Cyberhawk stellt Visualive vor: Transformation KI-gestützter Inspektionen für unbemannte Luftfahrtsysteme (Unmanned Aircraft System, UAS)

iHawk Visualive steigert die Effizienz der Objektinspektion durch benutzerfreundliche Arbeitsabläufe und künstliche Intelligenz und ermöglicht so eine schnelle und fundierte Entscheidungsfindung

DENVER, 3. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Cyberhawk™, ein weltweit führendes Unternehmen für drohnengestützte Inspektions- und Vermessungsdienstleistungen und Software für visuelles Datenmanagement, kündigt eine strategische Erweiterung seiner SaaS-Plattform für visuelles Datenmanagement iHawk™ an: Visualive™. Die neueste Version des Bildinspektionsmoduls von iHawk bietet neue Funktionen und nutzt KI, um die sofortige Analyse von per Drohne aufgenommenen Objektdaten zu ermöglichen und den Inspektionsprozess erheblich zu optimieren.

With the addition of custom workflows and more feature-rich tools, inspections through Visualive are now faster, more accurate and more collaborative than ever before.

Die neue Softwareversion von Visualive ermöglicht es Betreibern in den Bereichen Versorgungsunternehmen, Öl und Gas sowie Großprojekte (große Bauprojekte), die Gesamtergebnisse von Inspektionen zu verbessern, die Kosten für die Bestandsverwaltung zu senken und die Leistung zu steigern. iHawk Visualive wird vom 1. bis 3. Oktober 2024 auf der Atlanta T&D World Live-Konferenz vorgestellt.

„Wir freuen uns über die Markteinführung von iHawk Visualive, das mit seinen innovativen Verbesserungen die Anlageninspektionen in Schlüsselindustrien revolutionieren wird. Mit KI-Funktionen und benutzerfreundlichen Tools rationalisiert Visualive den Inspektionsprozess und ermöglicht es den Anwendern, schneller fundierte Entscheidungen zu treffen, was letztlich zu einer Senkung der Kosten und einer Maximierung des Anlagenwerts führt. Unser Engagement für Innovation geht weiter, und wir unterstützen über 5.000 iHawk-Nutzer weltweit bei der Verbesserung ihrer Erfahrung im Bereich der Vermögensverwaltung", so Matt Zafuto, Vertriebsleiter bei Cyberhawk.

Visualive bietet branchenführende Datenanalyse und -visualisierung, z. B. den Vergleich von Prüfbildern in mehreren Ansichten, erweiterte Anmerkungswerkzeuge und anpassbare Workflows. Aufbauend auf der Grundlage früherer Versionen von iHawk können Benutzer ihre Inspektionsprozesse rationalisieren, schnell fundierte Entscheidungen treffen und die Verwaltung überwachter Anlagen in ihrem Unternehmen effektiver gestalten.

„Die zahlreichen Funktionen von Visualive erweitern die Möglichkeiten unserer Plattform erheblich. Indem wir uns weiterhin darauf konzentrieren, die spezifischen Herausforderungen des Drohnen-Entscheidungsprozesses zu bewältigen und KI-gesteuerte Analysen zu nutzen, verbessern wir die Genauigkeit und Effizienz von Anlageninspektionen. Diese Technologie verkürzt die Zeit für die Dateninterpretation und ermöglicht eine präzise Entscheidungsfindung, sodass unsere Benutzer ihre Assets effektiv verwalten und die operative Exzellenz abteilungsübergreifend steigern können", sagte Jay Jenkins, Vizepräsident für Lösungsmanagement bei Cyberhawk.

Die wichtigsten Vorteile von Visualive sind:

KI-Integration:

Benutzer können nun Bild-Uploads durch KI-Modelle laufen lassen, die eine sofortige Identifizierung und Visualisierung von Komponenten und Problemen ermöglichen und so den Inspektionsprozess rationalisieren.





KI-Vorhersagen können in umsetzbare Erkenntnisse umgewandelt werden, indem Anmerkungen direkt aus dem KI-Output erstellt werden, was die Entscheidungsfähigkeit erheblich verbessert.





Die offene Modellschnittstelle von Visualive unterstützt die Integration mit bestehenden internen oder externen KI-Modellen, so dass bestehende Investitionen und Know-how erhalten bleiben.

Verbessertes Inspektionsverfahren:

Multi-View-Inspektion: Verwenden Sie mehrere Bildvergleichsansichten (z. B. nebeneinander, Vierbildraster), um Bedingungen und Diskrepanzen effektiv zu bewerten.





Benutzerfreundliche Anmerkungen: Heben Sie Probleme mit einer Reihe von Anmerkungswerkzeugen hervor, fügen Sie Noten für den Kontext hinzu und erleichtern Sie die gemeinschaftliche Kommentierung sowohl auf der Anmerkungs- als auch auf der Inspektionsebene.





Video-Inspektionen: Neue Videofunktionen ermöglichen es den Benutzern, Videos abzuspielen, anzuhalten und mit Anmerkungen zu versehen, was die Tiefe der Inspektionsanalyse erhöht.

Kampagnenmanagement:

Die neue Version von Visualive führt Kampagnen ein, um die Inspektionsprogramme von Fachhochschulen besser zu verwalten, die Statustransparenz zu verbessern und den Fortschritt gegenüber den Zielen zu verfolgen.

Umfassendes Asset- und Datenmanagement:

Kartenvisualisierungen und Asset-Gruppierung: Mehrere Asset-Hierarchien und -Gruppen können für eine noch einfachere Navigation als bisher organisiert und angezeigt werden.

Neue Produktivitätswerkzeuge und verbesserte Verwaltung:

Kommunikation: Verbessern Sie die Zusammenarbeit mit Kommentaren und Konversationen zu Kampagnen, Inspektionen und Anmerkungen.





Benutzerdefinierte Arbeitsabläufe: Nutzen Sie einen visuellen Workflow-Builder, um Workflows auf der Grundlage von Inspektionstypen anzupassen und so die Flexibilität und Genauigkeit der Informationen zu erhöhen.





Massenimport und Hochladen von Daten: Rationalisieren Sie die Datenverwaltung durch den Massenimport im Hintergrund und sorgen Sie so für eine minimale Unterbrechung des Arbeitsablaufs.





Erweiterte Benutzerrollen und Berechtigungen: Die neue Rollen- und Berechtigungsstruktur bietet mehr Flexibilität und Transparenz und gewährleistet, dass Benutzer mit unterschiedlichen Verantwortlichkeiten in verschiedenen Abteilungen effektiv arbeiten können und gleichzeitig die Sicherheit und Kontrolle über sensible Daten behalten.

Visualive ist jetzt verfügbar. Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder eine Demo anfordern möchten, besuchen Sie www.thecyberhawk.com oder kontaktieren Sie das Cyberhawk-Team unter [email protected]

Informationen zu Cyberhawk

Das 2008 gegründete Unternehmen Cyberhawk™ ist weltweit führend im Bereich des visuellen Datenmanagements und kombiniert nahtlos dronenbasierte Inspektions- und Vermessungsdaten mit seiner Softwarelösung iHawk™. Als Pionier der Branche führt Cyberhawk jedes Jahr Hunderttausende von Inspektionen und Vermessungen durch und hat seit seiner Gründung mehr als 35 Weltpremieren durchgeführt, wobei das Unternehmen weltweit in mehr als 40 Ländern tätig ist. Cyberhawk besteht aus einem hochqualifizierten Team von Veteranen des Energiesektors, Weltklasse-Piloten, Inspektionsingenieuren und internen Softwareentwicklern und bietet eine echte End-to-End-Lösung für visuelle Inspektion, Vermessung und Management in den Bereichen Energie, Öl und Gas sowie Investitionsprojekte.

