Cyble、2026年版「Inc. 5000」で576位、ARRはわずか2年余りで3倍超に増加

急成長する非上場企業を対象とした最も権威あるランキングの一つへの選出は、AIネイティブ・サイバーセキュリティ分野におけるCybleの台頭を裏付けている

カリフォルニア州クパチーノ, 2026年8月11日 /PRNewswire/ -- AIネイティブ・サイバーセキュリティ企業のCybleは本日、米国の非上場企業を対象とする最も権威あるランキングの一つである2026年版「Inc. 5000」に選出され、米国で最も急成長している非上場企業の中で576位にランクインしたことを発表しました。

今回の選出は、Cybleの年間経常収益（ARR）がわずか2年余りで3倍超に増加している中で実現したものであり、この成長はCybleを前進させるビジョンの壮大さを反映しています。

Inc. 5000 Logo

「Inc. 5000」は、並外れた持続的成長を遂げた非上場企業を表彰するランキングです。Cybleにとって、この成長は、予測し、優先順位を付け、行動するインテリジェンスによって、世界がサイバーリスクを管理する方法を再定義するという、より大きな目標を反映しています。

「わずか2年余りでARRを3倍超に伸ばしたことは、世界がAIネイティブ・セキュリティへと移行しつつあり、Cybleがその変化を牽引していることの証です」と、Cybleの共同創業者兼CEOであるBeenu Arora氏は述べました。「私たちにとって、AIはサイバーセキュリティに後付けした機能ではなく、創業当初から土台としてきたものです。私たちは、今後10年間にわたり世界が頼りにするAIネイティブ・プラットフォームを構築するという目標を掲げてきました。今回の選出は、私たちが適切なスピードで前進していることを示しており、最も大きな展開はまだこれからです。」

Cybleの成長を支えているのは、AIネイティブ・インテリジェンスを中核として全面的に構築されたプラットフォームです。同プラットフォームには、Silicon Attested Endpoint Protectionや、Cyble Blaze AIを通じたエージェント型AIが含まれており、セキュリティチームに、精査すべきアラートをただ増やすのではなく、検証可能な証拠と迅速に対応する力を提供します。Cybleがグローバルでの事業展開を拡大し、次世代のサイバーセキュリティを形作るAIと自動化への投資を一層強化する中、この考え方は、世界中の企業や政府機関がリスクに取り組む方法を形作っています。

576位へのランクインは、はるかに長い道のりにおける一つの節目です。これは、CybleのARRの急成長と、セキュリティに対するAIネイティブなアプローチが広く支持されていることの証であり、さらに大きな目標がその先にあります。

2026年版「Inc. 5000」の全リストは、www.inc.com/inc5000でご覧いただけます。

Cybleについて

Cybleは、世界中の企業や政府機関に統合されたリスクインテリジェンスと意思決定支援を提供する、AIネイティブのサイバーセキュリティ企業です。同社のプラットフォームは、脅威インテリジェンス、デジタルリスク保護、セキュリティ運用を統合し、リアルタイムの可視性と行動につながる知見を提供します。

About Inc.について

Inc.は、起業家やビジネスリーダー向けの主要メディアブランドです。同社のジャーナリズムは、ビジネスの未来を創るリスクテイカーやイノベーターに情報と学びを提供し、その活躍を後押ししています。Inc.は、Fast CompanyとともにMansueto Ventures LLCによって発行されています。詳細については、www.inc.comをご覧ください。

SOURCE Cyble Inc.