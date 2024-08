Cyberhawk annonce une croissance de 55 % de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2024

ÉDIMBOURG, Écosse et DENVER, 8 août 2024 /PRNewswire/ -- Cyberhawk™, leader mondial des services d'inspection et de levé par drone et des logiciels de gestion de données visuelles, a le plaisir d'annoncer une croissance de 55 % de son chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2024, qui s'est achevé le 31 mars, avec un chiffre d'affaires total atteignant 28,7 millions.

Les solutions Cyberhawk sont utilisées par des entreprises internationales du secteur de l'énergie, des services essentiels et de la construction. Elles offrent une sécurité, une efficacité et une précision inégalées en matière de gestion des actifs et d'inspection et de levé des infrastructures, ainsi que des services de gestion et de visualisation de données de premier ordre.

Croissance régionale et diversité des produits proposés

La croissance de Cyberhawk a été stimulée par des avancées significatives dans toutes les régions clés, dont le Royaume-Uni, les États-Unis et le Moyen-Orient. L'approche innovante de l'entreprise et sa gamme de produits diversifiée ont trouvé un écho important dans ces régions, ce qui a entraîné une croissance soutenue du chiffre d'affaires avec les clients nouveaux et existants. En outre, Cyberhawk a plus que doublé le nombre de licences uniques de son logiciel phare, iHawk™, soulignant la demande croissante de solutions de gestion des données visuelles de pointe.

" Nous sommes immensément fiers de ce que nous avons accompli au cours de l'exercice 2024 ", a déclaré Chris Fleming, PDG de Cyberhawk. " Nous avons connu une croissance substantielle au niveau mondial, avec un succès notable aux États-Unis. L'adoption de notre plateforme iHawk a entraîné une augmentation de plus de 100 % des recettes tirées des logiciels. Nous collaborons avec les plus grandes entreprises mondiales du secteur de l'énergie, de la gestion d'actifs et de la construction, en proposant des solutions de gestion visuelle des données innovantes, plus rapides et plus sûres, qui offrent un retour sur investissement significatif en matière d'économies et de sécurité ".

Expansion stratégique et focalisation sur le client

Pour favoriser cette croissance, Cyberhawk a étoffé ses équipes commerciales et opérationnelles basées aux États-Unis, augmenté le nombre de développeurs de logiciels au Royaume-Uni, et étendu ses activités au Moyen-Orient. Ces expansions stratégiques s'inscrivent dans le cadre de l'engagement de Cyberhawk à fournir des solutions de bout en bout pour répondre aux besoins spécifiques de ses clients. En adoptant une approche globale pour comprendre les besoins des clients, Cyberhawk garantit la fourniture d'informations de qualité qui permettent une prise de décision rapide et efficace.

" Il s'agit d'une nouvelle année de performances financières exceptionnelles qui crée une base sur laquelle nous pouvons continuer à nous développer ", a déclaré John Comiskey, directeur financier de Cyberhawk. " Conformément à notre objectif stratégique de fournir des solutions complètes à nos clients, nous avons augmenté nos services d'inspection par drone et nos services logiciels associés de 48 % et 106 %, respectivement. "

Au cours des prochains mois, Cyberhawk a prévu de lancer de nouveaux produits et services, notamment son programme AVIATE by Cyberhawk (Accelerated Visual Integration and Technology Enabler), qui aide les clients à distance à mettre en place ou à faire progresser leurs programmes UAS, ainsi que des améliorations techniques de son logiciel de gestion de données visuelles pour les inspections par Visualive™.

Pour en savoir plus sur les services innovants de Cyberhawk, rendez-vous sur https://thecyberhawk.com ou LinkedIn.

À propos de Cyberhawk

Fondé en 2008, Cyberhawk™ est le leader mondial de la gestion de données visuelles, combinant de manière transparente les données d'inspection et de levé par drone avec sa solution logicielle, iHawk™. Pionnier du secteur, Cyberhawk effectue des centaines de milliers d'inspections et de levés chaque année et a réalisé plus de 35 premières mondiales depuis sa création, avec des activités dans plus de 40 pays. Composée d'une équipe hautement qualifiée de vétérans du secteur de l'énergie, de pilotes de classe mondiale, d'ingénieurs d'inspection et de développeurs de logiciels internes, Cyberhawk offre une véritable solution de bout en bout de collecte de données visuelles, d'inspection, de levé et de gestion de données pour les secteurs de l'énergie, du pétrole et du gaz et des projets de construction.

