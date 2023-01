Cybertrust Japan Integra Chaves Privadas Fortalecidas pela Quantum-Computing da Quantinuum na Nova Plataforma de Autenticação IoT

A primeira autoridade de certificação comercial do Japão incorporando a solução Quantum Origin da Quantinuum para fortalecer as proteções de segurança em dispositivos IoT contra ameaças atuais e futuras

CAMBRIDGE, Inglaterra e BROOMFIELD, Colorado, 31 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Quantinuum, empresa líder mundial em computação quântica integrada, anunciou hoje que a Cybertrust Japan Co., a Ltd., a principal autoridade de certificados do Japão, integrou suas chaves privadas fortalecidas pela computação quântica Quantum Origin em uma nova plataforma de emissão e distribuição de certificados para dispositivos IoT para garantir comunicações seguras agora e no futuro.

A nova infraestrutura de autenticação da Cybertrust Japan para emissão e distribuição de certificados de alta velocidade e alto volume para grandes quantidades de dispositivos IoT inclui os algoritmos de criptografia NIST-selected post-quantum (PQC). A autoridade de certificação está protegendo ainda mais os dispositivos contra ameaças atuais e avançadas incorporando a solução Quantum Origin da Quantinuum, a única solução criptográfica que aproveita o poder dos computadores quânticos para gerar chaves fortalecidas pela computação quântica.

"Integrar a Quantum Origin garante que nossos clientes possam construir soluções inovadoras baseadas em IoT em uma plataforma confiável, para oferecer velocidade e maior segurança, incluindo suporte a algoritmos pós-quânticos. Como resultado, clientes e parceiros podem usar e vender nossos serviços de certificação com segurança a longo prazo", disse Yasutoshi Magara, presidente e CEO da Cybertrust Japan. "Queremos promover atividades com o objetivo de concretizar uma sociedade segura e protegida juntamente com a Quantinuum".

Os dispositivos IoT normalmente utilizam certificados que autenticam sua conexão com outros dispositivos ou redes para provar que são dispositivos confiáveis. O desafio ao fornecer e gerenciar certificados nesses dispositivos é complexo devido ao volume de aparelhos que tentam se conectar às redes e à necessidade de oferecer acesso rápido aos dados. As medidas de segurança precisam ser robustas, ao mesmo tempo em que permitem comunicações em tempo real.

"A Cybertrust Japan e a Quantinuum mostraram que uma solução avançada baseada em computação quântica, como a Quantum Origin, pode ser perfeitamente integrada à infraestrutura de autenticação para fortalecer a criação de chaves e certificados. A Cybertrust Japan é o primeiro provedor de certificação do mundo a suportar chaves fortalecidas por computação quântica usando a Quantum Origin", disse Duncan Jones, diretor de segurança cibernética da Quantinuum. "À medida que o uso de dispositivos IoT cresce, As empresas devem garantir que seus dispositivos tenham proteção de última geração contra ataques cibernéticos cada vez mais sofisticados que ameaçam seus ativos e dados mais valiosos. A Quantum Origin é a única solução do mundo que oferece chaves de criptografia geradas por computadores quânticos, oferecendo aos clientes uma capacidade incomparável de fortalecer as medidas de segurança existentes e reduzir seu risco de exposição a ataques avançados baseados em criptografia".

A Plataforma IoT Segura da Cybertrust Japan protege os dispositivos finais em todo o ciclo de vida do produto, desde o projeto de semicondutores até a implementação e o descarte final dos aparelhos. A Plataforma IoT Segura cria certificados de segurança durante o processo de fabricação para proteger o hardware, tornar o processo rastreável e oferecer uma garantia de defeito de longo prazo. O produto também inclui uma plataforma de gerenciamento para que os dispositivos permitam atualizações seguras de OS e software, além de proteger os dados criados e transmitidos pelos dispositivos.

Sobre a Cybertrust Japan

Como primeira autoridade de certificação comercial do Japão, a Cybertrust Japan oferece serviços de autenticação e segurança, bem como serviços Linux/OSS para domínios locais, em nuvem e integrados, aplicando a tecnologia de kernel MIRACLE LINUX e software de fonte aberta (OSS). Combinando essas tecnologias e a profunda experiência em segurança, a empresa também promove serviços que suportam a confiabilidade dos atendimentos ao cliente, demonstrando a exatidão de "pessoas, coisas tangíveis e coisas intangíveis" para a IoT e outras áreas de ponta. A Cybertrust Japan está empenhada em estabelecer uma sociedade segura e protegida com tecnologias altamente especializadas e neutras para infraestrutura de TI.

Sobre a Quantinuum

A Quantinuum é a maior empresa de computação quântica integrada do mundo, formada pela combinação do hardware líder mundial da Honeywell Quantum Solutions e do middleware e aplicativos líderes de classe da Cambridge Quantum. Baseada na ciência e gerida como empresa, a Quantinuum acelera a computação quântica e o desenvolvimento de aplicativos em química, segurança cibernética, finanças e otimização. Seu foco é criar soluções quânticas escaláveis e comerciais para resolver os problemas mais prementes do mundo, em áreas como energia, logística, mudanças climáticas e saúde. A empresa emprega mais de 480 pessoas, incluindo 350 cientistas, em nove locais nos EUA, Europa e Japão.

