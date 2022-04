CVC Capital Partners chega a acordo para adquirir Grupo Neolith, o líder mundial em superfícies de pedra sinterizada

A Neolith foi a pioneira na criação de pedra sinterizada e é líder mundial com presença comercial em mais de 100 países, liderando a transformação da indústria de materiais destinados a superfícies, fornecendo soluções inovadoras e sustentáveis, que aliam design e funcionalidade num vasto espectro de aplicações: cozinhas, casas de banho, mobiliário de design, fachadas e revestimentos nos projetos de arquitetura mais vanguardistas do mundo.

O excelente histórico da Neolith, aliado ao seu forte crescimento orgânico, aos elevados níveis de rentabilidade ao longo dos últimos anos e ao seu posicionamento único, constituíram os fatores decisivos para esta aquisição.

"É um privilégio acolher o CVC no grande projeto que é a Neolith. Este é, sem dúvida, um novo ponto de viragem na história do Grupo e irá acelerar os nossos ambiciosos objetivos estratégicos de crescimento e de investimento. A vasta experiência que possuímos, bem como a nossa presença a nível mundial, irão ajudar-nos a desenvolver o nosso imenso potencial. Agradecemos a confiança e o apoio contínuo da Investindustrial e da Família Esteve, que contribuíram para transformar a Neolith numa plataforma única e para expandirmos continuamente o negócio do Grupo, mantendo um firme compromisso com a inovação, a marca, a sustentabilidade e um estilo de colaboração aberta," afirma Jose Luis Ramón, CEO do Grupo Neolith

"Estamos muito satisfeitos com este investimento na Neolith para continuarmos a liderar esta indústria em conjunto e para ajudarmos a concretizar a próxima etapa de investimento, que permitirá à empresa continuar a acelerar a sua expansão a nível internacional e aumentar significativamente o seu crescimento alicerçado numa proposta de valor e num posicionamento de mercado que são únicos. Investimos em empresas que são líderes de mercado nas suas respetivas áreas de atividade e que possuem históricos de sucesso longos. O Grupo Neolith simboliza o que procuramos em qualquer investimento: um mercado global em crescimento, um modelo de negócio único e uma equipa multidisciplinar, muito preparada, motivada e internacional. A nossa visão é aumentar significativamente o seu valor a longo prazo e ajudar a empresa a desenvolver todo o seu potencial, mantendo níveis de crescimento sustentável, e apostando na tecnologia, na investigação e no desenvolvimento de materiais avançados, bem como no design e na marca," sublinha Javier de Jaime, Managing Partner da CVC.

Já Andrea C. Bonomi, Presidente do Industrial Advisory Board do Investindustrial, que entrou no capital do Grupo Neolith em 2019, através de uma aquisição maioritária, referiu: "O segmento da pedra sinterizada é o nicho de mercado das soluções para superfícies de design de topo de gama, que está a registar os níveis de crescimento mais rápidos deste setor, devido à elevada qualidade técnica e à sustentabilidade destes produtos. A Neolith é líder mundial neste setor e essa posição foi alcançada graças a uma forte cultura de qualidade e I&D&I criada pelos seus fundadores, a família Esteve, e que a excelente equipa de gestão atual manteve "

Sobre a Neolith

Uma superfície revolucionária, além de inovadora, com características técnicas de vanguarda, feita com matérias-primas 100% naturais e3 destinada a projetos de arquitetura. Neolith® foi projetado e fabricado para satisfazer as necessidades mais exigentes do mundo da arquitetura e do design de interiores, sendo conhecido pela sua qualidade, versatilidade, durabilidade, elegância e estilo, bem como pelas suas características de sustentabilidade e funcionalidade.

Este material converteu-se num elemento de estilo imprescindível em qualquer cozinha, casa de banho, fachadas, edifícios, e até mesmo na construção e decoração de móveis de design exclusivo para espaços interiores e exteriores em todo o mundo, conjugando o design refinado e o elevado grau de funcionalidade.

Enquanto empresa socialmente responsável, a Neolith® é também a primeira no seu setor a ter alcançado a neutralidade carbónica – o que fez já em 2019. A empresa está atualmente a implementar um plano de expansão em várias regiões que considera fundamentais para o seu negócio, e entre as quais se contam a América do Norte, a Europa, a China e a Austrália. A Neolith® visa assim continuar a contribuir para a criação de espaços únicos e de experiências extraordinárias, de design funcional e sustentável, nos mais de 100 países onde está diretamente presente e onde dispõe também de uma ampla rede comercial de distribuição.

Sobre a CVC

A CVC Capital Partners é uma das maiores empresas de private equity e consultoria de investimentos do mundo, que gere ativos avaliados em cerca de 112 mil milhões de dólares e possui uma rede de 25 escritórios nas regiões da Europa, Ásia e EUA. Desde a sua fundação, em 1981, a empresa já assegurou mais de 165 mil milhões de dólares em investimentos de alguns dos maiores investidores institucionais do mundo através da sua estratégia de capital de risco e de crédito. Os fundos geridos ou aconselhados pela CVC incluem investimentos em mais de 100 empresas em todo o mundo, que agregam um valor anual de receitas de mais de 100 biliões de dólares e que empregam mais de 500.000 pessoas.

Mais informação sobre a CVC está disponível em https://cvc.com e no Linkedin aqui

Sobre o Investindustrial

O Investindustrial é um dos maiores grupos europeus independentes de investimentos que gere um fundo de capital de 11 mil milhões de euros. Com os princípios da RSC profundamente enraizados no foco principal da empresa, a Investindustrial possui mais de 30 anos de história no setor dos investimentos, oferecendo experiência na área industrial, foco operacional e plataformas globais a empresas de média dimensão para acelerar a criação de valor sustentável e a sua expansão internacional. Algumas empresas do grupo Investindustrial são autorizadas e estão sujeitas à supervisão regulamentar da FCA no Reino Unido e da CSSF no Luxemburgo. As empresas de investimento do Grupo Investindustrial atuam de forma independente entre si e de cada fundo. Mais informação em www.investindustrial.com

