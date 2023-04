La participación de nuevos personajes y la iniciativa innovadora de mensajes de texto bilingües amplían el alcance y el impacto en las familias de todo el país.

NUEVA YORK, 19 de abril de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Cyberchase, la serie de matemáticas y educación sobre el medio ambiente para niños de 6 a 8 años ganadora de múltiples premios Emmy, regresa con una nueva temporada a partir del viernes 21 de abril durante "PBS KIDS Familly Night" a las 7 p.m. hora del Este y streaming gratis en PBS KIDS en honor al Earth Day o Día de la Tierra el 22 de abril. La temporada 14 incluirá cuatro nuevas aventuras temáticas sobre el medio ambiente y recursos STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics – Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) interactivos gratuitos recursos para las familias, todos disponibles en inglés y español.

Cyberchase, ganadora de un Emmy, lanza una nueva temporada impulsada por el sistema de educación STEM en PBS KIDS el 21 de abril (PRNewsfoto/The WNET Group)

Los nuevos episodios, llenos de acción, encuentran a los intrépidos héroes, Jackie, Matt, Inez y Digit, explorando temas sobre el medio ambiente de actualidad - reciclaje y limpieza de basura, plantación de árboles, tiempo y clima - utilizando sus habilidades matemáticas y de resolución de problemas. La nueva temporada se estrena con "Limpieza en la Isla 8", en la que Inez se enfrenta a tomar la decisión de darle su amada reliquia de peluche a León, su hermano pequeño, mientras que Delete acorrala al CyberSquad para que lo ayude a limpiar el lago. En "Árboles, por favor", los espectadores conocerán a la familia colombiana y mexicoamericana de Inez y descubrirán cómo la reimaginación de un patio comunitario une a su familia. Luego, en "Buen Clima o no", una "película" especial del Día de la Tierra, de una hora, presentará a la familia jamaiquino americana de Jackie en la Tierra, mientras el CyberSquad se enfrenta a una extraña neblina que amenaza a Stellandia. Los personajes jóvenes exploran soluciones positivas a los problemas ambientales, transmitiendo a los espectadores el mensaje de que tomar pequeñas acciones puede conducir a grandes soluciones. Cada episodio también incluirá epílogos de acción en vivo de " Cyberchase: For Real" que unirán los conceptos matemáticos y ambientales que se muestran en la animación con el mundo real.

Con una ayuda económica de la "National Science Foundation", la temporada 14 de Cyberchase también se enfoca en llegar a las comunidades latinas y de bajos ingresos con Cyberchase: Mobile Adventures in STEM, un programa gratis de mensajes de texto, familiar, bilingüe y nacional. Las familias que se registren recibirán mensajes de texto semanales en inglés o español con enlaces a Cyberchase multimedia y una selección de dos actividades STEM prácticas para completar juntos. Los espectadores pueden registrarse enviando un mensaje de texto con la palabra CYBER al 30644. Como parte de la ayuda económica, "Education Development Center, Inc." está realizando una investigación formativa y sumativa con familias y niños de todo el país sobre el atractivo y la eficiencia de los episodios de Cyberchase y los recursos familiares.

"Nuestro trabajo en Cyberchase se basa en llegar a niños y familias de todo el país. Esta temporada, hemos continuado ese trabajo con la incorporación de escritores y asesores para reflejar aún más la diversidad de las historias que estamos contando", dijo Sandra Sheppard, productora ejecutiva de Cyberchase y Kids' Media & Education para The WNET Group. "A través de la presentación a los televidentes de las familias de Jackie e Inez, nos entusiasma celebrar sus orígenes únicos y su herencia cultural, a la vez que compartimos oportunidades para el aprendizaje alegre de STEM con familias que hablan inglés y español en todo el país."

Cyberchase: Mobile Adventures in STEM (Aventuras móviles en STEM), se basa en la investigación sobre el papel que los dispositivos móviles pueden desempeñar para facilitar la conversación entre padres e hijos y, a su vez, profundizar el aprendizaje de los niños», dijo Lori Takeuchi, oficial de programas de la National Science Foundation. "Este proyecto avanzará en la comprensión del campo del potencial de estos dispositivos cotidianos para cultivar el aprendizaje familiar, específicamente sobre el tema urgente de la ciencia ambiental.

En el otoño del 2023, la serie estrenará una nueva serie de cortos en exclusiva digital, The Belly Bowl. En esta serie, el CyberSquad recorrerá el paisaje nevado de Penguia para localizar un dispositivo que el malvado Hacker ha escondido, mientras intenta llegar a tiempo para el campeonato de carreras de su amigo pingüino. Por el camino, encontrarán formas innovadoras de utilizar diferentes formas de energía renovable -solar, eólica, undimotriz y cinética de la gravedad- para salvar el día.

Cyberchase también llega a niños, padres, cuidadores y profesores a través de juegos de aprendizaje interactivos, actividades familiares bilingües y en el aula, aplicaciones, mensajes de texto y actividades de extensión comunitaria. Cyberchase ofrece juegos digitales para niños con una gran variedad de habilidades, como Cyber Fashion Challenge, en el que los niños utilizan sus conocimientos matemáticos para crear divertidos diseños de ropa reciclada. Visite pbskids.org para explorar la variedad de ofertas.

Cyberchase comenzó en 2002 centrándose en las matemáticas y rápidamente se convirtió en una de las principales marcas relacionadas con las matemáticas en los medios de comunicación infantiles. Más de 30 estudios de investigación independientes han demostrado que los espectadores de Cyberchase comprenden y recuerdan el contenido matemático de los episodios que ven, además de tener una actitud más positiva, más confianza en sí mismos y más motivación hacia las matemáticas y la resolución de problemas que los no espectadores.

Cyberchase es producido por The WNET Group. Sandra Sheppard es la productora ejecutiva. Melinda Toporoff es coproductora ejecutiva.

Los fondos para los episodios de la temporada 14, Cyberchase: Mobile Adventures in STEM, el proyecto de participación familiar, la investigación, y la evaluación han sido financiados por la National Science Foundation bajo el número 2115669. Los fondos de la serie Cyberchase proceden de The JPB Foundation, Overdeck Family Foundation y Ernst & Young LLP. Los fondos adicionales proceden de Epstein Teicher Philanthropies, Tiger Baron Foundation, Inc., Lemberg Foundation, Inc. y Dr. Shailaja & Umesh Nagarkatte.

Acerca del Grupo WNET

El Grupo WNET crea contenido multimedia inspirador y experiencias significativas para audiencias diversas en todo el país. Es el hogar apoyado por la comunidad de THIRTEEN de Nueva York , la estación insignia de PBS de Estados Unidos, WLIW21 , THIRTEEN PBSKids , WLIW World y Create; NJ PBS , la red de televisión pública estatal de Nueva Jersey; la única estación NPR de Long Island, WLIW-FM; ALL ARTS , el proveedor de medios de arte y cultura; sala de redacción NJ Spotlight News; y el canal FAST PBS Nature. A través de estos canales y plataformas de transmisión, The WNET Group ofrece programación de arte, cultura, educación, noticias, documentales, entretenimiento y bricolaje a más de cinco millones de espectadores cada mes. Las producciones galardonadas de WNET Group incluyen las series de PBS Nature, Great Performances, American Masters y Amanpour and Company, y los programas de noticias locales de confianza MetroFocus y NJ Spotlight News con Briana Vannozzi. Inspirando la curiosidad y alimentando los sueños, el galardonado equipo de medios y educación para niños de The WNET Group produce la serie Cyberchase de PBS KIDS, juegos interactivos de historia de los Estados Unidos "Mission" y recursos para familias, maestros y cuidadores. Productor líder de medios públicos sin fines de lucro durante más de 60 años, The WNET Group presenta y distribuye contenido que fomenta el aprendizaje permanente, incluidas iniciativas multiplataforma que abordan la pobreza, el empleo, las oportunidades económicas, la justicia social, la comprensión y el medio ambiente. A través de Passport, los miembros de la estación pueden transmitir programación nueva y de archivo en cualquier momento y en cualquier lugar. El Grupo WNET representa lo mejor en medios públicos. Únase a nosotros.

Acerca de PBS KIDS

PBS KIDS cree firmemente que el mundo está lleno de posibilidades, al igual que cada niño. Al ser la marca número uno de medios educativos para niños, PBS KIDS ayuda a los niños de 2 a 8 años a aprender lecciones que duran toda la vida. A través de los medios de comunicación y los programas comunitarios, PBS KIDS quiere que los niños se vean reflejados y celebrados de forma única en personajes adorables y diversos que sirven como modelos positivos, y que exploren sus sentimientos y descubran nuevas aventuras en el camino. Las familias pueden ver PBS KIDS gratis en cualquier momento, sin necesidad de suscripción. Una amplia colección de aplicaciones móviles y pbskids.org ofrecen contenidos accesibles que despiertan la curiosidad de los niños. PBS KIDS y las emisoras locales de todo el país apoyan todo el ecosistema en el que los niños aprenden y crecen -incluyendo a sus profesores y cuidadores, padres y comunidad- proporcionando recursos accesibles en cualquier momento y lugar. Para más información, visite pbs.org/pressroom, o siga a PBS KIDS en Twitter, Facebook e Instagram.

