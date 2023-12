CÚPULA DE INVESTIDORES DA FIII EM HONG KONG EM 7/8 DE DEZEMBRO REÚNE LÍDERES PARA ENFRENTAR OS MAIORES DESAFIOS DA HUMANIDADE

RIAD, Arábia Saudita, 8 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Cúpula PRIORITY da Iniciativa de Investimento Futuro Hong Kong reúne hoje investidores globais, inovadores e formuladores de políticas para enfrentar as ameaças tecnológicas, climáticas e econômicas.

Investidores e líderes de toda a Ásia se reuniram em Hong Kong com colegas do mundo inteiro em uma cúpula internacional para abordar os desafios globais e a mobilização de investimentos como uma força para o bem.

Fiii hong kong investor summit 7/8 december brings leaders together to address humanity’s biggest challenges

Sua Excelência Yasir Al-Rumayyan, governador do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita e presidente do Instituto de Iniciativa de Investimento Futuro (FII), apresentou a cúpula inaugural Asia FII PRIORITY.

S. Ex.ª Khalid A. Al-Falih, ministro de Investimentos da Arábia Saudita, também compareceu à cúpula e participou de um painel de discussão no qual observou que o Sul Global está turbinando a economia global, impulsionado pela demografia e pelo crescimento econômico.

John Lee, chefe do executivo da Região Administrativa Especial de Hong Kong, deu as boas-vindas ao Instituto FII em Hong Kong na presença de Paul Chan, secretário financeiro, e Laura M Cha, presidente da Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEX, Bolsa de Valores de Hong Kong). John Lee fez um discurso especial para os delegados, no qual destacou o papel de Hong Kong como um "super valor agregado" para economias, culturas e povos do leste e do oeste, possibilitado pelo princípio único de "um país, dois sistemas".

A cúpula, realizada em parceria com a Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEX), está sendo realizada no HKEX Connect Hall hoje, quinta-feira, 7 de dezembro, e amanhã, sexta-feira, 8 de dezembro de 2023.

Nicolas Aguzin, CEO da HKEX, observou as mudanças drásticas no cenário geopolítico, com o poder se deslocando para o leste, e a crescente importância das bolsas locais e a necessidade de inovação contínua nos mercados financeiros.

Durante o painel "board of changemakers", Richard Li, presidente do Pacific Century Group, observou como a digitalização está democratizando os serviços financeiros, permitindo que mesmo aqueles com renda de todos os níveis tenham acesso a produtos financeiros personalizados.

Uma cerimônia tradicional de batida de gongo sinalizou o momento histórico da abertura dos mercados na presença da presidente da HKEX, Laura M. Cha, do chefe do executivo de Hong Kong, John Lee, e do secretário de finanças de Hong Kong, Paul Chan, juntamente com o presidente do Instituto FII, HE Yasir Al-Rumayyan, e o CEO Richard Attias, testemunhados por mais de 1.000 participantes da cúpula e audiências do mundo inteiro.

A cúpula, realizada sob o tema "Megatendências que moldam a humanidade", aborda as implicações da ascensão da Ásia como potência tecnológica, econômica e geopolítica; os avanços da IA e as profundas mudanças na vida como a conhecemos; como também os crescentes apelos à humanidade e à empatia como âncoras da economia e da sociedade em um mundo fraturado e incerto.

Nicholas Ho, comissário para o Cinturão e Rota, o Governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong descreveu Hong Kong como um "verdadeiro centro global" e delineou sua visão para fortalecer Hong Kong como a sede regional para os negócios da região MENA.

Laura M. Cha destacou que, dos 15 principais fundos soberanos, cinco estão na Ásia e seis no Oriente Médio. A China tem um capital inexplorado em termos de poupança pessoal de 30 trilhões de dólares e o Oriente Médio tem um potencial semelhante devido à ascensão da Arábia Saudita e de outros países do GCC. "Será uma conexão incrível que foi subdesenvolvida no passado; agora é a hora do tráfego de mão dupla em termos de capital e comércio", disse ela.

O Instituto FII realiza pesquisas contínuas para identificar as questões que interessam aos cidadãos do mundo todo. A pesquisa deste ano incluiu uma amostra de 50.000 pessoas de 23 países para identificar as prioridades da humanidade. As descobertas são usadas para moldar a agenda política e o programa de cúpulas do FII. Por exemplo, a pesquisa deste ano revelou uma queda global drástica de 20% nos níveis de satisfação e descontentamento em uma série de questões, incluindo custo de vida, solidão, tecnologia e preocupações com o clima.

Sobre a ascensão e a regulamentação da IA, Eric Pulier, fundador e CEO da Vatom Corporation, descreveu como os modelos de IA devem ser treinados usando conjuntos de dados relevantes localmente que preservem o patrimônio local para que o futuro da IA seja universalmente centrado no ser humano.

Solina Chau, cofundadora da Horizons Ventures, discutiu a importância de mentes curiosas e do pensamento contrafactual para evitar preconceitos e políticas ruins em um mundo em constante mudança. Ela também abordou o baixo número de mulheres no setor financeiro e a necessidade de continuar lutando pela igualdade e apoiando-se mutuamente.

Na cúpula, o BOC International assinou um acordo de cooperação estratégica com a SPIC International Finance (Hong Kong) Company Ltd. para fortalecer ainda mais a cooperação em finanças verdes, investimento e emissão de títulos e operações de capital internacional. Esse acordo foi testemunhado pelo Sr. Paul Chan, secretário de finanças da RAE de Hong Kong, já que o Instituto FII continua reunindo entidades globais em cúpulas ao redor do mundo para promover ações positivas em questões como a sustentabilidade.

O Instituto FII apresentou duas iniciativas de base de Hong Kong voltadas para a sustentabilidade e o ecossistema local. A Redress é uma organização ambiental que visa a acelerar a mudança para um setor de moda circular. A Farm the City constrói e gerencia fazendas urbanas para transformar áreas subutilizadas e criar fontes de alimentos nutritivos e orgânicos.

A Cúpula FII PRIORITY Hong Kong dá continuidade às conversas realizadas em Riad no mês passado. Faz parte de um programa global contínuo de cúpulas, a ser realizado em Miami (fevereiro), Londres (abril) e Brasil (junho).

Richard Attias, CEO do Instituto de Iniciativa de Investimento Futuro, disse:

"As megatendências estão remodelando nossa existência. Os avanços em IA, automação e blockchain estão abrindo portas para futuros que ainda não imaginamos. Com o mundo mudando e a Ásia no comando, estamos discutindo as questões globais que importam para os 8 bilhões de pessoas que vivem neste planeta e concentrando a atenção dos investidores para a ação política.

Sobre o Instituto FII

O Instituto de Iniciativa de Investimento Futuro (FII) é uma fundação global sem fins lucrativos orientada por dados com um braço de investimento e uma agenda: Impacto na humanidade. Global e inclusivo, fomentamos grandes mentes de todo o mundo e transformamos ideias em soluções do mundo real em quatro áreas críticas: Inteligência Artificial (IA) e Robótica, Educação, Saúde e Sustentabilidade.

