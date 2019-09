Cyber Readiness Institute estende o programa de preparação cibernética a falantes de português e de espanhol

WASHINGTON, 5 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- O Cyber Readiness Institute (CRI) anunciou hoje o lançamento das versões em espanhol e português do seu Programa de Preparação Cibernética para pequenas e médias empresas (PMEs), como parte de sua expansão global.

O Cyber Readiness Institute oferece ferramentas e recursos gratuitos para ajudar as PMEs a criar uma cultura de preparação cibernética e treinar os funcionários sobre comportamentos cibernéticos seguros para proteger a empresa, os clientes e os parceiros.

"A segurança cibernética e a preparação cibernética não tem fronteiras. São questões globais que toda empresa enfrenta, independentemente da localização geográfica", disse Kiersten Todt, diretor geral do CRI. "A preparação cibernética, a higiene e a resiliência são fundamentais num mundo interdependente em que empresas internacionais contam com parceiros que são pequenas empresas em cadeias de suprimento integradas. Continuaremos aumentando a disponibilidade do nosso Programa de Preparação Cibernética, oferecendo-o em outros idiomas."

O CRI está atualmente traduzindo seu Programa de Preparação Cibernética para o japonês, chinês, árabe, francês e alemão.

O Programa de Preparação Cibernética do CRI abrange quatro principais questões de segurança cibernética: senhas, phishing, atualizações de software e uso de USB. Desenvolvido com a participação de destacados especialistas em segurança de empresas internacionais e com o feedback de PMEs, o programa é gratuito, autoguiado e online.

Por meio do programa, os usuários têm acesso a recursos e ferramentas – inclusive políticas, pôsteres e materiais para treinamento de funcionários – alinhados às cinco etapas do programa. As empresas nomeiam um líder para questões cibernéticas que já trabalhe na organização para ficar à frente do programa.

Sobre o Cyber Readiness Institute

O Cyber Readiness Institute é uma iniciativa sem fins lucrativos que reúne líderes de alto escalão de empresas globais de vários setores e regiões geográficas para compartilhar recursos e conhecimento e promover o desenvolvimento de ferramentas de segurança cibernética gratuitas para pequenas e médias empresas. O Instituto busca promover a preparação cibernética dessas empresas para aumentar a segurança de cadeias globais de valor. O Programa de Preparação Cibernética foi lançado em 2018, é gratuito e autoguiado e está disponível em inglês, espanhol e português.

FONTE Cyber Readiness Institute

SOURCE Cyber Readiness Institute