Cyble: Die Zukunft der Endpoint-Sicherheit geht über reine Erkennung hinaus - nächste Evolutionsstufe von Titan auf der Black Hat USA 2026 vorgestellt

Die neue Version vereint hardwarebasierte Vertrauensprüfung, KI-native Threat Intelligence, BlazeAI-gestützte Rekonstruktion von Angriffen und autonome Reaktionsmechanismen in einer einheitlichen Endpoint-Sicherheitsplattform für das KI-Zeitalter.

LAS VEGAS, 7. August 2026 /PRNewswire/ -- Cyble hat heute auf der Black Hat USA 2026 die nächste Entwicklungsstufe von Cyble Titan vorgestellt. Die neue Version vereint eine auf Hardwareebene verankerte Attestierung, KI-native Threat Intelligence, BlazeAI-gestützte Angriffsrekonstruktion, Expositionsmanagement und autonome Reaktionsfunktionen in einer zentralen Plattform. Titan unterstützt Sicherheitsteams dabei, belastbare Beweise zu sichern, Angriffe schneller zu verstehen und fundierter darauf zu reagieren.

Cyberangriffe gehen mittlerweile über den Endpunkt hinaus. Sie bewegen sich zwischen verschiedenen Identitäten, Cloud-Infrastrukturen, Schwachstellen und externen Bedrohungsökosystemen und setzen dabei zunehmend künstliche Intelligenz ein. Dennoch müssen Sicherheitsbeauftragte nach wie vor verstreute Telemetriedaten aus unterschiedlichen, nicht miteinander verbundenen Tools auswerten, bevor sie das gesamte Ausmaß eines Angriffs erfassen können.

Titan wurde für diese neue Realität entwickelt.

Im Gegensatz zu herkömmlichen EDR-Plattformen, die auf Betriebssystem-Telemetriedaten basieren, schafft Titan Vertrauen durch eine auf der Hardware basierende Authentifizierung und korreliert anschließend die Endpunktaktivitäten mit Cybles KI-gestützten Bedrohungsinformationen, Verhaltensanalysen, dem Kontext des Angriffspfads und der durch BlazeAI ermöglichten Rekonstruktion von Angriffen, um einen vollständigen „Indicator of Attack" zu erstellen. Anstatt einzelne Warnmeldungen zusammenzufügen, erhalten Analysten einen ganzheitlichen Überblick über den Angriff und können von einer einzigen Plattform aus Untersuchungen durchführen, Prioritäten setzen und Maßnahmen ergreifen.

„EDR hat die Cybersicherheit revolutioniert, indem es Unternehmen dabei unterstützt, Angriffe zu erkennen. Die nächste Generation der Endgerätesicherheit wird davon geprägt sein, wie schnell Sicherheitsteams diese Angriffe durchschauen und entschlossen handeln können", sagte Beenu Arora, Mitbegründer und CEO von Cyble. „Titan vereint zuverlässige Erkenntnisse, Informationen, Kontext und Reaktionsmaßnahmen auf einer einzigen Plattform und verschafft Sicherheitsverantwortlichen so den nötigen Überblick, um raffinierten Bedrohungen immer einen Schritt voraus zu sein."

Mit der neuesten Version wird Titan zudem um Gerätesteuerung, Expositionsmanagement, KI-gestützte Bedrohungsinformationen sowie autonome, nachverfolgbare Reaktionsmaßnahmen erweitert, wodurch die Funktionen verschiedener Sicherheitsprodukte in einem einzigen Workflow vereint werden.

Besucher am Stand 6032 können Titan auf der Black Hat USA 2026 live erleben, darunter Vorführungen zur chipbasierten Attestierung, zur BlazeAI-gestützten Rekonstruktion von Angriffen, zu KI-nativen Bedrohungsinformationen und zur autonomen Reaktion über den gesamten Angriffslebenszyklus hinweg.

Cyble Titan ist ab heute erhältlich. Melden Sie sich an auf https://titan.cyble.com und.

Informationen zu Cyble

Cyble ist ein auf KI basierendes Cybersicherheitsunternehmen, das Unternehmen und Regierungsorganisationen weltweit einheitliche Risikoinformationen und Entscheidungshilfen bietet. Die Plattform kombiniert Threat Intelligence, Schutz vor digitalen Risiken und Sicherheitsoperationen, um Echtzeittransparenz und umsetzbare Erkenntnisse zu liefern. Durch den Einsatz fortschrittlicher Analysen und Automatisierung ermöglicht Cyble Unternehmen, Risiken proaktiv zu managen und ihre Sicherheitslage zu stärken.

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