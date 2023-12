Cúpula Mundial da Inovação para a Saúde anuncia as datas do evento de 2024 e a parceria estratégica com a OMS

Líderes na área da saúde elaboram relatório sobre a proteção da saúde em conflitos armados.

DOHA, Qatar, 7 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Cúpula Mundial da Inovação para a Saúde (World Innovation Summit for Health ou WISH), uma iniciativa da Fundação do Catar para a Educação, Ciência e Desenvolvimento Comunitário (QF), anunciou a cúpula WISH 2024, que será realizada em Doha nos dias 13 e 14 de novembro de 2024.

Nesses dois dias, mais de 2.000 inovadores, pesquisadores, médicos e elaboradores de políticas da área da saúde se reunirão no Catar para estudar soluções inovadoras para alguns dos maiores desafios de saúde do mundo.

Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus (seated left) , Director General, WHO, and Sultana Afdhal, CEO, WISH, sign a collaboration agreement at Qatar Foundation’s headquarters, witnessed by Her Excellency Dr Hanan Mohamed Al Kuwari (top right), Minister of Public Health in Qatar, and representatives of WHO.

A WISH 2024 será a sétima edição da cúpula - um evento já bem reconhecido como uma ferramenta fundamental na agenda global do setor da saúde.

Após o debate de alto nível entre Sua Alteza Sheikha Moza bint Nasser, o presidente da QF e o Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), a WISH celebrará uma parceria estratégica com a OMS nas preparações para a WISH 2024, formalizando o relacionamento contínuo entre as duas organizações nos últimos anos.

Há três projetos de pesquisa colaborativos dirigidos pela OMS que serão cruciais para a parceria, que gerarão relatórios informativos e serão discutidos em mais detalhes no evento.

Além disso, os parceiros locais e internacionais trabalharão com a WISH para elaborar relatórios para a cúpula sobre uma série de temas em áreas como sistemas de saúde, ética, saúde física e saúde mental. A WISH 2024 continuará focando na necessidade de gerar perspectivas regionais sobre a saúde global.

A CEO da WISH, Sultana Afdhal, recebeu o Dr. Tedros em uma cerimônia para assinar um acordo de colaboração entre a WISH e a OMS no dia 4 de dezembro.

A assinatura do acordo teve como testemunhas Sua Excelência Dr. Hanan Mohamed Al Kuwari, que, além de ser Ministra da Saúde Pública no Estado do Catar, é a atual presidente do conselho executivo da Organização Mundial da Saúde. O Ministério é um parceiro estratégico da WISH, tendo contribuído com seu apoio para a cúpula desde a primeira edição, que ocorreu há 10 anos.

Sultana Afdhal comentou: "Estamos muito contentes por informar que voltaremos à WISH 2024 em novembro do próximo ano; continuamos comprometidos com a criação de uma plataforma em que os estudos baseados em evidências possam fornecer dados para as práticas globais de saúde. É uma honra receber o Dr. Tedros no lançamento da WISH 2024, compartilhar a notícia da nossa parceria estratégica e compartilhar nossa visão de um mundo mais saudável e justo".

O Dr. Tedros expressou seu agradecimento à Sua Alteza Sheikha Moza bint Nasser, presidente da Fundação do Catar, pela nova parceria, e afirmou: "Esta colaboração com a WISH dá continuidade ao trabalho importante que temos feito e reforçará nosso compromisso em combater os problemas de saúde globais mais urgentes, incluindo a tuberculose, os cuidados paliativos e a proteção da saúde em conflitos armados. Estamos entusiasmados por contribuir para a base de conhecimentos e estamos muito comprometidos com essa parceria".

Outros temas e palestrantes da WISH 2024 serão anunciados nos próximos meses. Quem quiser manifestar seu interesse em participar da conferência, pode fazê-lo no site da WISH: wish.org.qa

