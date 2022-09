La Cumbre Cultural de Abu Dhabi 2022 llevará a los líderes mundiales en cultura a la capital de los EAU en octubre para explorar el futuro de un sector cultural diverso, resiliente y sostenible

La Cumbre Cultural de Abu Dhabi se llevará a cabo del 23 al 25 de octubre de 2022 en Manarat Al Saadiyat

Bajo el tema "Una cultura viva", el evento reunirá a líderes en arte, cultura, políticas, medios y tecnología de más de 90 países

Culture Summit Abu Dhabi HE Mohamed Khalifa Al Mubarak

ABU DHABI, EUA, 20 de septiembre de 2022 PRNewswire/ -- El Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) anunció que su quinta edición de la Cumbre Cultural de Abu Dhabi, un importante foro mundial, regresará a Manarat Al Saadiyat con el tema "Una cultura viva". Diseñado para explorar el futuro del sector cultural y discutir soluciones culturales creativas para algunos de los problemas más urgentes que afectan al mundo de hoy, el evento presencial se llevará a cabo del 23 al 25 de octubre de 2022 en la capital de los EAU.

El tema de este año, "Una cultura viva", examinará los problemas contemporáneos que hoy en día impulsan el cambio en las industrias de la cultura y la creatividad (CCI) y en el sector cultural general. El programa explorará lo que significa adoptar la cultura como una experiencia vivida en un mundo que ha sido transformado por la COVID-19 y brindará una mejor comprensión de la influencia generalizada que la cultura ha ejercido en nuestra vida individual y colectiva. La Cumbre Cultural de Abu Dhabi aprovechará la experiencia de los líderes culturales, artistas, practicantes, académicos, educadores y profesionales creativos asistentes para analizar estos temas contemporáneos urgentes.

El programa se organiza de modo tal que cada día se examine un subtema en mayor profundidad. El primer día, el tema Living Cultural Ecosystems ("Ecosistemas culturales vivos") adoptará una perspectiva sectorial y se observará el surgimiento de ecosistemas culturales y creativos más dinámicos o vivos que presentan una mayor adaptabilidad, resiliencia y receptividad ante el cambio. Este tema analiza los problemas y desafíos del sector cultural en lo que respecta a la producción y difusión de la cultura tras la pandemia, en particular en lo referente a ecosistemas culturales o creativos nuevos, más dinámicos o vivos. Ese día, la cumbre le dará la bienvenida a tres ex jefes de Estado: Dalia Grybauskaitė, expresidenta de Lituania (2009-2019); Ivo Josipović, expresidente de Croacia (2010-2015) y Joyce Banda, expresidenta de Malawi (2012-2014), en una sesión moderada por S. E. Zaki Nusseibeh, asesor cultural del presidente de los EAU, para explorar el papel de la cultura en la creación de sociedades compartidas y resilientes. Todos los campos creativos se analizarán a través de este lente con una excepcional conversación de apertura entre S. E. Mohamed Khalifa Al Mubarak, presidente del Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dhabi, y el comediante y presentador de televisión de renombre mundial Trevor Noah. En el marco de este programa múltiple, habrá presentaciones de figuras clave del sector de las artes escénicas, debates sobre la diversidad en las industrias de la creatividad en Hollywood, el papel de los coleccionistas y el poder de los distritos culturales, presentaciones creativas de artistas, proyecciones cinematográficas, talleres y sesiones de políticas.

En el segundo día, Living in Culture ("Vivir en la cultura") se abordará cómo la cultura afecta a las personas y a las comunidades desde la perspectiva del cambio en los patrones de participación cultural. Este tema analiza cómo la pandemia obligó al sector a innovar para sobrevivir. En particular durante los momentos de confinamiento, el acceso a estos productos y servicios culturales digitales se convirtió en un salvavida social y psicológico, y se estableció como parte de la rutina y experiencia diarias de las personas. Durante este segundo día, se comenzará con una introducción de la ministra de Cultura y Juventud de los EAU, S. E. Noura Al Kaabi, se invitará a los participantes de la Cumbre a explorar el papel de la IA en el futuro de la cultura a través de paneles de debate, estudios de caso de empresas de tecnología de vanguardia como TeamLab, así como una conversación creativa excepcional entre Tim Marlow, director del Museo del Diseño y Ai-Da, el primer robot artista ultrarrealista del mundo. Panos A. Panay, presidente de la Academia de Grabación, también explorará en una conversación con Jimmy Jam la relación entre "tecnología, creatividad y el cambiante rostro de la cultura Pop", seguida de un discurso de apertura del aclamado arquitecto y director de arquitectura forense Eyal Weizman. En un panel se analizará en profundidad la vibrante escena cultural de Afganistán, seguido de una presentación de la bailarina de derviche giróvago Fahima Mirzaie. Un panel moderado por el Museo Guggenheim, junto con el artista Emeka Ogboh y la arquitecta Jing Liu, analizará lo que constituye un espacio público hoy en día y concluirá el programa del segundo día.

Por último, el tema Culture, Diversity, Power ("Cultura, diversidad, poder") se centrará en los desafíos críticos relacionados con la protección y promoción de la diversidad cultural y la diversidad de la expresión cultural, así como en la forma en que las políticas pueden apoyar de manera sostenible la expresión de esta diversidad. Este tema se centra en los desafíos críticos que se relacionan con la protección y promoción de la diversidad de la expresión cultural y las políticas y estructuras de habilitación que se están implementando para sostener la diversidad. Si bien este tema de diversidad e inclusión estará presente durante toda la Cumbre, en este día de cierre se organizarán dos paneles de discusión fundamentales sobre "crear un coro más rico" y "el nuevo canon". La noción de diversidad también será explorada en el panel moderado por Berklee Abu Dhabi sobre "Integración de la diversidad cultural a través de la música". Entre las ponencias y conversaciones creativas más destacadas de ese día se encuentran las de los arquitectos Sumayya Vally y Sir David Adjaye OBE, y la de Erica Muhl, presidenta de Berklee. El día comenzará con una presentación de Al Ahalla, un canto marítimo tradicional de los EAU, y finalizará con una actuación del Global Jazz Project, un proyecto musical multicultural del artista ganador del Grammy Danilo Pérez, que presenta al músico Charbel Rouhana.

Otros temas que también se tratarán durante la cumbre son: el impacto de los medios digitales y la inteligencia artificial, algunos enfoques geográficos como el de África Oriental y las artes y la cultura, la cultura y la emergencia climática, entre otros.

Además, el programa de este año contará con la participación de oradores de alto nivel como Ernesto Ottone Ramírez, subdirector general de Cultura de la Unesco, Fiammetta Rocco, editora de Cultura de The Economist, la Dra. Helena Nassif, directora de Recursos Culturales (Al-Mawred Al-Thaqafy), Harvey Mason Jr., director ejecutivo de la Academia de Grabación, la productora Jennifer Stockman, el galardonado arquitecto Frank Gehry y los coleccionistas Guy y Myriam Ullens, entre muchos otros.

El programa de la Cumbre presenta una extraordinaria serie de ponencias, paneles de discusión, charlas de artistas, talleres, proyecciones cinematográficas, conversaciones creativas y presentaciones culturales. Las presentaciones estarán intercaladas con las sesiones plenarias e incluirán actuaciones patrimoniales al comienzo de cada mañana. Entre ellas se incluirá una presentación de danza del coreógrafo de hip hop Kader Attou y una presentación musical del renombrado músico de laúd árabe y compositor Naseer Shamma.

S. E. Mohamed Khalifa Al Mubarak, presidente de DCT Abu Dhabi, expresó: "Nos entusiasma organizar una vez más, junto con algunos increíbles socios globales, la Cumbre Cultural de Abu Dhabi en la capital de los EAU. Abu Dhabi se compromete a ser un lugar de reunión para que expertos culturales y profesionales de diversos campos se reúnan y analicen el futuro de nuestro sector y la forma en que podemos crear un ecosistema cultural diverso y más sostenible. A medida que nos preparamos para dar la bienvenida a estos líderes globales, recordamos la responsabilidad compartida que tenemos en cuanto a encontrar soluciones y diseñar políticas que puedan solucionar los problemas apremiantes de nuestro tiempo y encontrar formas de impulsar el cambio en nuestra industria global".

"La quinta Cumbre Cultural de Abu Dhabi presenta una excelente oportunidad para que las partes interesadas del sector de la cultura de todo el mundo compartan una visión común a fin de analizar los modelos actuales e imaginar vías más sostenibles y resilientes para el futuro", comentó Ernesto Ottone R., subdirector general de Cultura de la Unesco.

"Es un placer para el Museo del Diseño ser uno de los socios convocantes en la Cumbre Cultural 2022, que reúne a gente creativa de todo el sector del diseño y colabora con pensadores creativos, líderes culturales, artistas y agentes de cambio de todo el mundo mientras nos reunimos en Abu Dhabi", señaló Tim Marlow, director del Museo del Diseño.

"La cumbre ofrece la oportunidad de mantener conversaciones en torno a importantes asuntos culturales, a la vez que incorpora públicos de todo el mundo. Ofrece una oportunidad muy excepcional para que artistas y pensadores imaginen el futuro", sostuvo Richard Armstrong, director del Museo y Fundación Solomon R. Guggenheim.

"Lo más emocionante de la Cumbre Cultural es la gran cantidad de personas fascinantes que he conocido. Escucharlos hablar me permite ponerme en su lugar y experimentar el mundo desde una perspectiva completamente nueva. Ofrecen una perspectiva completamente innovadora sobre el término "revelador", afirmó Fiammetta Rocco, editora sénior y editora de Cultura de The Economist.

"Estamos felices de colaborar con la Cumbre Cultural de Abu Dhabi y esperamos descubrir formas en las que todos podamos trabajar juntos para activar el poder de la música. Oriente Medio es una verdadera "cultura viva" y el hogar de muchas escenas musicales diferentes y prósperas, y esta cumbre es una gran oportunidad para destacar esta vibrante comunidad musical", afirmó Harvey Mason Jr., director ejecutivo de la Academia de Grabación.

La Cumbre Cultural de Abu Dhabi 2022 es organizada por DCT Abu Dhabi en colaboración con organizaciones globales asociadas que aportan experiencia en diversos campos, desde la cultura y las artes hasta los medios y la tecnología. Entre los socios se encuentran la Unesco, Economist Impact, Google, el Museo del Diseño, el Museo y Fundación Solomon R. Guggenheim y la Academia de Grabación. Otros socios participantes son Image Nation Abu Dhabi, Abu Dhabi Film Commission, Sandstorm Comics, Cultural Foundation, Louvre Abu Dhabi, Berklee Abu Dhabi, Culture Resource, Arab Fund for Arts & Culture y el Institut Français.

Quienes deseen asistir a la Cumbre Cultural Abu Dhabi 2022 pueden registrar su interés en el sitio web: www.culturesummitabudhabi.com. El evento es solo por invitación y las plazas son limitadas.

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1901283/Culture_Summit_Abu_Dhabi.jpg

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1901284/Mohamed_Khalifa_Al_Mubarak.jpg

FUENTE The Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi

SOURCE The Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi