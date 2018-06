Cumbre Empresarial POSiBLE LA Empoderará Negocios Hispanos Para el Crecimiento de la Economía de Los Ángeles

POSiBLE LA se lanzó con los empresarios de Los Ángeles en mente y atrajo aproximadamente 5,000 aspirantes a propietarios de negocios. La cumbre, compuesta por seis ámbitos empresariales —planearlo, financiarlo, explorarlo, desarrollarlo, estructurarlo y emerger— ofrece a los concurrentes acceso a recursos cruciales, incluidos nuevos productos, herramientas y plataformas. Los participantes también oirán presentaciones por exitosos líderes empresariales y tendrán la oportunidad de inscribirse en sesiones intensivas sobre lanzar negocios y propiciar su crecimiento. Los empresarios en ciernes saldrán inspirados, motivados y dotados de herramientas para el éxito. POSiBLE LA 2018 es presentado por Wells Fargo Bank y el auspiciador principal Rise Programs.

El programa de la cumbre de 2018 incluye el discurso principal, por la experta en finanzas Julie Stav de Julie Stav Inc. y la participación del popular autor Carlos Márquez en los paneles de discusión.

Asimismo, los paneles incluirán a varias personalidades de Univision. Andrea González, presentadora de Noticias 34, será la moderadora de una conversación titulada "Latinas de éxito", mientras que Salvador García, director de servicios creativos de Univision Los Ángeles, estará a cargo de "Branding: It Makes or Breaks Your Business" (Branding: lo decisivo para su empresa). Además, Donaji Esparza, personalidad de la estación de radio K-LOVE, estará a cargo de una charla titulada "Los errores son el camino al éxito." Además, las influencers de Univision Creator Network Gia Fey y Rosy McMichael ofrecerán su perspectiva sobre el crecimiento de sus canales de YouTube, que pasaron de ser proyectos que las apasionaban a empresas.

"Los latinos siguen desempeñando un papel integral en el crecimiento económico y la sostenibilidad de Estados Unidos. Cada año se lanzan más negocios propiedad de hispanos que de no hispanos", dijo Luis Patiño, presidente y gerente general de Univision Los Ángeles. "Los miembros de nuestra comunidad están muy motivados y dedicados a crear y desarrollar empresas propias. POSiBLE LA promueve esa pasión y empodera a los angelinos otorgándoles las herramientas y recursos que necesitan para hacer realidad sus ideas".

Los hispanos en Estados Unidos representan uno de los segmentos demográficos de más rápido crecimiento en el país y son propietarios de 4.2 millones de negocios que aportan $668 mil millones a la economía de los Estados Unidos. En Los Ángeles están el 65% de las empresas propiedad de hispanos de California, y la mayor cantidad en todo el país.

Para el cronograma completo del evento, la lista de oradores e información sobre la compra de entradas, por favor, visiten http://posiblela.com/. Los empresarios podrán participar en la conversación vía Facebook, Twitter e Instagram y usando el hashtag #POSIBLELA en las diversas plataformas de redes sociales.

Fuentes: (1) Geoscape -Hispanic Business and Entrepreneurs 4th Annual Report 2016. U.S. Census Bureau: 2012 Survey of Business Owners

Acerca de Univision Communications Inc.

Univision Communications Inc. (UCI) es la principal empresa de medios de comunicación al servicio de la comunidad hispana en Estados Unidos. La Compañía, destacada creadora de contenido en EE. UU., incluye la Cadena Univision, una de las principales cadenas en EE. UU., independientemente del idioma, y la cadena de televisión en español de mayor sintonía en el país, disponible en aproximadamente 88% de los hogares hispanos que ven televisión de EE. UU.; UniMás, una cadena líder de televisión en español, disponible en aproximadamente 82% de los hogares hispanos que ven televisión de EE. UU.; Univision Cable Networks, que incluye Galavisión, la cadena por cable de entretenimiento en español de mayor audiencia en EE. UU., así como UDN (Univision Deportes Network), la cadena por cable de deportes en español de mayor sintonía de EE. UU.; Univision tlnovelas, una cadena por cable en español dedicada a telenovelas las 24 horas del día; ForoTV, una cadena por cable en español dedicada a noticias internacionales las 24 horas del día, y un conjunto adicional de productos por cable: De Película, De Película Clásico, Bandamax, Ritmoson y Telehit; una participación en El Rey Network, una cadena por cable de entretenimiento general en inglés; Medios Locales de Univision, que es propietaria y opera 63 estaciones de televisión y 58 emisoras de radio en los principales mercados hispanos de EE. UU. y Puerto Rico; Univision NOW, un servicio de suscripción a streaming en vivo y on demand, directo al consumidor; Univision.com, el sitio de internet en español más visitado por los hispanos de EE. UU., y Uforia, una aplicación de música con contenido musical en medios múltiples. La Compañía también tiene propiedades dirigidas a audiencias jóvenes y diversas, entre ellas FUSION TV, una cadena por cable en inglés de noticias y programas de estilo de vida, y una colección de destacadas marcas digitales en diversas categorías: tecnología (Gizmodo), deportes (Deadspin), estilo de vida (Lifehacker), intereses de la mujer moderna (Jezebel), noticias y política (Splinter), cultura y noticias de la comunidad afroestadounidense (The Root), juegos digitales (Kotaku), medio ambiente (Earther) y cultura automovilística (Jalopnik). Además, UCI tiene una participación en marcas de comedia y sátira noticiera como The Onion, Clickhole, The A.V. Club y Takeout. Con sede corporativa en la ciudad de Nueva York, UCI cuenta con instalaciones de creación de contenido y oficinas comerciales en las principales ciudades de Estados Unidos. Para más información, favor de visitar corporate.univision.com.

FUENTE Univision Communications Inc.

