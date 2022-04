Cycle Capital en Demeter kondigen eerste sluiting aan voor het nieuwe circulaire innovatiefonds om baanbrekende, circulaire oplossingen op te schalen

Met dit fonds werken de beheerders samen om circulaire, duurzame en winstgevende groeifaseoplossingen uit Noord-Amerika, Europa en Azië op te schalen die een positieve bijdrage leveren aan de beperking van klimaatverandering en het circulaire gebruik van hulpbronnen in verschillende sectoren, waaronder nieuwe materialen, verpakkingen, recycling en afval, logistiek, eco-efficiënte processen en ontwerp. Het fonds profiteert daarbij van de ervaring van de managers met het investeren in durfkapitaal, privaat vermogen en infrastructuur in schone technologie en de groeiende behoefte aan marktklare oplossingen om kapitaal samen te brengen voor getalenteerde teams van ondernemers die deze innovaties willen implementeren.

Het CIF is een fonds gericht op de impact van innovaties en valt onder artikel 9 van de Europese taxonomieverordening, die publicatie van de duurzaamheid van investeringen vereist. De solide, betrouwbare en innovatieve methodiek van het fonds om de effecten van innovaties te meten houdt rekening met zorgvuldigheidsvereisten en monitort voortdurend ook kritieke niet-financiële KPI's, zoals de reductie van broeikasgassen, het verbruik van grondstoffen en de diversiteit gedurende de gehele beleggingshorizon van de bedrijven in de portefeuille. De compensatie van de fondsmanagers is ook afgestemd op het bereiken van een reeks vooraf bepaalde impactdoelen.

Ankerinvesteerder L'Oréal draagt 50 miljoen euro bij via het L'Oréal for the Future duurzaamheidsprogramma. Het fonds profiteert ook van een breed scala aan beleggers, waaronder strategisch belegger Axens, familiebedrijven als Haltra en Claridge, naast particuliere beleggers en de managers.

"In een context van 'nu of nooit', zoals het laatste IPCC-rapport het stelt, hebben particuliere bedrijven als L'Oréal een grotere rol te spelen in het ondersteunen van oplossingen die van cruciaal belang zijn voor de toekomst van onze planeet en de mensheid. Bij L'Oréal zijn we van mening dat impactinvesteringen een krachtig instrument zijn om de grootste milieuproblemen aan te pakken en de noodzakelijke groene overgang te versnellen. Met het Circular Innovation Fund werken we samen met andere betrokken spelers om circulaire en winstgevende oplossingen voor duurzame groei op te schalen."- Alexandra Palt , Chief Corporate Responsibility Officer en CEO van de Fondation L'Oréal.

"Axens is sterk betrokken bij de ontwikkeling van geavanceerde processen en oplossingen voor de circulaire economie van goederen en materialen, waaronder kunststoffen, met onze Rewind ® -familieprocessen, en metalen. Om de wereldwijde opkomst van een circulaire economie te versnellen, is innovatie nodig in de hele waardeketen van die goederen en materialen. Het Circular Innovation Fund, met gerenommeerde partners met verschillende achtergronden, is een krachtig hulpmiddel om deze innovatiegroei te ondersteunen, en wij van Axens zijn blij om hier deel van uit te maken." - Jean Sentenac , voorzitter en CEO van Axens .

hulpmiddel om deze innovatiegroei te ondersteunen, en wij van

Axens zijn blij om hier deel van uit te maken." - Jean Sentenac , voorzitter en CEO van Axens .

"We zijn enthousiast om mee te mogen doen met Cycle Capital en Demeter, twee toonaangevende financiers van de ecologische transitie, met een wereldwijde aanwezigheid en activiteiten in Noord-Amerika, Europa en Azië. Onze investering vormt een strategisch onderdeel van ons impact-investeringsprogramma dat het resultaat is van ons beleid om verantwoorde investeringen te doen. Het Fonds stelt Claridge in staat om in oplossingen voor de circulaire economie te investeren en daarbij zowel in het winstpotentieel te delen als een bijdrage te leveren aan wereldwijd gezond milieu." - Pierre Boivin , President en CEO van Claridge Inc.

"Als familiebeleggingsbedrijf dat zich richt op het beheren van activa en het maken van een positief verschil, bevorderen we de opkomst van disruptieve en duurzame economische modellen voor toekomstige generaties. We zijn verheugd om deel te mogen nemen aan dit nieuwe fonds in de circulaire economie, een van onze belangrijkste beleggingsthema's. We kennen Demeter al vele jaren en zijn verheugd om op dit gebied samen te werken met Cycle Capital en L'Oréal" - Matthieu Baumgartner , medeoprichter van HALTRA.

"We zijn verheugd om de eerste sluiting van het Circular Innovation Fund aan te kondigen, dat op een cruciaal punt in de wereldwijde crisis in de toeleveringsketen komt en, heel belangrijk, het potentieel heeft om de manier waarop we goederen en materialen ontginnen, produceren, consumeren en weggooien, drastisch te herzien. In het licht van het nieuwe IPCC-rapport is een overgang naar hernieuwbare energie niet voldoende om een aantal van de belangrijkste uitdagingen waar de mensheid nu voor staat op te lossen. We moeten ook de koolstofuitstoot aanpakken die wordt gegenereerd door de goederen die we verbruiken, met behulp van innovatieve technologieën, ontwikkeld door getalenteerde ondernemers" - Andrée-Lise Méthot, oprichter en Managing Partner van Cycle Capital.

"De joint venture die is opgericht met de platformen van Cycle Capital en van Demeter is de perfecte match voor de beleggingsstrategie die het circulaire innovatiefonds aanhangt. Ons toegewijde team profiteert van onze onbetwiste expertise op het gebied van ecologische transitie en circulaire economie, onze internationale voetafdruk, onze trackrecords en onze toonaangevende kennis omtrent impact." - Stéphane Villecroze, mede-oprichter en Managing Partner, Demeter.

Onder leiding van Benoit Forcier en Mathieu Goudot, met steun van Adeline Kempf en Maya Hassa en de backoffice van het bedrijf, heeft het team tientallen jaren van gecombineerde ondernemers-, exploitatie- en investeringsexpertise te bieden, evenals ervaring in de schonetechnologiesector.

Investeringen in durfkapitaalfondsen in de eerste fase

Na de eerste sluiting, kondigt CIF indirecte investeringen aan in twee fondsen in de eerste fase, gericht op circulaire innovatie: het in de VS gevestigde Closed Loop Venture Fund II en het Europese Circular Bioeconomy Fund ("ECBF").

Closed Loop Partners, opgericht in 2014, is een in New York gevestigd beleggingsbedrijf dat zich via risicokapitaal, groeivermogen, privaat vermogen en katalytisch kapitaal en met behulp van een eigen innovatiecentrum focust op het opbouwen van de circulaire economie. De durfkapitaaltak van het bedrijf, Closed Loop Ventures Group, is in 2017 van start gegaan met een van de eerste durfkapitaalfondsen dat zicht richt op het investeren in bedrijven in een disruptieve, vroege fase en het ontwikkelen van baanbrekende oplossingen om de overgang naar de circulaire economie te versnellen. In 2021 lanceerde de groep zijn tweede durfkapitaalfonds om op deze strategie voort te bouwen. Het team heeft tot op heden meer dan 30 investeringen in beide fondsen gedaan, met het oog op stevige, vroege durfrendementen.

ECBF is het eerste risicofonds dat exclusief is bedoeld om te investeren in groeibedrijven in de Europese bio-economie, met inbegrip van de circulaire bio-economie. Het fonds is bedoeld om duurzame investeringen in onze toekomst te doen en de overgang van een op fossiele brandstoffen gebaseerde naar een op bio-gebaseerde economie te versnellen. Het ECBF ondersteunt bedrijven met een hoog innovatiepotentieel, een gunstig rendement en een duurzame impact.

CIF zal ook een wereldwijd versnellingsprogramma sponsoren door een samenwerking met Cycle Momentum. Het programma biedt gedurende 3 jaar ondersteuning voor start-ups in de seed/serie A-fase met cohorten in Europa, Noord-Amerika en Azië.

Het investeringsteam van CIF evalueert actief een rijke portefeuille aan investeringsmogelijkheden en verwelkomt vragen en samenwerking met ondernemers en andere beleggers.

Circular Innovation Fund Het Circular Innovation Fund ("CIF") is een wereldwijd groei- en risicokapitaalfonds dat zich uitsluitend op circulaire innovatie richt. Het is een joint venture tussen toonaangevende schonetechnologiekapitaalmanagers: het in Montreal gevestigde Cycle Capital en het in Parijs gevestigde Demeter. Het fonds investeert in groei-bedrijven in Noord-Amerika, Europa en Azië die baanbrekende nieuwe materialen, circulaire verpakkingen, recycling- en afval-innovaties, logistiek, evenals eco-efficiënte processen en ontwerpen of circulaire bedrijfsmodellen ontwikkelen. Kijk voor meer informatie over het Circular Innovation Fund op circularinnovationfund.com.

Cycle Capital Cycle Capital is een impact-belegger en een toonaangevend particulier beleggingsplatform in schone technologie, met 600 miljoen dollar in beheer. Cycle Capital, met kantoren in Montreal en Toronto in Canada, in Qingdao in China, en vertegenwoordigers in New York en Seattle, investeert in Noord-Amerika en China in groeiende en commerciële bedrijven die technologieën hebben ontwikkeld die de uitstoot van broeikasgassen verminderen en hulpmiddelen en processen optimaliseren. Cycle Capital is de oprichter van de Cycle Momentum Accelerator en de Canadese mede-voorzitter van het Beyond the Billion-initiatief: een internationale campagne om een consortium van beleggers te mobiliseren die vrouwelijke oprichters ondersteunen. Kijk voor meer informatie over Cycle Capital op cyclecapital.com.

Demeter Demeter is een groot Europees investeringsplatform dat zich richt op ecologische transitie. Demeter heeft meer dan 1 miljard euro onder beheer en voerde 200 investeringen uit sinds 2005. Het bedrijf investeert € 1 miljoen tot € 30 miljoen om bedrijven in alle ontwikkelingsstadia te ondersteunen: innovatieve start-ups, MKB-bedrijven met een hoge groei en infrastructuurprojecten. Het team van 38 medewerkers is gevestigd in Parijs, Lyon, Bordeaux, Grenoble, Metz, Madrid en Düsseldorf. Demeter is een verantwoordelijke en geëngageerde investeerder, die een aantal initiatieven, zoals PRI (principe voor een verantwoordelijke investering), CDP (Carbon Disclosure Project), iC20, het Shift Project en initiatieven voor genderdiversiteit, heeft ondertekend. Alle nieuwe Demeter-fondsen vallen onder artikel 9 van de nieuwe Verordening met betrekking tot informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële sector (SFDR). Kijk voor meer informatie over Demeter op: www.demeter-im.com.

L'Oréal L'Oréal, 's werelds toonaangevende schoonheidsbedrijf zet zich al meer dan 110 jaar in om één ding te bereiken: consumenten over de hele wereld te helpen hun mooiste zelf te zijn. Ons doel, om de schoonheid te creëren die de wereld in beweging brengt, definieert onze benadering van schoonheid als inclusief, ethisch, genereus en gericht op sociale en ecologische duurzaamheid. Met onze brede portfolio van 35 internationale merken en ambitieuze duurzaamheidsdoelen in ons L'Oréal-programma voor de toekomst bieden we iedereen over de hele wereld het beste op het gebied van kwaliteit, efficiëntie, veiligheid, oprechtheid en verantwoordelijkheid, terwijl we de schoonheid in zijn oneindige pluraliteit vieren.

Met 85.400 betrokken medewerkers, een uitgebalanceerde geografische voetafdruk en verkoop in alle distributienetwerken (e-commerce, massamarkt, warenhuizen, apotheken, kapsalons, merkboetieks en shoppen voor reizigers), bereikte de groep in 2021 een omzet van 32,28 miljard euro. Met 20 onderzoekscentra in 11 landen overal ter wereld en een toegewijd onderzoeks- en innovatieteam van 4.000 wetenschappers en meer dan 3.000 technische professionals, is L'Oréal gericht op het uitvinden van de toekomst van schoonheid en wil het bedrijf een powerhouse worden als het gaat om schoonheidstechnologie. Kijk voor meer informatie over L'Oréal op: loreal.com/en/mediaroom

