CVTX fait son entrée au DMCC de Dubaï, le carrefour mondial du Web3

SÉOUL, Corée du Sud, 9 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Carrieverse a rejoint en tant que partenaire l'écosystème du Dubai Multi Commodities Center (DMCC), une zone franche cryptoéconomique située à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Carrieverse a reçu l'approbation finale pour la création de sa filiale locale au sein de DMCC en octobre, et l'entreprise se prépare maintenant à étendre ses activités au Moyen-Orient - Afrique du Nord (MENA) et à l'écosystème mondial du Web3 à partir du DMCC.

DMCC est une agence gouvernementale de Dubaï établie sous la direction du président Ahmed, et située dans le quartier Jumeirah Lake Towers de la ville. Il s'agit de la plus grande zone franche des Émirats arabes unis, couvrant une superficie environ dix fois supérieure à celle de Pangyo dans la province du Gyeonggi, en Corée du Sud. Elle abrite plus de 23 000 entreprises, tant des entreprises émergentes que des grandes entreprises, et a été reconnue comme la « zone franche mondiale de l'année » par le Financial Times (FT) de 2015 à aujourd'hui.

Notamment, le DMCC, qui a été créé pour promouvoir la croissance de l'industrie de la chaîne de blocs et de la cryptomonnaie, accueille plus de 1 000 entreprises mondiales du Web3 de premier plan, dont Binance et Bybit. Zaher, directeur du DMCC, a déclaré que depuis 2015, le centre a présenté quatre types de licences, y compris △Blockchain service providers △Metaverse service providers △Crypto OTC trading et △Crypto mining. DMCC aide les entreprises du secteur de la cryptomonnaie à obtenir des licences et participe activement à leur expansion commerciale, y compris le financement, l'incubation, le jumelage entre pairs et les occasions de collaboration avec les entreprises résidentes (entreprises traditionnelles).

Carrieverse a officiellement obtenu la licence pour la prestation de services liés au métavers dans ce contexte. De plus, grâce à un accord commercial, DMCC est enregistré en tant que partenaire officiel de Carrieverse, l'émetteur de l'actif virtuel CVTX. Par l'entremise de sa collaboration avec DMCC, Carrieverse a maintenant la possibilité de nouer des relations de coopération avec plus de 1 000 sociétés mondiales de premier plan du Web3 situées au DMCC, et l'on s'attend à ce qu'elle poursuive sur sa lancée sur le plan des inscriptions en bourse à l'échelle mondiale.

Voici la déclaration de David Yoon, chef de la direction de Carrieverse, qui a dirigé ce partenariat : « DMCC est devenu une plaque tournante pour les actifs virtuels, où les sociétés et les investisseurs du nouveau Web3 affluent, profitant au soutien actif du gouvernement de Dubaï et de la famille royale. En tant que premier partenaire officiel de DMCC parmi les entreprises coréennes du Web3, Carrieverse est appelée à devenir une entreprise mondiale dans cet environnement. »

Carrieverse et DMCC prévoient d'annoncer la feuille de route de leur partenariat sous peu.

Communauté de Carrieverse

https://discord.gg/carrieverse