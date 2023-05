Le Sommet virtuel de la Fédération dentaire internationale, à l'occasion de la JOURNÉE MONDIALE DE L'ENVIRONNEMENT, mettra l'accent sur les pratiques dentaires durables pour un avenir plus écologique

GENÈVE, 15 mai 2023 /PRNewswire/ -- La Fédération dentaire internationale (FDI) a annoncé aujourd'hui la date de son Sommet virtuel très attendu sur le développement durable en odontologie , qui aura lieu le 5 juin, Journée mondiale de l'environnement.

Après l'énorme succès de son initiative sur la durabilité en odontologie au cours des deux dernières années, la FDI est fière d'accueillir ce sommet virtuel dans le cadre de la deuxième phase du projet. Le sommet promet de présenter des études de cas captivantes, des idées innovantes et des projets de recherche, tous dédiés à la réduction de l'impact environnemental de l'odontologie. Les participants pourront également assister à une présentation virtuelle des résumés des affiches et bénéficier d'un fonds de bourses conçu spécialement pour les participants des pays à faible revenu.

« Les progrès réalisés dans le cadre de cette initiative sont vraiment louables, en particulier l'élaboration de la Déclaration de consensus sur les soins bucco-dentaires durables sur le plan environnemental », a déclaré le Professeur Ihsane Ben Yahya, Président de la FDI. « Je me réjouis de poursuivre notre cheminement vers plus de durabilité afin d'assurer un avenir sain à nos patients, à notre profession et à notre planète. »

Depuis son lancement en 2021, le projet a réussi à réunir les principales parties prenantes, toutes dédiées à l'objectif commun de mettre en œuvre des solutions durables pour un avenir plus écologique et d'améliorer l'impact environnemental de l'odontologie. Il s'agit notamment de personnalités de l'industrie, de professionnels de la santé, d'experts universitaires, d'autorités législatives et d'associations dentaires. Cette initiative a déjà pris de l'ampleur : à ce jour, 265 cabinets dentaires ont manifesté leur engagement en faveur de pratiques durables en s'abonnant à une Boîte à outils sur le développement durable et 125 acteurs de la chaîne d'approvisionnement en soins bucco-dentaires ont signé un Engagement en faveur d'une dentisterie durable .

Dans la nouvelle phase du projet, soutenue par Dentsply Sirona, Haleon, Sunstar, Colgate et SDI Limited, les professionnels dentaires auront accès à des outils éducatifs et à des ressources précieuses pour avoir un impact positif sur l'environnement et la société.

« En tant que membre fondateur du partenariat Sustainability in Dentistry avec la FDI, Dentsply Sirona met à profit ses connaissances et ses ressources pour faire progresser la durabilité dans l'industrie dentaire. En réduisant son impact sur l'environnement et en créant des ressources précieuses pour les professionnels dentaires, Dentsply Sirona s'engage pour un avenir meilleur grâce à sa stratégie de durabilité BEYOND », a expliqué Erania Brackett, vice-présidente senior, expérience client et solutions d'alignement orthodontique, et responsable de la durabilité chez Dentsply Sirona.

« La Déclaration de consensus sur les soins de santé bucco-dentaire durables sur le plan environnemental apporte la clarté nécessaire pour nous permettre à tous d'aller de l'avant avec détermination et conviction. Haleon est fière de participer au Sommet sur le développement durable où nous pourrons tous apprendre, partager et prendre des mesures pratiques positives pour changer l'industrie pour le mieux », a réaffirmé Gareth Rudduck, responsable de la consommation responsable pour la santé bucco-dentaire chez Haleon.

« Sunstar s'engage pleinement dans la gestion ESG afin de contribuer au bien-être des personnes dans le monde entier et à la durabilité de la planète. Nous sommes donc ravis de rejoindre l'initiative de la FDI et de travailler collectivement à la construction d'un avenir plus vert pour l'odontologie », a déclaré Christine Truillet, cadre supérieure, marketing mondial, catégorie soins bucco-dentaires chez Sunstar.

Rejoignez-nous le 5 juin à l'occasion du Sommet sur le développement durable en odontologie et participez à notre engagement pour améliorer l'impact environnemental de la profession dentaire sur la planète. Inscrivez-vous ici .

Contact pour les médias

Charanjit Jagait, FDI Communications & Advocacy Director

[email protected] | Tél. : +41 797967613

À propos de la Fédération Dentaire Internationale

La Fédération dentaire internationale est le principal organe représentatif de plus d'un million de chirurgiens-dentistes dans le monde. Elle compte parmi ses membres quelque 200 associations dentaires nationales et groupes de spécialistes dans plus de 130 pays. La FDI a pour objectif de mener le monde vers une santé bucco-dentaire optimale. https://www.fdiworlddental.org/

En savoir plus sur le projet « Durabilité en odontologie » (« Sustainability in Dentistry »)

Le projet est soutenu par ses partenaires fondateurs : Haleon et Dentsply Sirona ; ses partenaires : Sunstar ; et ses partisans : Colgate, SDI Limited. www.fdiworlddental.org/sustainability-dentistry

