institut Français.

As pessoas que desejarem participar do Culture Summit Abu Dhabi 2022 podem registrar seu interesse no site: www.culturesummitabudhabi.com. A participação no evento requer convite, e as vagas são limitadas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1901283/Culture_Summit_Abu_Dhabi.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1901284/Mohamed_Khalifa_Al_Mubarak.jpg

FONTE The Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi

