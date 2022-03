NICOSIA, Zypern, 31. März 2022 /PRNewswire/ -- Das CYENS Centre of Excellence und Wire Services Ltd gaben heute bekannt, dass die Unternehmen eine Kooperationsvereinbarung zur Entwicklung digitaler Zwillinge für den Immobilienmarkt in Zypern und Griechenland geschlossen haben. Beide Parteien werden die Geodaten- und Geoanalysedienste von CYENS in Kombination mit der Immobilienanalyse-, Bewertungs- und Risikomodellierungsplattform von WIRE FS nutzen, um Immobilien für den Versicherungs- und Finanzsektor zu digitalisieren.

„Unser geoanalytischer, KI-gestützter Data-as-a-Service (GEO-AI-DaaS)-Ansatz unterstützt einen entscheidenden Moment in der Entwicklung der Immobilienbewertung, indem er die Fähigkeit erweitert, die strukturellen Parameter von Gebäuden, Landnutzungsänderungen, die Nähe zu Einrichtungen und andere Punkte von Interesse gezielt zu überprüfen, um aussagekräftige und genaue Risikobewertungen und Gebäudequalitätseinstufungen in großem Maßstab zu liefern", sagte Dr. Olga Shvarova, Chief Innovation Officer bei CYENS.

„Es ist ein großer Impuls in der Geschichte der Immobilienwirtschaft, wenn der Einsatz von KI es ermöglicht, den Immobilienmarkt effektiver und realistischer zu bewerten und dabei Umweltrisiken und klimatische Veränderungen und deren Auswirkungen auf Immobilien zu berücksichtigen", sagte Dr. Andreas Kamilaris, Leiter der multidisziplinären Forschungsgruppe SuPerWorld bei CYENS.

„Wir sind begeistert, dass CYENS sich mit WiRE FS zusammenschließt, um die Entwicklung digitaler Zwillinge für alle Gebäude eines Landes voranzutreiben, was zusätzliche Transparenz in den Immobilienmarkt bringen wird. WiRE FS wird in hohem Maße von der umfassenden Expertise des CYENS-Teams sowie von einer weiteren strategischen Partnerschaft profitieren, an der wir arbeiten, um eine ähnliche Lösung für die Balkanregion zu entwickeln", sagt Pavlos Loizou, Managing Director bei WIRE FS.

INFORMATIONEN ZU CYENS Centre of Excellence

Das CYENS Centre of Excellence ist das Forschungszentrum in Zypern, das sich auf interaktive Medien, intelligente Systeme und neue Technologien konzentriert und den Wissens- und Technologietransfer in der Region fördern will. Es ist ein Joint Venture zwischen drei öffentlichen Universitäten - der University of Cyprus, der Cyprus University of Technology und der Open University of Cyprus -, der Stadtverwaltung von Nikosia und zwei renommierten internationalen Partnern, dem Max-Planck-Institut für Informatik (Deutschland) und dem University College London (Vereinigtes Königreich).

INFORMATIONEN ZU WIRE FS

WiRE ist ein PropTech-Unternehmen, das den digitalen Zwilling aller Immobilien in Zypern (und darüber hinaus) entwickelt und Immobilieninvestoren, Banken und Versicherungsgesellschaften Einblicke und Datenanalysen bietet. Digitale Zwillinge können mit Transaktions-, Preis- und Umweltdaten verknüpft werden, was den Verbrauchern Einblicke gewährt und es Finanzinstituten und Versicherern ermöglicht, Chancen zu erkennen, Risiken zu steuern und Online-Vertriebskanäle zu nutzen.

