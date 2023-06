Cyclomedia, leader mondial en technologie de données géospatiales, annonce des nominations au sein de son équipe de direction

ZALTBOMMEL, Pays-Bas, 23 juin 2023 /PRNewswire/ -- Cyclomedia , leader mondial en technologie de données géospatiales, annonce l'arrivée de deux personnes très expérimentées dans le secteur au sein de son équipe de direction. Ces deux nominations enrichissent la vision et l'expérience de Cyclomedia qui cherche à se développer et à s'implanter dans différents secteurs d'activité.

Rogier van Wijk - Chief Financial Officer at Cyclomedia Sean Fernback - Chief Technology Officer at Cyclomedia

Rogier van Wijk, directeur financier Rogier van Wijk (47 ans) rejoint Cyclomedia en tant que directeur financier (CFO), après avoir occupé plusieurs postes dans le domaine de la finance au cours d'une carrière de 18 ans chez Philips Electronics et de six ans chez Intertrust Group. Rogier a travaillé aux Pays-Bas, aux États-Unis et en Chine, ce qui lui a permis d'acquérir une solide expérience dans les domaines de la technologie et du capital-investissement.

« Je suis très heureux de rejoindre l'équipe de Cyclomedia, a déclaré Rogier. Avec les autres membres de la direction, j'ai l'intention de poursuivre la croissance internationale de l'entreprise en définissant les bonnes priorités et en mettant l'accent sur nos activités. De cette manière, nous pouvons développer et investir dans de nouveaux produits et de nouvelles technologies. Cette opportunité représente un nouveau chapitre passionnant de ma carrière. »

Sean Fernback, directeur de la technologie Cyclomedia annonce également la nomination de Sean Fernback (59 ans) au poste de directeur de la technologie (CTO). Sean possède une grande expérience dans le domaine des technologies géospatiales et une expertise unique dans plusieurs domaines clés de Cyclomedia, tels que l'imagerie 3D à grande échelle et de haute précision. Il a obtenu des succès notoires dans ses fonctions précédentes chez TomTom et Wartsila Voyage, entre autres, dans les secteurs de l'électronique grand public et de la marine commerciale.

« Je crois qu'il est évident que notre succès repose sur les technologies de pointe mises en œuvre par nos collaborateurs, et je suis impatient de voir ce que nous pouvons faire pour conserver notre position de leader sur le marché et continuer à développer nos activités, a commenté Sean. Notre équipe de recherche et développement polyvalente et notre équipe d'ingénieurs exceptionnelle nous permettront d'innover et de fournir des services et des produits de qualité supérieure de manière prévisible. Je suis ravi de rejoindre Cyclomedia en cette période si stimulante. »

Évolution de l'équipe de direction

Le paysage technologique de Cyclomedia évolue rapidement dans tous les domaines, du matériel de capture d'images aux plateformes logicielles de traitement et aux analyses basées sur l'IA. La vaste expérience que Rogier et Sean possèdent dans ce secteur sera déterminante pour le développement rapide de Cyclomedia, le renforcement de la position de leader mondial de la société dans le domaine de l'imagerie 3D de haute précision et la réalisation d'objectifs opérationnels et financiers ambitieux.

« Les nominations de Rogier et Sean aux postes de directeur financier et de directeur technique confortent Cyclomedia dans sa mission d'aider les entreprises publiques et privées à exploiter la puissance des représentations numériques du monde réel pour gérer de manière plus efficace, plus sûre et plus durable les actifs extérieurs, a ajouté Serge Lupas, PDG de Cyclomedia. Grâce à leur solide expérience du secteur, tous deux contribueront directement au renforcement de nos activités et à l'accélération de notre croissance. Je suis ravi d'accueillir Rogier et Sean dans l'équipe de Cyclomedia. »

À propos de Cyclomedia

Leader mondial de la visualisation numérique des espaces extérieurs, Cyclomedia fournit depuis plus de 40 ans des informations exploitables en utilisant les visualisations à 360° les plus précises qui soient.

Grâce à l'analyse pilotée par l'IA, Cyclomedia fournit des informations utilisées aujourd'hui pour construire un monde meilleur demain. Nous développons, construisons et exploitons les systèmes de « cartographie mobile » les plus avancés au monde qui visualisent les zones urbaines densément peuplées en Europe et en Amérique du Nord. Les données actualisées et précises collectées chaque année sont déployées par des professionnels, aidant ainsi les gouvernements et les entreprises à rendre les villes plus durables, plus accessibles, plus intelligentes et plus sûres. www.cyclomedia.com/nl

