CVS Health anuncia compromiso con la comunidad de $100 millones tras la adquisición de Aetna

WOONSOCKET, Rhode Island, 14 de enero de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Tras completar su adquisición de Aetna, CVS Health (NYSE: CVS) anunció hoy un compromiso de $100 millones para hacer que la salud y el bienestar de la comunidad sean elementos centrales de la iniciativa de la compañía recién combinada por un mundo mejor. La nueva iniciativa Building Healthier Communities (Creando Comunidades Más Saludables), que se costeará durante cinco años a través de la compañía combinada y también de la CVS Health Foundation y de la Aetna Foundation, se apoya en la notable tradición de inversión en la comunidad de ambas organizaciones y moviliza su escala, sus capacidades combinadas y sus recursos tras una estrategia unificada para ejercer un impacto mensurable en la salud de las comunidades en los Estados Unidos.

"Creemos que se puede tomar el camino hacia una salud mejor y hacia un mundo mejor creando un modelo de cuidado de la salud totalmente nuevo que sea más local, económico y fácil de usar. Y al fortalecer nuestro apoyo local y la participación de la comunidad, podemos mejorar aún más la salud de nuestras comunidades", dijo Larry J. Merlo, presidente y CEO de CVS Health, durante un discurso pronunciado hoy en el Club Nacional de la Prensa en Washington D.C. "Nuestro nuevo compromiso se basa en los ejemplares historiales de CVS Health y Aetna de apoyo a organizaciones comunitarias para garantizar que tengan las herramientas, los recursos y las soluciones más efectivas para acelerar el mejoramiento del cuidado de la salud para individuos y familias en todo el país".

Mediante la iniciativa Building Healthier Communities, CVS Health invertirá $20 millones anualmente en tres categorías de captación de fondos para apoyar una serie de iniciativas y organizaciones sin fines de lucro, entre ellas:

Mejorando el acceso local a un cuidado de calidad económico

Apoyándose en su impacto local en la década pasada, CVS Health ampliará su campaña Project Health para llegar a más comunidades subatendidas y aseguradas insuficientemente a partir de 2019, con el propósito de llevar exámenes de salud y bienestar gratis a más poblaciones en riesgo. Project Health ofrece una evaluación de salud integral sin costo, incluyendo exámenes de presión arterial, Índice de Masa Corporal (IMC), glucosa y colesterol total, que pueden detectar a tiempo riesgos de padecer condiciones crónicas como diabetes, hipertensión y enfermedad cardíaca. Desde que se fundó en 2006, Project Health ha suministrado más de $127 millones en servicios de cuidado de la salud gratis a casi 1.7 millones de norteamericanos.

La expansión de Project Health también hará más por detectar determinantes sociales de salud que afectan la salud personal y las comunidades. Alrededor del 60 por ciento de la expectativa de vida está influida por factores conductuales, sociales y ambientales, entre ellos la familia, la educación, la vivienda y el acceso a alimentos frescos1. Los eventos de Project Health tienen un historial probado de mejorar la participación del paciente y, por último, resultados más saludables. Más del 87% de los pacientes que asisten a eventos de Project Health informan un seguimiento con su médico de cabecera y fue mucho más probable que se enfocaran en la prevención de un problema de presión arterial, IMC y nivel de glucosa en la sangre, según las mediciones de la compañía.

Además, los eventos de Project Health ofrecen oportunidades para nuestros socios benéficos de orientar a los miembros de la comunidad que buscan un acceso a la atención médica. Todos los eventos son promovidos entre organizaciones locales como el LGBT Center en Los Ángeles, el YMCA de Metro Atlanta, ACCESS Michigan en Detroit, y la NAACP en Houston.

Mediante su iniciativa Building Healthier Communities, CVS Health continuará haciendo inversiones estratégicas que posibiliten el acceso de más personas a recursos locales como Meals on Wheels, clínicas gratis y centros de salud comunitarios. Gracias a las subvenciones en 2019 a más de 100 clínicas gratis y centros de salud comunitarios en las comunidades que atendemos, CVS Health puede ayudar a resolver estas disparidades sociales y de salud.

Impacto en los desafíos de salud pública

CVS Health hará inversiones considerables para apoyar enfoques innovadores al control de enfermedades crónicas, como diabetes, enfermedad cardíaca y presión arterial alta. Alrededor del 60 por ciento de los norteamericanos tienen por lo menos una enfermedad crónica, lo cual constituye el 86 por ciento del gasto en cuidado de la salud2. Las inversiones apoyarán a asociaciones que están en una posición única para resolver estos desafíos de salud pública, entre ellas la Sociedad Americana Contra el Cáncer, la Asociación Americana del Pulmón y la Asociación Americana de la Diabetes. Mediante organizaciones que son las mejores de su clase como estas, podemos incrementar nuestro alcance local y llegar a las personas donde se encuentran. Por ejemplo, nos estamos asociando con la Asociación Americana del Corazón con el objetivo de mejorar la presión arterial de 3.5 millones de mujeres ofreciendo un mayor acceso a exámenes de presión arterial y pruebas de diagnóstico. Mediante esta iniciativa, ya se han invertido más de $4 millones para colocar quioscos para chequeos de presión arterial en locales comunitarios muy concurridos en las siguientes ciudades: Baltimore, Maryland; Charlotte, Carolina del Norte; College Station, Texas; Fort Worth, Texas; Houston, Texas; Kansas City, Missouri; Lancaster, Pensilvania; Nueva York, Nueva York; Raleigh, Carolina del Norte; Ciudades Gemelas, Minnesota; y Washington, D.C.

Al mismo tiempo, CVS Health seguirá ayudando a resolver la crisis de opioides del país como parte de su nuevo compromiso. Los fondos se destinarán a organizaciones que están innovando en el área de tratamiento de adicciones. Por ejemplo, nos estamos asociando con Easterseals para prevenir y mitigar el abuso de medicinas por receta entre los veteranos de nuestra nación. En comunidades de todo el país hay afiliadas de Easterseals dedicadas a ofrecer atención comunitaria, incluyendo salud mental y servicios de recuperación, para los veteranos de nuestra nación, sus familias y cuidadores. CVS Health y Aetna han respondido a esta epidemia nacional de diversas maneras. Aetna fue la primera aseguradora nacional en eliminar los copagos para la naloxona, el medicamento que revierte las sobredosis de opioides. Y en 48 estados, CVS Health está distribuyendo naloxona sin que haga falta una receta individual. Ambas compañías también dieron el paso de fortalecer el manejo de las recetas de opioides. Como resultado de estos esfuerzos, CVS Health ha visto una disminución de casi el 72 por ciento en recetas cubiertas de opioides por una cantidad mayor del suministro de siete días.

Además, el liderazgo de CVS Health en ayudar a los jóvenes a vivir libres del tabaco se mantendrá como parte de la estrategia Building Healthier Communities de la compañía. El programa distintivo de la compañía, "Be The First" (Sé el primero) continuará costeando universidades, colegios femeninos, colegios comunitarios y Colegios y Universidades Históricamente Negros (HBCU) para que estén libres de tabaco y para orientación sobre cigarrillos electrónicos, control del tabaco y programas de conducta saludable a través de asociaciones nacionales y locales, entre ellas Campaign for Tobacco-Free Kids, CATCH Global Foundation, CDC y la Truth Initiative, con el propósito de lograr la primera generación del país libre de tabaco.

Asociación con comunidades locales

A través de la Aetna Foundation y su colaboración con U.S. News & World Report, CVS Health apoyará las clasificaciones de Healthiest Communities (Comunidades Más Saludables), un informe innovador que evalúa la salud de casi 3,000 comunidades en todo el país en 10 categorías, desde educación y salud de la población hasta infraestructura y economía. Además de evaluar qué comunidades ofrecen a sus ciudadanos la mayor oportunidad de vivir una vida productiva y saludable, las clasificaciones, que se divulgaron por primera vez en 2018, identifican los mejores enfoques para mejorar la salud pública que se pueden compartir e implementar en el país.

Mientras las clasificaciones de Healthiest Communities identifican las necesidades críticas de comunidades individuales, la CVS Health Foundation y Aetna Foundation seguirán apoyando soluciones orientadas a la comunidad que resuelven determinantes sociales de salud y ayudan a mejorar importantes asuntos de salud pública. Al apoyar organizaciones que se dedican a mejorar factores importantes que contribuyen al bienestar de las comunidades, como espacios seguros al aire libre, transporte asequible y acceso a frutas y vegetales frescos, los esfuerzos filantrópicos de la compañía pueden tener un impacto considerable en problemas de salud como la epidemia de los opioides, la inseguridad alimentaria y las desigualdades en el cuidado de la salud. Las comunidades apoyadas por los donantes de la Aetna Foundation ya están viendo resultados positivos, como llevar nuevos puntos de acceso a alimentos saludables a no más de una milla de distancia de más de 1.6 millones de personas y revitalizar espacios públicos para crear nuevos lugares peatonales a no más de media milla de más de 527,000 personas.

Estos resultados se deben al trabajo que realizan organizaciones comunitarias que trabajan a nivel de barrio para ejercer un impacto local. Organizaciones como: Healthy Mothers, Healthy Babies Coalition (Coalición de Madres Saludables, Bebés Saludables) del condado de Broward, Florida, que trata de resolver los altos índices de disparidades raciales y étnicas en la salud maternal/infantil; FoodLab Detroit, que se concentra en fortalecer el sistema regional de alimentos de Detroit creando una nueva economía de los alimentos; y Go Austin/Vamos Austin, que promueve mejoras impulsadas por los residentes a los alimentos saludables y los ambientes habitables. También ampliaremos iniciativas utilizando activos comunitarios como barberías para mejorar la hipertensión en comunidades afroamericanas, lanzar nuevas asociaciones para aprendizaje multi-generacional con el fin de mejorar resultados de salud en comunidades de alto riesgo, y facilitar la colaboración sectorial entre importantes participantes a nivel de ciudad y de condado.

Además, los empleados de CVS Health y Aetna han prometido un mínimo de $10 millones en horas de trabajo voluntario cada año, ofreciendo su tiempo y sus conocimientos para crear comunidades más saludables y más sostenibles. CVS Health y Aetna apoyan estos esfuerzos mediante una robusta plataforma de voluntarios donde los colegas pueden hacer trabajo voluntario periódicamente y participar en una serie de organizaciones asociadas locales para resolver necesidades de salud y sociales.

"La salud empieza a nivel de comunidad. Al combinar las capacidades y los recursos filantrópicos de CVS Health y Aetna, podemos captar y empoderar a comunidades locales para resolver sus necesidades de cuidado de la salud únicas y lograr un cambio real", agregó Merlo. "Finalmente, estamos aspirando a suministrar un mejor cuidado de la salud, lo cual a su vez crea comunidades mejores y un mundo mejor".

Acerca de CVS Health

CVS Health es la principal compañía de innovación en salud del país, que ayuda a las personas en su camino hacia una salud mejor. Tanto en una de sus farmacias como a través de sus planes y servicios de salud, CVS Health es la pionera de un enfoque nuevo y audaz a la salud total al hacer que un cuidado de calidad sea más económico, accesible, simple y fluido. CVS Health se basa en la comunidad y tiene un enfoque local, ofreciendo a los consumidores el cuidado que necesitan cuando y donde lo necesitan. La Compañía tiene más de 9,800 establecimientos de venta al detalle, aproximadamente 1,100 clínicas médicas en las que no se necesita hacer cita, un administrador líder de beneficios de farmacia con 93 millones aproximadamente de miembros del plan, una división de atención farmacéutica dedicada a personas mayores, que atiende a más de un millón de pacientes al año, servicios de farmacia especializados en expansión, y un plan autónomo de medicinas por receta del Medicare Parte D. CVS Health también atiende a unos 39 millones de personas con productos de seguros de salud tradicionales, voluntarios y dirigidos al consumidor y servicios conexos, incluyendo una oferta de Medicare Advantage en rápida expansión. Este modelo innovador de cuidado de la salud aumenta el acceso a cuidado de calidad, produce mejores resultados de salud y reduce los costos generales de cuidado de la salud. Vea más información sobre cómo CVS Health está moldeando el futuro de la salud en https://www.cvshealth.com.

