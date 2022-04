CVC acuerda la adquisición del Grupo Neolith, líder global en superficies de piedra sinterizada

La excelente trayectoria de Neolith, marcada por su fuerte crecimiento orgánico y rentabilidad durante estos últimos años, junto con su posicionamiento único, han sido un elemento clave para la adquisición. En palabras de Jose Luis Ramón, CEO del Grupo Neolith "es un privilegio dar la bienvenida a CVC al gran proyecto Neolith, y sin duda supondrá un nuevo punto de inflexión en la historia del Grupo, acelerando nuestros ambiciosos objetivos estratégicos. Su dilatada experiencia y presencia mundial nos ayudarán a desarrollar nuestro enorme potencial"; quien continuó diciendo "Agradecemos la confianza y apoyo continuo de Investindustrial y la Familia Esteve para hacer de Neolith una plataforma única que nos ha permitido expandir constantemente el negocio, con una apuesta firme basada en la innovación, la marca, la sostenibilidad y un estilo cercano de colaboración abierta".

Javier de Jaime, Managing Partner de CVC, dijo que "estamos encantados de haber materializado esta inversión en Neolith, para seguir liderando juntos esta industria y llevar a cabo la siguiente fase de la inversión, que permitirá a la compañía seguir acelerando su expansión internacional y multiplicar su crecimiento detrás de la propuesta de valor y posicionamiento únicos que tiene en el mercado", quien continuó diciendo "Invertimos en compañías que son lideres en sus respectivas industrias y que mantienen un gran recorrido. Neolith simboliza lo que buscamos con cualquier inversión: un mercado global en crecimiento, un modelo de negocio único y un equipo multidisciplinar, muy preparado, motivado e internacional. Nuestra visión es multiplicar valor a largo plazo y ayudar a la compañía a desarrollar su máximo potencial, con un crecimiento sostenible, y apostando por la tecnología, la investigación y desarrollo de materiales avanzados, el diseño y la marca".

Por su parte, en palabras de los actuales inversores, Andrea C. Bonomi, Presidente del Industrial Advisory Board de Investindustrial, que entró en el accionariado en 2019, a través de una adquisición mayoritaria, ha comunicado "Identificamos el sector de la piedra sinterizada como el nicho de más rápido crecimiento dentro de las soluciones de superficies de diseño de alta gama, debido a la superioridad técnica y sostenibilidad del producto. Dentro del sector, Neolith es un líder mundial basado en una fuerte cultura de calidad e I+D+i creada por la familia fundadora Esteve, y continuada por el excelente equipo directivo existente"

Sobre Neolith

Una superficie arquitectónica revolucionaria e innovadora, con características técnicas superiores, hecha de materias primas 100% naturales.

Diseñado y fabricado para satisfacer las necesidades más estrictas del mundo de la arquitectura y el diseño de interiores, Neolith destaca por su calidad, versatilidad, durabilidad y elegancia, así como por su sostenibilidad.

En todo el mundo, se ha convertido en un elemento imprescindible de estilo en cualquier cocina, baño, fachada, suelo e incluso muebles de diseño exclusivo para espacios interiores y exteriores, combinando un diseño exquisito con una alta funcionalidad.

Comprometida con la responsabilidad social, Neolith es también la primera empresa del sector en haber alcanzado la neutralidad de carbono en 2019. Actualmente la compañía está inmersa en un plan de expansión en áreas geográficas clave como América del Norte, Europa, China y Australia para seguir contribuyendo a crear espacios únicos y experiencias extraordinarias, de diseño funcional sostenible, en los 100 países en los que está presente a través de distribución directa e indirecta y de una amplia red comercial y de partners.

Sobre CVC

CVC es una entidad líder de capital riesgo (private equity) y asesoría de inversión con una red de 25 oficinas en Europa, Asia y los EE. UU., con aproximadamente US$ 122 billones en activos gestionados. Desde su fundación en 1981, CVC ha asegurado compromisos por más de US$ 165 billones de algunos de los principales inversionistas institucionales del mundo a través de su estrategia en capital riesgo y crédito. Los fondos gestionados o asesorados por CVC se invierten en más de 100 empresas en todo el mundo, tienen ventas anuales combinadas de más de US$ 100 billones y emplean a más de 500 000 personas. Para obtener más información sobre CVC, visite: https://cvc.com. Síguenos en Linkedin aqui

Sobre Investindustrial

Investindustrial es un grupo europeo líder de sociedades de inversión, holding y asesoramiento gestionadas de forma independiente con €11 billones de capital de fondo recaudado. Con los principios RSC profundamente arraigados en el enfoque central de la empresa, Investindustrial tiene más de 30 años de historia proporcionando capital, experiencia industrial, enfoque operativo y plataformas globales a empresas de tamaño mediano para acelerar la creación de valor sostenible y la expansión internacional. Ciertas empresas del grupo Investindustrial están autorizadas y sujetas a la supervisión normativa de la FCA en el Reino Unido y la CSSF en Luxemburgo. Las sociedades de inversión de Investindustrial actúan de forma independiente entre sí y de cada fondo de Investindustrial. Información adicional está disponible en www.investindustrial.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1799207/Aerea_Neolith.jpg

FUENTE Neolith

SOURCE Neolith