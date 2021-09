Cygnet Infotech, ein führendes Technologieunternehmen, stärkt seine Präsenz in Europa, dem Nahen Osten und Indien

Der Bereich Tax Technology wuchs in diesem Jahr um 95 %.

Kürzlich hat das Unternehmen euVAT Online erworben, eine cloud-basierte Technologie-Lösung für die Mehrwertsteuer.

Das Team von euVAT online wird sich nun der britischen Tochtergesellschaft von Cygnet Infotech anschließen, um Steuerfachleuten technologische Unterstützung bei der Verwaltung von Mehrwertsteuerrückforderungen zu bieten und ihre Amazon-Systeme für die Abgabe von Mehrwertsteuererklärungen direkt zu verknüpfen und einzubinden

LONDON, 24. September 2021 /PRNewswire/ -- Cygnet InfoTech ist ein globales Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Indien und einer Niederlassung in London. Das Unternehmen ist einer der vertrauenswürdigsten Anbieter von Lösungen für indirekte Steuern in Indien und mittlerweile auch auf dem globalen Tax-Tech-Markt bekannt.

Cygnet Infotech hat die Übernahme von euVAT Online bekannt gegeben, einem im Vereinigten Königreich ansässigen Unternehmen, das cloud-basierte Mehrwertsteuertechnologie anbietet. euVAT online steht seit mehr als 20 Jahren an der Spitze dieser Technologie. Das Produkt wird von Finanzvorständen und Steuerverantwortlichen erstklassiger Unternehmen sowie von führenden internationalen Steuerberatern in großem Umfang genutzt. Es bietet Lösungen für alle Aspekte der professionellen Back-Office-Unterstützung bei der Einreichung von Anträgen im Bereich der indirekten Steuern. Diese neu erworbene Lösung wird es Unternehmen und Steuerfachleuten ermöglichen, ihre Mehrwertsteuerrückforderungen automatisch zu verwalten, Berichte für die Mehrwertsteuererklärungen zu erstellen und ihre Amazon-Systeme direkt zu verknüpfen und einzubinden, um eine fertige Datei für die Mehrwertsteuererklärungen an die jeweiligen Behörden vorzubereiten. Im Rahmen dieser Akquisition wird das Management-Team von euVAT online nun in die britische Tochtergesellschaft von Cygnet Infotech wechseln. Die Übernahme wird zu einer verstärkten Präsenz und einem neuen Kundenstamm von Cygnet Infotech in Großbritannien und dem übrigen Europa führen.

Niraj Hutheesing erklärte zu dieser jüngsten Übernahme: „Wir sind sehr glücklich, dass euVAT Online ein Teil von Cygnet Infotech geworden ist. Mit dieser Übernahme werden wir unser Team und unsere Präsenz in Europa verstärken und neue Interessenten in dieser Region erreichen. Darüber hinaus werden wir Steuerfachleuten technologische Unterstützung bei der Verwaltung von Mehrwertsteuerrückforderungen bieten und ihre Amazon-Systeme für die Einreichung von Mehrwertsteuererklärungen direkt verknüpfen und einbinden, und zwar neben der Bereitstellung unserer bestehenden Lösungen für neue und bestehende Kunden, Dadurch werden wir unsere Präsenz in Großbritannien und im übrigen Europa weiter ausbauen."

Das technologische Know-how von Cygnet Infotech basiert auf einer Baustein-Architektur und ist mit Hyper-Automatisierungsfunktionen ausgestattet, die RPA, AI-ML, ETL-Tools und gebrauchsfertige, integrierte Konnektoren nutzen. Dadurch können Unternehmen ihre Datenextraktion und Compliance-Erklärungen automatisieren. Cygnet Infotech hat sein Fachwissen durch die Implementierung solcher Lösungen mit mehreren ERP- und Legacy-Systemen überregional unter Beweis gestellt.

Auch seine Präsenz in der Region des Nahen Ostens hat das Unternehmen nun gestärkt. Vor kurzem hat Cygnet Infotech seine e-Invoicing-Plattform für das Königreich Saudi-Arabien eingeführt. Außerdem ist es als qualifizierte Lösung bei der General Authority of Zakat and Tax (GAZT) akkreditiert. Es wird nun technische Lösungen für die Ausstellung elektronischer Rechnungen und elektronischer Notizen anbieten. Dies wird es den Steuerpflichtigen ermöglichen, der Einführung des elektronischen Rechnungsstellungssystems im Königreich Saudi-Arabien nachzukommen.

Außerdem hat Cygnet Infotech mit der Einführung der neuen Mehrwertsteuerverordnung in der Region Oman seine Unternehmensplattform hinsichtlich der Mehrwertsteuer-Compliance in Oman erweitert. Cygnet Infotech arbeitet mit einem der größten Einzelhändler in der Region zusammen, um die Mehrwertsteuerverordnung einzuhalten.

In Indien ist das Tax Tech Compliance Portal von Cygnet Infotech einer der vertrauenswürdigsten Anbieter von Lösungen für indirekte Steuern in Indien. Mehr als 130 Millionen elektronische Rechnungen werden in Indien über das Compliance-Portal von Cygnet Tax Tech erstellt. Mit dieser Übernahme und anderen Projekten wird das Unternehmen nun zu einem renommierten Akteur im Vereinigten Königreich und im übrigen Europa.

Das Unternehmen hat seine Mitarbeiterzahl im vergangenen Jahr um 25 % erhöht. Außerdem wurde ein Rebranding durchgeführt, um alle Untermarken unter einer Hauptmarke, Cygnet Infotech, zu vereinen.

Informationen über Cygnet Infotech:

Gegründet im Jahr 2000, arbeitet Cygnet Infotech mit Kunden in 35 Ländern und verfügt über Teams in mehreren Regionen. Das Angebot von Cygnet Infotech reicht von Technologiedienstleistungen über Produkte bis hin zu Lösungen im Bereich der Steuertechnologie. Die breite Palette an Lösungen umfasst Lösungen für die Steuertechnologie, digitale Transformation, Produktentwicklung, Roboterprozessautomation, Testautomatisierung, digitale Signierlösungen und vieles mehr.

Informationen über euVAT Online:

euVAT Online steht seit mehr als 20 Jahren an der Spitze der Mehrwertsteuertechnologie. Die preisgekrönte Technologie wird vor allem von Steuerverantwortlichen erstklassiger Unternehmen und von führenden internationalen Steuerberatern genutzt.

