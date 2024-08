Cyberhawk kündigt 55 Prozent Umsatzwachstum für das Geschäftsjahr 2024 an

EDINBURGH, Schottland und DENVER, 8. August 2024 /PRNewswire/ -- Cyberhawk™, ein weltweit führendes Unternehmen für drohnengestützte Inspektions- und Vermessungsdienstleistungen und Software für visuelles Datenmanagement, freut sich, ein Umsatzwachstum von 55 Prozent für das am 31. März zu Ende gegangene Geschäftsjahr 2024 bekannt zu geben, wobei der Gesamtumsatz 28,7 Millionen erreichte.

Energie-, Versorgungs- und Bauunternehmen auf der ganzen Welt vertrauen auf die Lösungen von Cyberhawk. Sie bieten unvergleichliche Sicherheit, Effizienz und Genauigkeit bei der Verwaltung von Anlagen und der Inspektion und Vermessung von Infrastrukturen sowie erstklassige Datenmanagement- und Visualisierungsdienste.

Regionales Wachstum und vielfältiges Produktangebot

Das Wachstum von Cyberhawk wurde durch bedeutende Fortschritte in allen Schlüsselregionen, einschließlich Großbritannien, den USA und dem Nahen Osten, vorangetrieben. Der innovative Ansatz und das vielfältige Produktportfolio des Unternehmens haben in diesen Regionen großen Anklang gefunden und zu einem nachhaltigen Umsatzwachstum bei neuen und bestehenden Kunden geführt. Darüber hinaus hat Cyberhawk die Zahl der Einzelplatzlizenzen für seine Vorzeigesoftware iHawk™ mehr als verdoppelt, was die steigende Nachfrage nach innovativen Lösungen für das visuelle Datenmanagement unterstreicht.

„Wir sind sehr stolz auf unsere Leistungen im Geschäftsjahr 2024", sagte Chris Fleming, Chief Executive Officer von Cyberhawk. „Wir haben weltweit ein beträchtliches Wachstum erlebt, mit bemerkenswertem Erfolg in den USA. Die Akzeptanz unserer iHawk-Plattform hat den Softwareumsatz um über 100 Prozent steigen lassen. Wir arbeiten mit den weltweit größten Unternehmen aus den Bereichen Energie, Asset Management und Bauwesen zusammen und bieten innovative, schnellere und sicherere Lösungen für das visuelle Datenmanagement, die einen erheblichen ROI in Bezug auf Einsparungen und Sicherheit bieten."

Strategische Expansion und kundenorientierter Fokus

Um dieses Wachstum zu unterstützen, hat Cyberhawk seine kommerziellen und Außendienst-Teams in den USA erweitert, die Anzahl der Software-Entwickler in Großbritannien erhöht und seine Aktivitäten im Nahen Osten ausgeweitet. Diese strategischen Erweiterungen sind Teil des Engagements von Cyberhawk, End-to-End-Lösungen anzubieten, um die spezifischen Bedürfnisse seiner Kunden zu erfüllen. Durch einen ganzheitlichen Ansatz zum Verständnis der Kundenanforderungen gewährleistet Cyberhawk die Bereitstellung hochwertiger Informationen, die eine schnelle und effektive Entscheidungsfindung ermöglichen.

„Dies ist ein weiteres Jahr, das von hervorragender finanzieller Leistung gekennzeichnet ist und eine Grundlage schafft, auf der wir weiter aufbauen können", sagte John Comiskey, Chief Financial Officer von Cyberhawk. „Im Einklang mit unserem strategischen Ziel, unseren Kunden Komplettlösungen anzubieten, haben wir sowohl bei der Drohneninspektion als auch bei den zugehörigen Software-Dienstleistungen um 48 Prozent bzw. 106 Prozent zugelegt."

In den nächsten Monaten plant Cyberhawk die Einführung neuer Produkte und Dienstleistungen, darunter das Programm AVIATE by Cyberhawk (Accelerated Visual Integration and Technology Enabler), das Kunden aus der Ferne bei der Einrichtung oder Weiterentwicklung ihrer UAS-Programme unterstützt, sowie technische Verbesserungen ihrer visuellen Datenmanagement-Software für Inspektionen durch Visualive™.

Weitere Informationen über die innovativen Dienstleistungen von Cyberhawk finden Sie unter https://thecyberhawk.com oder auf LinkedIn.

Informationen zu Cyberhawk

Das 2008 gegründete Unternehmen Cyberhawk™ ist weltweit führend im Bereich des visuellen Datenmanagements und kombiniert nahtlos dronenbasierte Inspektions- und Vermessungsdaten mit seiner Softwarelösung iHawk™. Als Pionier der Branche führt Cyberhawk jedes Jahr Hunderttausende von Inspektionen und Vermessungen durch und hat seit seiner Gründung mehr als 35 Weltpremieren durchgeführt, wobei das Unternehmen weltweit in mehr als 40 Ländern tätig ist. Cyberhawk besteht aus einem hochqualifizierten Team von Veteranen des Energiesektors, Weltklasse-Piloten, Inspektionsingenieuren und internen Softwareentwicklern und bietet eine echte End-to-End-Lösung für die visuelle Datenerfassung, Inspektion, Vermessung und Datenverwaltung für die Sektoren Energie, Öl und Gas sowie Bauprojekte.

