Cyberhawk présente Visualive : transformer les inspections de véhicules aériens sans pilote (UAS) grâce à l'IA

DENVER, 3 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Cyberhawk™, un chef de file mondial des services d'inspection par drone et des logiciels de gestion des données visuelles, annonce une amélioration stratégique de iHawk™, sa plateforme phare de gestion des données visuelles SaaS d'entreprise, baptisée Visualive™. Cette dernière version du module d'inspection d'images d'iHawk offre de nouvelles capacités et exploite l'IA pour permettre l'analyse instantanée des données d'actifs recueillies par drone, ce qui rationalise considérablement le processus d'inspection.

La nouvelle version logicielle de Visualive permet aux opérateurs des secteurs des services publics, du pétrole et du gaz et des projets d'investissement (grands projets de construction) d'améliorer les résultats globaux de l'inspection, de réduire les coûts de gestion des actifs et d'améliorer les performances. iHawk Visualive fera l'objet d'une démonstration lors de la conférence T&D World Live d'Atlanta, qui se tiendra du 1er au 3 octobre 2024.

« Nous sommes ravis de la sortie d'iHawk Visualive, qui apportera des améliorations de pointe pour révolutionner les inspections d'actifs dans des secteurs clés. Grâce à ses capacités d'IA et à ses outils conviviaux, Visualive rationalise le processus d'inspection, permettant aux utilisateurs de prendre des décisions éclairées plus rapidement, ce qui permet de réduire les coûts et de maximiser la valeur des actifs. Notre engagement en faveur de l'innovation se poursuit puisque nous aidons plus de 5 000 utilisateurs d'iHawk dans le monde à améliorer leur expérience de la gestion des actifs », déclare Matt Zafuto, directeur commercial de Cyberhawk.

Visualive offre une analyse et une visualisation des données à la pointe de l'industrie, telles que la comparaison d'images d'inspection multi-vues, des outils d'annotation améliorés et des flux de travail personnalisables. En s'appuyant sur les versions précédentes d'iHawk, les utilisateurs peuvent rationaliser leurs processus d'inspection, prendre rapidement des décisions éclairées et simplifier la gestion des actifs surveillés de manière plus efficace dans l'ensemble de leur organisation.

« La richesse des fonctionnalités de Visualive améliore considérablement les capacités de notre plateforme. En continuant à nous concentrer sur la résolution des défis spécifiques au processus de passage du drone à la décision et en tirant parti de l'analyse pilotée par l'IA, nous améliorons la précision et l'efficacité des inspections d'actifs. Cette technologie réduit le temps d'interprétation des données et permet une prise de décision précise, garantissant à nos utilisateurs une gestion efficace de leurs actifs et une excellence opérationnelle dans tous les services », déclare Jay Jenkins, vice-président de la gestion des solutions, Cyberhawk.

Les principaux avantages de Visualive sont :

Intégration de l'IA :

les utilisateurs peuvent désormais faire passer les images téléchargées par des modèles d'IA, ce qui permet d'identifier et de visualiser instantanément les composants et les problèmes, rationalisant ainsi le processus d'inspection.





Les prédictions de l'IA peuvent être transformées en informations exploitables en créant des annotations directement à partir des résultats de l'IA, ce qui améliore considérablement les capacités de prise de décision.





L'interface de modèle ouverte de Visualive permet l'intégration de modèles d'IA existants, internes ou tiers, de sorte que les investissements et le savoir-faire sont préservés.

Processus d'inspection amélioré :

Inspection multi-vues : utilisez plusieurs vues de comparaison d'images (par exemple, côte à côte, grille de quatre images) pour évaluer efficacement les conditions et les divergences.





Annotations intuitives : mettez en évidence les problèmes à l'aide d'une série d'outils d'annotation, ajoutez des notes pour le contexte et facilitez les commentaires collaboratifs au niveau de l'annotation et de l'inspection.





Inspections vidéo : la nouvelle fonctionnalité vidéo permettra aux utilisateurs de lire, de mettre en pause et d'annoter les vidéos, ce qui renforcera la profondeur de l'analyse de l'inspection.

Gestion des campagnes :

la nouvelle version de Visualive introduit les Campagnes pour mieux gérer les programmes d'inspection d'UAS, améliorer la visibilité de l'état et suivre les progrès par rapport aux objectifs.

Gestion complète des actifs et des données :

Visualisation de cartes et regroupement d'actifs : les hiérarchies et les groupes d'actifs multiples peuvent être facilement organisés et affichés pour une navigation encore plus aisée qu'auparavant.

Nouveaux outils de productivité et administration améliorée :

Communication : améliorez la collaboration grâce aux commentaires et aux conversations sur les campagnes, les inspections et les annotations.





Flux de travail personnalisés : l'utilisation d'un générateur visuel de flux de travail permet d'adapter les flux de travail en fonction des types d'inspection, ce qui accroît la flexibilité et la précision des informations.





Importation en masse et téléchargement de données : rationalisez la gestion des données en effectuant des importations en masse en tâche de fond, afin de perturber le moins possible le flux de travail.





Amélioration des rôles et des autorisations des utilisateurs : le nouveau constructeur de rôles et d'autorisations offre une plus grande flexibilité et une meilleure visibilité, garantissant que les utilisateurs ayant des responsabilités variées dans les différents départements peuvent travailler efficacement tout en maintenant la sécurité et le contrôle sur les données sensibles.

Visualive est disponible dès maintenant. Pour plus d'informations ou pour demander une démonstration, visitez le site www.thecyberhawk.com ou contactez l'équipe Cyberhawk à l'adresse [email protected].

À propos de Cyberhawk

Fondé en 2008, Cyberhawk™ est le leader mondial de la gestion de données visuelles, combinant de manière transparente les données d'inspection et de levé par drone avec sa solution logicielle, iHawk™. Pionnier du secteur, Cyberhawk effectue des centaines de milliers d'inspections et de levés chaque année et a réalisé plus de 35 premières mondiales depuis sa création, avec des activités dans plus de 40 pays. Composée d'une équipe hautement qualifiée de vétérans du secteur de l'énergie, de pilotes de classe mondiale, d'ingénieurs d'inspection et de développeurs de logiciels internes, Cyberhawk offre une véritable solution de bout en bout en matière d'inspection visuelle, d'étude et de gestion pour les secteurs de l'énergie, du pétrole et du gaz ainsi que pour les projets d'investissement.

