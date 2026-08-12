Cyble se classe à la 576e place du classement Inc. 5000 de 2026, son chiffre d'affaires annuel récurrent ayant plus que triplé en un peu plus de deux ans

La présence de Cyble dans l'un des classements les plus prestigieux des entreprises privées à la croissance la plus rapide souligne son essor dans le domaine de la cybersécurité conçue nativement pour l'IA

CUPERTINO, Californie, 12 août 2026 /PRNewswire/ -- Cyble, une entreprise de cybersécurité adaptée nativement au contexte de l'IA, a annoncé aujourd'hui son intégration dans le classement Inc. 5000 de 2026, l'un des classements les plus prestigieux des entreprises privées aux États-Unis, à la 576e place, parmi les entreprises privées américaines affichant la croissance la plus rapide.

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Cette reconnaissance intervient alors que le chiffre d'affaires annuel récurrent de Cyble a plus que triplé en un peu plus de deux ans, témoignant de l'ampleur des perspectives qui guident le développement de l'entreprise.

Le classement Inc. 5000 distingue les entreprises privées qui ont enregistré une croissance exceptionnelle et durable. Pour Cyble, cette croissance reflète une ambition plus grande encore : redéfinir la manière dont le monde gère les risques cybernétiques grâce à des données analytiques qui permettent de les anticiper, de les hiérarchiser et d'agir.

« La multiplication par plus de trois de notre chiffre d'affaires annuel récurrent en un peu plus de deux ans prouve que le monde s'oriente vers une sécurité intégrant nativement l'IA, et Cyble est à la pointe de cette évolution », déclare Beenu Arora, cofondateur et directeur général de Cyble. « Pour nous, l'IA n'est pas une fonctionnalité ajoutée après coup à la cybersécurité ; c'est la base sur laquelle nous nous sommes fondés dès le premier jour. Nous nous sommes donné pour mission de créer la plateforme adaptée nativement à l'IA sur laquelle le monde s'appuiera au cours de la prochaine décennie, et cette reconnaissance nous confirme que nous avançons au bon rythme, les étapes les plus importantes restant encore à venir. »

La croissance de Cyble repose sur une plateforme entièrement conçue dès le départ autour de données d'IA, comprenant notamment la protection des terminaux attestée au niveau matériel et l'IA agentique via Cyble Blaze AI, qui donne aux équipes de sécurité les preuves vérifiables et la rapidité nécessaires pour agir, au lieu de se retrouver face à une multitude d'alertes à trier. Cette philosophie influence la manière dont les entreprises et les organismes publics du monde entier abordent les risques, au moment où Cyble étend sa présence mondiale et renforce ses investissements dans l'IA et l'automatisation, qui définissent la nouvelle génération de cybersécurité.

Étape majeure sur un parcours bien plus long, cette 576e place au classement démontre que la croissance rapide du chiffre d'affaires annuel récurrent de Cyble et son approche de la sécurité basée nativement sur l'IA trouvent un écho à grande échelle, alors que ses plus grandes ambitions restent encore à venir.

La liste complète des entreprises du classement Inc. 5000 de 2026 est disponible sur www.inc.com/inc5000.

À propos de Cyble

Cyble est une société de cybersécurité créée nativement pour l'IA, qui fournit des renseignements unifiés sur les risques et une aide à la décision aux entreprises et aux organisations gouvernementales du monde entier. Ses plateformes combinent veille sur les menaces, protection contre les risques numériques et opérations de sécurité pour apporter une visibilité en temps réel et des informations exploitables.

À propos d'Inc.

Inc. est la première marque de médias consacrée aux entrepreneurs et aux dirigeants d'entreprise. Son journalisme informe, éduque et met en avant les entrepreneurs audacieux et novateurs qui façonnent l'avenir du monde des affaires. Le magazine Inc. est publié par Mansueto Ventures LLC, parallèlement à Fast Company. Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur www.inc.com.