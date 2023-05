Cúpula virtual da FDI World Dental Federation NO DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE DESTACARÁ práticas odontológicas sustentáveis para um futuro mais verde

GENEBRA, 15 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A FDI World Dental Federation (FDI) anuncia hoje sua tão esperada Cúpula Virtual sobre Sustentabilidade em Odontologia (Virtual Summit on Sustainability in Dentistry), que acontecerá no Dia Mundial do Meio Ambiente, em 5 de junho.

Após o tremendo sucesso de sua iniciativa de Sustentabilidade em Odontologia (Sustainability in Dentistry) nos últimos dois anos, a FDI tem o orgulho de sediar este encontro virtual como parte da segunda fase do projeto. A cúpula promete oferecer estudos de caso cativantes, ideias inovadoras e projetos de pesquisa, todos dedicados a reduzir o impacto ambiental da odontologia. Os participantes também podem esperar uma exibição virtual de resumos de pôsteres e um fundo de bolsas de estudo projetado especificamente para participantes de países de baixa renda.

"Os avanços que fizemos por meio desta iniciativa são realmente louváveis, particularmente o desenvolvimento da Declaração de Consenso sobre Saúde Oral Ambientalmente Sustentável (Consensus Statement on Environmentally Sustainable Oral Healthcare)", afirmou a Prof. Ihsane Ben Yahya, presidente da FDI. "Estou animada para continuar nossa jornada em direção à sustentabilidade para garantir um futuro saudável para nossos pacientes, nossa profissão e nosso planeta".

Desde o seu lançamento em 2021, o projeto uniu com sucesso as principais partes interessadas, todas dedicadas ao objetivo comum de implementar soluções sustentáveis para um futuro mais verde e melhorar o impacto ambiental da odontologia. Isso inclui personalidades líderes do setor, profissionais da saúde, especialistas acadêmicos, autoridades legislativas e associações odontológicas. Esta iniciativa já ganhou impulso significativo e, até o momento, 265 práticas odontológicas mostraram seu compromisso com práticas sustentáveis por meio do registro do kit de ferramentas de Sustentabilidade (Sustainability toolkit) e 125 partes interessadas da cadeia de suprimentos de saúde bucal assinaram o Compromisso pela Odontologia Sustentável (Pledge for Sustainable Dentistry).

Na nova fase do projeto, apoiada pela Dentsply Sirona, Haleon, Sunstar, Colgate e SDI Limited, os profissionais odontológicos terão acesso a valiosas ferramentas e recursos educacionais para causar um impacto positivo no meio ambiente e na sociedade.

"Como membro fundador da parceria Sustainability in Dentistry com a FDI, a Dentsply Sirona aproveita seus conhecimentos e recursos para promover a sustentabilidade no setor odontológico. Reduzindo seu impacto ambiental e criando recursos valiosos para profissionais odontológicos, a Dentsply Sirona está comprometida com um futuro mais brilhante por meio de sua estratégia de sustentabilidade BEYOND", explicou Erania Brackett, vice-presidente sênior de experiência do cliente e soluções de alinhamento ortodôntico e diretora de sustentabilidade da Dentsply Sirona.

"A Declaração de Consenso sobre a Saúde Oral Ambientalmente Sustentável (Consensus Statement on Environmentally Sustainable Oral Healthcare) oferece a clareza necessária para permitir que todos nós avancemos com propósito e convicção. A Haleon tem orgulho de fazer parte do Sustainability Summit, onde todos podemos aprender, compartilhar e tomar medidas práticas positivas para mudar o setor para melhor", reafirmou Gareth Rudduck, diretor de consumo consciente para a saúde bucal da Haleon.

"A Sunstar está totalmente comprometida com a gestão de ESG para contribuir com o bem-estar das pessoas ao redor do mundo e a sustentabilidade da Terra, por isso estamos entusiasmados em participar da iniciativa da FDI e trabalhar coletivamente para construir um futuro mais verde para a odontologia", expressou Christine Truillet, diretora executiva de marketing global da categoria de cuidados bucais da Sunstar.

Junte-se a nós no dia 5 de junho no Sustainability in Dentistry Summit e faça parte do nosso compromisso em melhorar o impacto ambiental da profissão odontológica no planeta. Registre-se aqui.

Foto disponível no site da AP Images (http://www.apimages.com)

Contato para a imprensa

Charanjit Jagait, diretor de comunicações e defesa da FDI

[email protected] | Tel.: +41 797967613

Sobre a Federação Dentária Internacional (FDI)

A Federação Dentária Internacional, FDI, atua como o principal órgão representativo para mais de um milhão de dentistas em todo o mundo. Seus membros incluem cerca de 200 associações nacionais de odontologia e grupos de especialistas em mais de 130 países. A FDI tem a visão de levar o mundo à saúde bucal ideal. https://www.fdiworlddental.org/

Saiba mais sobre o projeto Sustentabilidade na Odontologia

O projeto é apoiado pelos parceiros fundadores: Haleon e Dentsply Sirona; parceiros: Sunstar; e apoiadores: Colgate e SDI Limited. www.fdiworlddental.org/sustainability-dentistry

FONTE FDI World Dental Federation

SOURCE FDI World Dental Federation