Curt Rice, experto líder, analiza la ciencia del sesgo inconsciente en la reunión anual conjunta de la ISMRM y la ESMRMB

- Experto líder y rector de la Facultad de Ciencias Aplicadas de la Universidad de Oslo y Akershus, Curt Rice, preparado para analizar la ciencia del sesgo inconsciente en la reunión anual conjunta de la ISMRM y la ESMRMB en París, del 16 al 21 de junio de 2018

CONCORD, California, 24 de mayo de 2018 /PRNewswire/ -- La Sociedad Internacional de Resonancia Magnética en Medicina (ISMRM por sus siglas en inglés) y la Sociedad Europea de Resonancia Magnética en Medicina y Biología (ESMRMB por sus siglas en inglés) invitan a los participantes de su reunión anual conjunta (www.ismrm.org) a asistir a la conferencia presidencial que tendrá lugar el 20 de junio y que será impartida por el experto líder en igualdad de género y sesgo inconsciente, el Dr. Curt Rice. La conferencia se titula "When the Right Thing to Do Is Also the Smart Thing to Do: Research & Results on Diversity in Research Organizations" (Cuando la decisión correcta es también la decisión inteligente: investigación y resultados sobre la diversidad en las organizaciones de investigación).