Cumbre Internacional de Educación Equilibrada e Inclusiva: nueva organización de cooperación educativa

La OCE, cuya Asamblea General funcionará sobre la base democrática de un país, un voto, garantizando la rendición de cuentas a sus Estados miembro que se beneficiarán de su apoyo, también contará con las organizaciones de la sociedad civil y académicas como Miembros Asociados con derechos limitados.

La OCE se establecerá con una filial financiera de propiedad absoluta, responsable ante la Asamblea General, capaz de generar fondos de manera ética y sostenible en apoyo de las reformas educativas. Esta filial, dirigida estructuralmente hacia inversiones en proyectos social y ecológicamente responsables en sus Estados miembro, financiará eventual y plenamente las operaciones de la organización y proporcionará fondos para que la OCE apoye los sistemas de educación de los Estados miembro con financiación solidaria.

La OCE está diseñada con una estructura racional, sigue una estrategia de intervención sistemática eficiente y pone la educación al servicio de las comunidades, de la sociedad y del desarrollo nacional, como exigen los compromisos asumidos en la DUEEI.

El primer Secretario General de la OCE ha sido elegido con la tarea de crear y presidir un Comité Preparatorio, que sentará las bases de la OCE hasta que entre en vigor la Carta Constitutiva de la Organización, tras su ratificación por un mínimo de 10 de los signatarios del Estado fundador. La entrada en vigor de la Carta Constitutiva desencadenará la convocatoria de la primera Asamblea General.

Todos los signatarios de la DUEEI adoptan los cuatro pilares fundamentales de la educación equilibrada e inclusiva: Intraculturalismo, Transdisciplinaridad, Dialecticismo y Contextualidad . Se comprometen a aplicar estos principios dentro de sus sistemas educativos, con el apoyo intersectorial de la OCE, basado en las necesidades contextualizadas de sus poblaciones, sus prioridades nacionales y el imperativo mundial de desarrollo sostenible.

La Education Relief Foundation (ERF) es una organización no lucrativa y no gubernamental con sede en Ginebra que sirve para desarrollar, promover e integrar una educación equilibrada e inclusiva mediante el desarrollo de políticas, construcción de capacidad e implicación de la sociedad civil, entre otras actividades.

La serie ForumBIE 2030 de conferencias comenzó cuando el I ForumBIE 2030 se celebró en las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, en diciembre de 2017. En noviembre de 2018, el II ForumBIE 2030 en la ciudad de México vio el lanzamiento de la Global Guide of Ethics, Principles, Policies, and Practices in Balanced and Inclusive Education , y la firma inicial de la International Call for Balanced and Inclusive Education – el documento que pedía la preparación de la Declaración Universal de Educación Equilibrada e Inclusiva.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1029418/ERF_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1083623/ERF_Djibouti.jpg

Para más información, contacte con:

Etienne Lacombe-Kishibe, Responsable de Medios y Comunicación

E: e.kishibe@educationrelief.org | T: 0041 22 920 0859 | M: 0041 79 864 2692

FUENTE The Education Relief Foundation

SOURCE The Education Relief Foundation