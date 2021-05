Curio anuncia financiamento e novas parcerias; a plataforma de NFTs levanta US$ 7 milhões para expandir seu crescimento

A nova rodada de financiamento da plataforma de NFTs voltada para entretenimento proveniente de grandes financiadores permitirá à Curio construir novas parcerias, montar conteúdo inovador e melhorar as experiências dos fãs

LOS ANGELES, 13 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A Curio, principal plataforma de NFTs para o setor de entretenimento, anunciou hoje que levantou US$ 7 milhões em uma rodada de financiamento semente excedido, com a participação da Fenbushi Capital, Kenetic Capital, Protocol Labs, LongHash Ventures, Picus Capital e vários outros, inclusive veteranos do setor de entretenimento como Marc Geiger, ex-diretor mundial de música da WME e Rich Battista, ex-CEO da Time Inc. e ex-executivo de entretenimento da Fox. A empresa lançou com sucesso vários leilões licenciados, descontos, produtos e novas parcerias.

Essa rodada de financiamento segue várias parcerias com marcas colecionáveis líderes e criadores de conteúdo. A Curio está fazendo parceria com a icônica potência colecionável Topps, para produzir NFTs do iconoclástico e clássico cult Mars Attacks! Os lançamentos de NFTS anteriores da Curio incluem coleções baseadas na série de televisão American Gods produzida pela Fremantle, na série de quadrinhos Concrete Park publicada pela Dark Horse Comics e na Scott Pilgrim vs. the World da Universal Pictures. Cada NFT dessas coleções que sofreu redução de preço se esgotou em minutos, e os NFTs agora estão sendo negociados no mercado secundário da Curio. A Curio lançou também esta semana conteúdo da franquia de quadrinhos subversiva com temas de ficção científica/fantasia, Heavy Metal, incrementando sua já formidável biblioteca de conteúdo de primeira classe.

A composição e o foco dos investidores refletem a liderança da equipe de Curio. "A abordagem inovadora da Curio de aproximar os fãs das marcas que eles adoram deve mudar a forma como o entretenimento é consumido e colecionado", disse Emma Cui, CEO da LongHash Ventures. "Seu rápido desenvolvimento de novas parcerias no cinema, televisão, música e espaço gráfico e o compromisso de facilitar a barreira à entrada diferencia a Curio de outros no mercado de NFTs, que está em rápida evolução."

Essa nova rodada de financiamento reflete a capacidade da Curio de transformar o espaço de entretenimento por meio de tecnologias pioneiras, parcerias exclusivas e envolvimento inovador com os fãs. "O sucesso contínuo da Curio está construído sobre nossa capacidade de expandir as fronteiras tecnológicas e nossas parcerias de expansão com marcas icônicas e de alcançar um público mais amplo", disse Juan M. Hernandez, CEO da Curio. "Não lançamos a Curio para ser outro peixe pequeno no lago dos NFTs; fundamos essa empresa para revolucionar a forma como os fãs curtem e interagem com seus programas, personagens e histórias favoritos."

SOBRE A CURIO

A Curio oferece um novo universo para atender os fãs por meio de colecionáveis digitais impulsionados pela tecnologia de última geração de tokens não fungíveis (NFTs). Trabalhando com os maiores nomes do setor de entretenimento, a Curio oferece oportunidades inovadoras de engajamento de ponta para encantar os fãs e proporcionar novas maneiras de melhorar seu relacionamento com as marcas. Para saber mais, acesse: https://oncurio.com/

