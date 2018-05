Curt Rice, grand spécialiste et doyen du collège universitaire d'Oslo et Akershus, discutera de la science des préjugés inconscients lors de la rencontre annuelle de la Société internationale de résonance magnétique en médecine (ISMRM) et la Société européenne de résonance magnétique en médecine et biologie (ESMRMB) à Paris, du 16 au 21 juin 2018

Rice appelle le monde universitaire à repenser des sujets tels que la conception du leadership et l'équilibre entre les sexes en tant qu'approches pour améliorer la qualité et le rendement en ce qui concerne les résultats scientifiques et l'éducation fondée sur la recherche. Il dirige le Comité norvégien pour l'équilibre entre les sexes et la diversité dans la recherche, et il est fortement impliqué dans de nombreuses autres organisations avant-gardistes.

Dans un message accrocheur, Rice a déclaré que « l'égalité des sexes n'a pas encore été atteinte sur les lieux de travail du monde occidental. Les institutions de recherche ont la responsabilité particulière de contribuer au progrès. Les connaissances nous donnent un aperçu alors que nous décelons les défis encore à relever. Notre mission consiste en effet à transmettre ces connaissances. Comment saurons-nous que l'égalité des sexes a été réalisée ? L'une des caractéristiques de l'égalité réelle hommes-femmes est que le sexe d'un employé n'a aucune incidence sur les processus tels que le recrutement, l'évaluation, la fixation des salaires et autres procédés liés au lieu de travail. »

Le docteur Daniel K. Sodickson, président de la Société internationale de résonance magnétique en médecine (ISMRM), a déclaré que « l'une des valeurs fondamentales de notre association est de mettre en relation des groupes divers, par exemple, des cliniciens et des scientifiques de base du monde entier, et de ce point de vue nous sommes exemplaires. Néanmoins, nous avons encore beaucoup de chemin à faire pour exploiter et refléter la véritable diversité de nos membres. Pour citer un cas concret, sur les 80 médailles d'or que la Société internationale de résonance magnétique en médecine (ISMRM) a décernées, seules 4 ont été remises à des femmes, bien que nous sachions qu'elles ont joué un rôle essentiel dans le développement continu de notre domaine. Dans le cadre de la conférence inaugurale du président qui se tiendra lors de la rencontre annuelle de cette année à Paris, nous sommes allés chercher un véritable expert international pour fournir à notre communauté exigeante par rapport aux faits quelques preuves émergentes sur la diversité, l'inclusion et les préjugés inconscients au sein de communautés scientifiques comme la nôtre. Curt Rice est une véritable référence en la matière. En tant que président de l'université métropolitaine d'Oslo et président du Comité norvégien pour l'équilibre entre les sexes et la diversité dans la recherche, Curt a récemment été invité par la Fondation Nobel à s'adresser à tous les membres des Comités Nobel sur les défis encore à relever pour mieux réaliser l'égalité des sexes lors des attributions de prix Nobel. En cette année marquée par des bouleversements longtemps attendus dans le débat mondial sur l'égalité des sexes, nous espérons que les participants à notre rencontre profiteront pleinement de cette opportunité pour faire une introspection et avancer ensemble. »

La rencontre annuelle conjointe de la Société internationale de résonance magnétique en médecine (ISMRM) et la Société européenne de résonance magnétique en médecine et biologie (ESMRMB) se tiendra à Paris Expo Porte de Versailles, à Paris, en France. La rencontre démarrera le 16 juin et accueillera plus de 6 000 participants spécialisés dans le domaine de la résonance magnétique. Si vous souhaitez y participer, inscrivez-vous dès aujourd'hui. Ne manquez pas cette rencontre instructive qui aura lieu dans un endroit de rêve.

À propos de la Société internationale de résonance magnétique en médecine (ISMRM) :

La Société Internationale de résonance magnétique en médecine est une association scientifique internationale à but non lucratif, dont la mission est de promouvoir la communication, la recherche, le développement et les applications dans le domaine de la résonance magnétique en médecine et biologie, mais également dans d'autres disciplines connexes, et de fournir des moyens et des installations pour assurer une formation continue dans ce domaine. L'association est composée de plus de 9 000 membres multidisciplinaires, dont des cliniciens, des physiciens, des ingénieurs, des biochimistes et des technologues. En outre de ses grandes rencontres scientifiques, elle organise des ateliers et publie deux revues, la Magnetic Resonance in Medicine (La résonance magnétique en médecine) et la Journal of Magnetic Resonance Imaging (Revue d'imagerie de la résonance magnétique), mais aussi un bulletin d'information virtuel intitulé MR Pulse. Elle parraine également 27 groupes d'étude sur des domaines particuliers d'intérêt scientifique et des branches régionales selon l'emplacement géographique.

Pour en savoir plus sur la Société internationale de résonance magnétique en médecine (ISMRM), veuillez appeler le +1 510-841-1899, envoyer un fax au +1 510-841-2340, ou visiter notre site Web à www.ismrm.org.

ISMRM, One Concord Center, 2300 Clayton Road, Suite 620, Concord, Californie 94520 États-Unis

