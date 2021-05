- Curio anuncia financiación y nuevas asociaciones. La plataforma NFT recauda 7 millones de dólares para expandir el crecimiento

La nueva ronda de financiación de la plataforma NFT centrada en el entretenimiento de los principales patrocinadores financieros permitirá a Curio crear nuevas asociaciones, reunir contenido innovador y mejorar las experiencias de los fanáticos.

LOS ANGELES, 13 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- Curio, la principal plataforma NFT para la industria del entretenimiento, anunció hoy que ha recaudado $ 7 millones en una ronda de semillas con exceso de suscripción, con la participación de Fenbushi Capital, Kenetic Capital , Protocol Labs, LongHash Ventures, Picus Capital y varios otros, incluidos los veteranos de la industria del entretenimiento. , Marc Geiger, ex director mundial de música en WME y Rich Battista, , ex director ejecutivo de Time Inc. y ex ejecutivo de Fox Entertainment. La compañía ha lanzado con éxito múltiples subastas con licencia, lanzamientos, productos y nuevas asociaciones.

Esta ronda de financiación sigue a varias asociaciones con las principales marcas de colección y creadores de contenido. Curio se ha asociado con la icónica potencia coleccionable, Topps, para producir NFT a partir del clásico de culto e iconoclasta Mars Attacks! Los lanzamientos anteriores de NFT de Curio incluyen colecciones basadas en la serie de televisión American Gods producida por Fremantle, la serie de novelas gráficas Concrete Park publicada por Dark Horse Comics y Scott Pilgrim vs. the World de Universal Pictures. Cada caída de NFT de estas colecciones se agotó en minutos y las NFT ahora se cotizan en el mercado secundario de Curio. Esta semana, Curio también lanzó contenido de la franquicia de cómics subversivos de ciencia ficción/fantasía, Heavy Metal, que se suma a su ya formidable biblioteca de contenido principal.

La composición y el enfoque de los inversores reflejan el liderazgo del equipo de Curio. "El enfoque innovador de Curio para acercar a los fanáticos y las marcas que aman está destinado a cambiar la forma en que se consume y recopila el entretenimiento", destacó Emma Cui, consejera delegada de LongHash Ventures. "Su rápido desarrollo de nuevas asociaciones en el espacio del cine, la televisión, la música y las novelas gráficas, y su compromiso de aliviar la barrera de entrada los distingue de otros en el mercado NFT en rápida evolución".

Esta nueva ronda de financiación refleja la capacidad de Curio para transformar el espacio de entretenimiento a través de tecnología innovadora, asociaciones exclusivas y participación innovadora de los fanáticos. "El éxito continuo de Curio se basa en nuestra capacidad para superar los límites tecnológicos, nuestras asociaciones en expansión con marcas icónicas y llegar a un público más amplio", explicó el consejero delegado de Curio, Juan M. Hernandez. "No lanzamos Curio para que fuera otro pez pequeño en el estanque NFT, comenzamos esta compañía para revolucionar la forma en que los fanáticos interactúan y experimentan sus programas, personajes e historias favoritos".

Curio ofrece un nuevo universo para servir a los aficionados a través de coleccionables digitales, impulsados por tecnología de token no fungible (NFT) de última generación. Trabajando con los nombres más importantes de la industria del entretenimiento, Curio brinda oportunidades de participación innovadoras y de vanguardia para deleitar a los aficionados y brindar nuevas formas de mejorar su relación con las marcas. Para obtener más información, visite: https://oncurio.com/

