Cycle Capital et Demeter annoncent la première clôture d'un nouveau fonds d'innovation circulaire destiné à développer des solutions circulaires révolutionnaires

Avec ce fonds, les gestionnaires joignent leurs ressources pour développer des solutions circulaires, durables et rentables en Amérique du Nord, en Europe et en Asie qui contribuent positivement à l'atténuation du changement climatique et à l'utilisation circulaire des ressources dans divers secteurs, y compris les nouveaux matériaux, l'emballage, le recyclage et les déchets, la logistique, les processus et la conception éco-efficaces. Le fonds s'appuiera sur l'expérience des gestionnaires en matière d'investissement dans le capital-risque, le capital-investissement et les infrastructures dans le domaine des technologies propres pour répondre au besoin croissant de solutions prêtes à être commercialisées et pour attirer des capitaux vers les équipes d'entrepreneurs talentueux qui déploient ces innovations.

Le CIF est un fonds d'innovation d'impact classé à l'article 9 du règlement de l'UE sur la divulgation des informations financières durables. La méthodologie de mesure de l'impact du fonds, robuste, fiable et innovante, intègre la diligence raisonnable et le suivi continu des indicateurs clés de performance non financiers essentiels, notamment la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'utilisation des ressources et la diversité, sur les horizons d'investissement des sociétés du portefeuille. La rémunération des gestionnaires de fonds est également alignée sur la réalisation d'une sélection d'objectifs d'impact prédéterminés.

L'investisseur principal, L'Oréal, contribue à hauteur de 50 millions d'euros par le biais de son programme de développement durable L'Oréal for the Future. Le fonds bénéficie également d'un large éventail d'investisseurs, dont l'investisseur stratégique Axens , des family offices tels que Haltra et Claridge, ainsi que des investisseurs privés et les gestionnaires.

« Dans un contexte de "c'est maintenant ou jamais", comme l'a décrit le dernier rapport du GIEC, les entreprises privées telles que L'Oréal ont un rôle accru à jouer pour soutenir les solutions qui sont essentielles pour l'avenir de notre planète et de l'humanité. Chez L'Oréal, nous sommes convaincus que l'investissement à impact est un outil puissant pour s'attaquer aux plus grands problèmes environnementaux et accélérer la nécessaire transition écologique. Avec le Circular Innovation Fund, nous nous associons à d'autres acteurs engagés pour mettre à l'échelle des solutions circulaires et rentables pour une croissance durable », a déclaré Alexandra Palt , directrice de la responsabilité d'entreprise et PDG de la Fondation L'Oréal.

déclaré , directrice de la responsabilité d'entreprise et PDG de la Fondation L'Oréal. « Axens est profondément impliquée dans le développement de processus et de solutions avancées pour l'économie circulaire des biens et des matériaux, notamment les plastiques, avec nos procédés de la famille Rewind ® , et les métaux. Afin d'accélérer l'émergence d'une économie circulaire à l'échelle mondiale, l'innovation est nécessaire tout au long de la chaîne de valeur de ces biens et matériaux. Le Circular Innovation Fund, avec des partenaires renommés venant d'horizons différents, sera un outil puissant pour soutenir cette croissance de l'innovation, et chez nous a déclaré Jean Sentenac , président-directeur général chez Axens.

, et les métaux. Afin d'accélérer l'émergence d'une économie circulaire à l'échelle mondiale, l'innovation est nécessaire tout au long de la chaîne de valeur de ces biens et matériaux. Le Circular Innovation Fund, avec des partenaires renommés venant d'horizons différents, sera un outil puissant pour soutenir cette croissance de l'innovation, et chez nous a déclaré , président-directeur général chez Axens. « Nous sommes enthousiastes à l'idée de rejoindre Cycle Capital et Demeter, deux grands investisseurs dans la transition écologique, avec une présence mondiale et une activité en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Notre investissement est une composante stratégique de notre programme d'investissement d'impact qui découle de notre politique d'investissement responsable. Le Fonds permettra à Claridge d'investir dans des solutions d'économie circulaire et de participer à la fois au potentiel de rendement et à la contribution à la santé environnementale mondiale », a déclaré Pierre Boivin , président-directeur général de Claridge Inc.

et en Asie. Notre investissement est une composante stratégique de notre programme d'investissement d'impact qui découle de notre politique d'investissement responsable. Le Fonds permettra à Claridge d'investir dans des solutions d'économie circulaire et de participer à la fois au potentiel de rendement et à la contribution à la santé environnementale mondiale », a déclaré , président-directeur général de Claridge Inc. « En tant que société d'investissement familiale axée sur la gestion d'actifs et l'obtention d'un impact positif, nous favorisons l'émergence de modèles économiques perturbateurs et durables pour les générations futures. Nous sommes ravis de participer à ce nouveau fonds dans l'économie circulaire, l'un de nos principaux thèmes d'investissement. Nous connaissons Demeter depuis de nombreuses années et sommes heureux de nous associer à Cycle Capital et L'Oréal dans ce projet », a déclaré Matthieu Baumgartner , co-fondateur chez HALTRA.

, co-fondateur chez HALTRA. « Nous sommes plus que ravis d'annoncer la première clôture du Circular Innovation Fund, qui intervient à un moment charnière de la crise de la chaîne d'approvisionnement mondiale et, surtout, qui a le potentiel de redéfinir radicalement la façon dont nous extrayons, fabriquons, consommons et éliminons les biens et les matériaux. À la lumière du nouveau rapport du GIEC, une transition vers les énergies renouvelables ne suffit pas à résoudre certains des défis les plus urgents auxquels l'humanité est confrontée. Nous devons également nous attaquer aux émissions de carbone générées par les biens que nous consommons grâce à des technologies innovantes mises au point par des entrepreneurs talentueux », a déclaré Andrée-Lise Méthot, fondatrice et associée directrice générale de Cycle Capital.

« La coentreprise formée par les plateformes Cycle Capital et Demeter correspond parfaitement à la stratégie d'investissement du Circular Innovation Fund. Notre équipe dédiée bénéficie de notre expertise incontestée en matière de transition écologique et d'économie circulaire, de notre empreinte internationale et de nos antécédents ainsi que de notre savoir-faire en matière d'impact, le meilleur de sa catégorie », a déclaré Stéphane Villecroze, cofondateur et associé directeur chez Demeter.

Dirigée par Benoit Forcier et Mathieu Goudot, avec le soutien d'Adeline Kempf et Maya Hassa ainsi que du service administratif de la société, l'équipe apporte des décennies de compétences combinées d'expertise et d'expérience en matière d'entrepreneuriat, d'exploitation et d'investissement dans le secteur des technologies propres.

Investissements dans des fonds de capital-risque en phase de démarrage

Après la première clôture, le CIF annonce un investissement indirect dans deux fonds de capital-risque en phase de démarrage axés sur l'innovation circulaire : le Closed Loop Venture Fund II, basé aux États-Unis, et le European Circular Bioeconomy Fund (« ECBF »).

Fondée en 2014, Closed Loop Partners est une société d'investissement basée à New York , composée de capital-risque, de capital de croissance, de capital-investissement et de capital catalyseur, ainsi que d'un centre d'innovation axé sur la construction de l'économie circulaire. La branche de capital-risque de la société, Closed Loop Ventures Group, a été lancée en 2017 avec l'un des premiers fonds de capital-risque dédiés à l'investissement dans des entreprises perturbatrices en début de croissance qui développent des solutions révolutionnaires pour accélérer la transition vers une économie circulaire. En 2021, le Groupe a lancé son deuxième fonds de capital-risque pour développer cette stratégie. À ce jour, l'équipe a effectué plus de 30 investissements dans les deux fonds, en ciblant des rendements solides pour les entreprises en phase de démarrage.

, composée de capital-risque, de capital de croissance, de capital-investissement et de capital catalyseur, ainsi que d'un centre d'innovation axé sur la construction de l'économie circulaire. La branche de capital-risque de la société, Closed Loop Ventures Group, a été lancée en 2017 avec l'un des premiers fonds de capital-risque dédiés à l'investissement dans des entreprises perturbatrices en début de croissance qui développent des solutions révolutionnaires pour accélérer la transition vers une économie circulaire. En 2021, le Groupe a lancé son deuxième fonds de capital-risque pour développer cette stratégie. À ce jour, l'équipe a effectué plus de 30 investissements dans les deux fonds, en ciblant des rendements solides pour les entreprises en phase de démarrage. ECBF est le premier fonds de capital-risque exclusivement dédié à l'investissement dans des entreprises en phase de croissance dans la bioéconomie européenne, y compris la bioéconomie circulaire. Le fonds vise à réaliser des investissements durables dans notre avenir et à accélérer le passage d'une économie fondée sur les ressources fossiles à une économie fondée sur les ressources biologiques. Ainsi, ECBF soutient les entreprises ayant un fort potentiel d'innovation, des rendements favorables et un impact durable.

Le CIF parrainera également un programme d'accélération mondiale grâce à un partenariat avec Cycle Momentum. Le programme offrira un soutien aux startups au stade de l'amorçage/de la série A avec des cohortes en Europe, en Amérique du Nord et en Asie pendant 3 ans.

L'équipe d'investissement du CIF évalue activement un riche pipeline d'opportunités d'investissement et accueille volontiers les demandes de renseignements et de collaboration avec les entrepreneurs et les co-investisseurs.

Circular Innovation Fund : Le Circular Innovation Fund (« CIF ») est un fonds de capital-risque mondial en phase de croissance, axé uniquement sur l'innovation circulaire. Il s'agit d'une coentreprise entre des gestionnaires de capital de premier plan dans le domaine des technologies propres - Cycle Capital, basé à Montréal, et Demeter, basé à Paris. Le fonds investit dans des entreprises en phase de croissance d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie qui développent de nouveaux matériaux révolutionnaires, des emballages circulaires, des innovations en matière de recyclage et de déchets, de la logistique, ainsi que des processus et des conceptions éco-efficaces et des modèles d'affaires circulaires. Pour en savoir plus sur le Circular Innovation Fund, rendez-vous sur : circularinnovationfund.com .

Cycle Capital : Cycle Capital est un investisseur d'impact et une importante plateforme privée d'investissement en capital de risque dans les technologies propres, avec 600 millions de dollars sous gestion. Avec des bureaux à Montréal, Toronto et Qingdao, en Chine continentale, et une présence à New York et Seattle, Cycle Capital investit en Amérique du Nord et en Chine dans la croissance et la commercialisation d'entreprises qui ont développé des technologies visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à optimiser les ressources et les processus. Cycle Capital est le fondateur de Cycle Momentum Accelerator et le coprésident canadien de l'initiative « Beyond the Billion », une campagne internationale visant à mobiliser un consortium d'investisseurs qui soutiennent les femmes fondatrices. Pour plus d'informations sur Cycle Capital, rendez-vous sur : cyclecapital.com .

Demeter : Demeter est une importante plateforme d'investissement européenne dédiée à la transition écologique. Demeter a plus d'un milliard d'euros sous gestion et a réalisé 200 investissements depuis 2005. Elle investit de 1 à 30 millions d'euros pour soutenir des entreprises à tous les stades de leur développement : startups innovantes, PME à forte croissance et projets d'infrastructure. Son équipe de 38 personnes est basée à Paris, Lyon, Bordeaux, Grenoble, Metz, Madrid et Düsseldorf. Demeter est un investisseur responsable et engagé, signataire de nombreuses initiatives telles que PRI (Principe pour l'Investissement Responsable), CDP (Carbon Disclosure Project), iC20, The Shift Project, et des initiatives pour la diversité des genres. Tous les nouveaux fonds Demeter sont classés à l'« Article 9 » dans le cadre du nouveau règlement européen sur la divulgation des informations financières durables (SFDR). Pour en savoir plus sur Demeter, rendez-vous sur : www.demeter-im.com .

L'Oréal : Depuis plus de 110 ans, L'Oréal, leader mondial du secteur de la beauté, ne se consacre qu'à une seule chose : répondre aux aspirations de beauté des consommateurs du monde entier. Notre objectif, créer la beauté qui fait bouger le monde, définit notre approche de la beauté comme étant inclusive, éthique, généreuse et engagée dans la durabilité sociale et environnementale. Avec notre vaste portefeuille de 35 marques internationales et les engagements ambitieux en matière de développement durable de notre programme L'Oréal for the Future, nous offrons à chaque personne dans le monde le meilleur en termes de qualité, d'efficacité, de sécurité, de sincérité et de responsabilité, tout en célébrant la beauté dans son infinie pluralité.

Avec 85 400 collaborateurs engagés, une implantation géographique équilibrée et des ventes sur l'ensemble des réseaux de distribution (vente en ligne, grand public, grands magasins, pharmacies, salons de coiffure, marques et travel retail), le Groupe a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 32,28 milliards d'euros. Avec 20 centres de recherche répartis dans 11 pays à travers le monde et une équipe dédiée à la recherche et l'innovation de 4 000 scientifiques et plus de 3 000 professionnels de la technologie, L'Oréal se concentre sur l'invention du futur de la beauté et de devenir une puissance du secteur de la beauté et de la technologie. Pour en savoir plus sur L'Oréal, rendez-vous sur : loreal.com/en/mediaroom

CONTACT : Catherine Bérubé, Circular Innovation Fund, [email protected], +1-514-629-1022

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1802011/Cycle_Capital_Management_Cycle_Capital_and_Demeter_announce_firs.jpg

SOURCE Cycle Capital Management (CCM) inc.