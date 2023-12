Le Sommet mondial de l'innovation pour la santé annonce les dates de l'édition 2024 et un partenariat stratégique avec l'OMS

Les responsables de la santé prépareront un rapport sur la protection de la santé dans les conflits armés.

DOHA, Qatar, 7 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Le Sommet mondial de l'innovation pour la santé (WISH), une initiative de la Fondation du Qatar pour l'éducation, les sciences et le développement communautaire (QF), a annoncé que le sommet WISH 2024 aura lieu à Doha les 13 et 14 novembre 2024.

Pendant deux jours, plus de 2 000 décideurs, innovateurs, chercheurs et praticiens du secteur de la santé se réuniront au Qatar pour chercher des solutions innovantes à certains des plus grands défis sanitaires au monde.

Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus (seated left) , Director General, WHO, and Sultana Afdhal, CEO, WISH, sign a collaboration agreement at Qatar Foundation’s headquarters, witnessed by Her Excellency Dr Hanan Mohamed Al Kuwari (top right), Minister of Public Health in Qatar, and representatives of WHO.

WISH 2024 sera la septième édition de WISH — un événement désormais fermement établi comme un élément essentiel du calendrier mondial de la santé.

Après des discussions de haut niveau entre Son Altesse la cheikha Moza bint Nasser, présidente de QF, et le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), WISH s'engagera dans un partenariat stratégique avec l'OMS dans la perspective de WISH 2024, officialisant ainsi une relation continue entre les deux organisations au cours des dernières années.

Ce partenariat s'axera autour de trois projets de recherche collaborative menés par l'OMS, afin de produire des rapports fondés sur des données probantes qui feront l'objet d'un débat approfondi lors de l'événement.

En outre, des partenaires locaux et internationaux travailleront avec WISH à l'élaboration de rapports pour le sommet sur un éventail de questions dans des domaines tels que les systèmes de santé, l'éthique, la santé physique et la santé mentale. WISH 2024 continuera à mettre l'accent sur la nécessité de perspectives régionales en matière de santé mondiale.

Sultana Afdhal, directrice générale de WISH, a été rejointe par le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus lors d'une cérémonie de signature d'un accord de collaboration entre WISH et l'OMS le 4 décembre.

La signature de l'accord a eu lieu en présence de Son Excellence le Dr Hanan Mohamed Al Kuwari, ministre de la Santé publique de l'État du Qatar et actuelle présidente du conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la santé. Le Ministère est un partenaire stratégique de WISH, ayant soutenu le sommet depuis sa première édition il y a dix ans.

Mme Sultana Afdhal a déclaré : « Nous sommes ravis de vous annoncer que nous serons de retour avec WISH 2024 en novembre prochain ; nous demeurons déterminés à créer une plateforme où la recherche fondée sur les données probantes peut éclairer les pratiques de santé mondiales. C'est un honneur d'accueillir le Dr Tedros pour le lancement de WISH 2024, d'annoncer notre partenariat stratégique et de faire part de notre vision d'un monde plus sain et plus équitable. »

Le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus a remercié Son Altesse la cheikha Moza bint Nasser, présidente de la Fondation du Qatar, pour le nouveau partenariat et a déclaré : « L'élargissement de notre collaboration avec WISH s'appuie sur un historique d'impact et démontrera davantage notre détermination commune à nous attaquer aux problèmes de santé mondiaux urgents, notamment la tuberculose, les soins palliatifs et la protection de la santé dans les conflits armés. Nous sommes impatients de contribuer à la base de données probantes et nous sommes très engagés envers le partenariat. »

D'autres thèmes et intervenants de WISH 2024 seront annoncés dans les mois à venir. Les personnes souhaitant s'inscrire à la conférence peuvent le faire sur le site Web de WISH : wish.org.qa.

Pour toute demande de renseignements des médias, veuillez contacter : Sarah Fouad, à l'adresse [email protected] , +974 66 099 846