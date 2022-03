NICOSIE, Chypre, 31 mars 2022 /PRNewswire/ -- CYENS Centre of Excellence et Wire Services Ltd ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord de collaboration pour développer des jumeaux numériques pour le marché immobilier à Chypre et en Grèce. Les deux parties s'appuieront sur les services géospatiaux et géoanalytiques de CYENS, en combinaison avec la plateforme d'analyse, d'évaluation et de modélisation des risques immobiliers de WIRE FS. Ceci, afin de numériser les biens immobiliers pour les secteurs de l'assurance et des services financiers.

« Notre approche GEO-AI-DaaS (Geo-Analytics, AI-empowered Data-as-a-Service) soutient un moment charnière dans l'évolution de l'évaluation des propriétés, en élargissant la capacité de ciblage et de verification des paramètres structurels des bâtiments, des changements d'utilisation des territoires, de la proximité des commodités et d'autres points d'intérêt, afin de fournir des cotes de risque significatives et précises, et un classement à l'échelle de la qualité des bâtiments », a déclaré Mme Olga Shvarova, directrice de l'innovation à CYENS.

« C'est un grand moment dans l'histoire de l'immobilier, quand l'utilisation de l'IA permet de valoriser plus efficacement, et réalistiquement le marché immobilier, tout en tenant compte des risques environnementaux et des changements climatiques, ainsi que leur impact sur les propriétés », a déclaré le Dr Andreas Kamilaris, qui dirige le groupe de recherche SuPerWorld Multidisciplinary Research Group de CYENS.

« Nous sommes ravis que CYENS se joigne à WiRE FS pour faire avancer le développement de jumeaux numériques pour tous les bâtiments d'un pays, apportant ainsi une transparence supplémentaire au marché immobilier. WiRE FS bénéficiera grandement de l'expertise approfondie de l'équipe de CYENS ainsi que d'un nouveau partenariat stratégique plus poussé. Nous travaillons au développement d'une solution similaire pour la région des Balkans », déclare Pavlos Loizou, directeur général de WIRE FS.

À PROPOS de CYENS Centre of Excellence

CYENS Centre of Excellence est le centre d'excellence de recherche de Chypre, axé sur les médias interactifs, les systèmes intelligents et les technologies émergentes, et visant à renforcer le transfert de connaissances et de technologies dans la région. Il s'agit d'une coentreprise entre trois universités publiques (à savoir l'Université de Chypre, l'Université de technologie de Chypre et l'Université Ouverte de Chypre), la municipalité de Nicosie, et deux partenaires internationaux de renom, l'Institut d'informatique Max Planck, situé en Allemagne, et le College Universitaire de Londres, situé au Royaume-Uni.

À PROPOS DE WIRE FS

WiRE est une société PropTech développant des jumeaux numériques dans le secteur de l'immobilier à Chypre (et au-delà), fournissant une expertise et analyse de données pour les investisseurs immobiliers, les banques et les compagnies d'assurance. Les jumeaux numériques peuvent être liés aux données sur les transactions, les prix et l'environnement, donnant des renseignements aux consommateurs et permettant aux institutions financières et aux assureurs de repérer les opportunités, de gérer les risques et de tirer parti des canaux de vente en ligne.

Contact pour les médias : Andreas Psaltis, directeur des partenariats, e-mail : [email protected], +357 22747575

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1774630/CYENS_Centre_of_Excellence_Logo.jpg

SOURCE CYENS Centre of Excellence