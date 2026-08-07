Cyble、エンドポイントセキュリティの未来は検知の域を超えると表明、「ブラックハットUSA 2026（Black Hat USA 2026）」で「Titan」の次なる進化形を発表

今回の新リリースでは、シリコンを信頼の基点とするアテステーション、AIネイティブな脅威インテリジェンス、BlazeAIを活用した攻撃の再構築、および自律的な対応機能を統合し、AI時代に向けた統合型エンドポイントセキュリティプラットフォームを実現している。

ラスベガス, 2026年8月7日 /PRNewswire/ -- Cybleは本日、ブラックハットUSA 2026（Black Hat USA 2026）において、「Cyble Titan」の次なる進化形を発表しました。本製品は、シリコンを信頼の基点とするアテステーションに加え、AIネイティブな脅威インテリジェンス、BlazeAIを活用した攻撃の再構築、エクスポージャー管理、自律的な対応を統合したエンドポイントセキュリティプラットフォームです。Titanは、セキュリティチームが信頼性の高い証拠を確立し、攻撃の状況をより迅速に把握し、より確信を持って対応できるよう支援します。

サイバー攻撃は、エンドポイントの枠を超えて進化しています。こうした攻撃は、アイデンティティ、クラウドインフラストラクチャ、脆弱性、外部の脅威エコシステムをまたいで展開され、AIをますます活用しています。それにもかかわらず、防御担当者は依然として、相互に連携していないツールに分散したテレメトリデータを調査してからでなければ、攻撃の全容を把握できないのが現状です。

Titanは、この新たな現実に対応するために開発されました。

オペレーティングシステムのテレメトリを起点とする従来のEDRプラットフォームとは異なり、Titanは、シリコンを信頼の基点とするアテステーションを通じて信頼性を確立したうえで、エンドポイントのアクティビティをCybleのAIネイティブな脅威インテリジェンス、行動分析、攻撃経路のコンテキスト、およびBlazeAIを活用した攻撃の再構築と関連付け、包括的な攻撃指標を構築します。アナリストは、個別のアラートをつなぎ合わせるのではなく、攻撃の全体像を一元的に把握し、単一のプラットフォーム上で調査、優先順位付け、対応を行うことができます。

「EDRは、組織が攻撃を検知できるよう支援することで、サイバーセキュリティのあり方を変えました。次世代のエンドポイントセキュリティは、セキュリティチームがこうした攻撃をいかに迅速に把握し、確信を持って対応できるかによって決まるでしょう」と、Cybleの共同創業者兼CEOであるBeenu Arora氏は述べました。「Titanは、信頼性の高い証拠、インテリジェンス、コンテキスト、および対応機能を1つのプラットフォームに統合し、防御担当者が高度な脅威に先手を打つための明確な判断材料を提供します。」

最新リリースでは、Titanにデバイス制御、エクスポージャー管理、AIネイティブな脅威インテリジェンス、および自律的かつ監査可能な対応機能が追加され、複数のセキュリティ製品を通じて提供されていた機能が単一のワークフローに統合されました。

ブラックハットUSA 2026（Black Hat USA 2026）のブース6032にお越しの方は、Titanを実際に体験できます。シリコンを信頼の基点とするアテステーション、BlazeAIを活用した攻撃の再構築、AIネイティブな脅威インテリジェンス、および攻撃ライフサイクル全体にわたる自律的な対応などのデモンストレーションをご覧いただけます。

「Cyble Titan」は本日より提供開始となりました。https://titan.cyble.comからご登録ください。

Cybleについて

Cybleは、世界中の企業や政府機関に統合されたリスクインテリジェンスと意思決定支援を提供する、AIネイティブのサイバーセキュリティ企業です。同社のプラットフォームは、脅威インテリジェンス、デジタルリスク保護、セキュリティ運用を統合し、リアルタイムの可視性と実用的な知見を提供します。Cybleは、高度な分析機能と自動化を活用することで、組織がリスクを先回りして管理し、セキュリティ体制を強化できるようにします。

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SOURCE Cyble