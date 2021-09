Cygnet Infotech, jedna z czołowych spółek technologicznych, zwiększa obecność w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Indiach

- W tym roku przychody spółki z technologii rozliczania podatków wzrosły o 95%;

- Niedawno przejęła ona euVAT Online, działające w chmurze rozwiązanie do rozliczania podatku VAT;

- Zespół euVAT online będzie teraz częścią mieszczącej się w Wielkiej Brytanii filii Cygnet Infotech, zapewniając specjalistom podatkowym wsparcie technologiczne w zakresie obsługi zwrotów VAT oraz dokonując bezpośredniego połączenia i integracji systemów Amazon do składania deklaracji VAT.

LONDYN, 23 września 2021 r. /PRNewswire/ -- Cygnet InfoTech to globalna spółka technologiczna z siedzibą główną w Indiach i filią w Londynie. Jest to jeden z najbardziej zaufanych w Indiach podmiotów dostarczających rozwiązania z zakresu podatku pośredniego, obecnie coraz wyraźniej zaznaczający swoją obecność na światowym rynku technologii rozliczania podatków.

Spółka Cygnet Infotech ogłosiła przejęcie euVAT Online, mieszczącej się w Wielkiej Brytanii firmy dostarczającej działające w chmurze rozwiązanie do rozliczania podatku VAT. euVAT online już od przeszło 20 lat wyznacza standardy w technologii rozliczania podatku VAT. Z ich produktu korzysta wielu dyrektorów finansowych i podatkowych czołowych blue chipów oraz największych międzynarodowych kancelarii podatkowych. Rozwiązanie obejmuje wszystkie aspekty specjalistycznego wsparcia back-office w zakresie składania deklaracji podatku pośredniego. Dzięki pozyskanemu rozwiązaniu spółki i specjaliści podatkowi zyskają możliwość automatycznej obsługi zwrotów VAT, raportowania kierownictwu deklaracji VAT oraz bezpośredniego łączenia i integracji systemów Amazon w celu sporządzania gotowej dokumentacji na potrzeby składania deklaracji VAT do właściwych urzędów. Na skutek przejęcia kadra zarządzająca euVAT online przejdzie do mieszczącej się w Wielkiej Brytanii filii Cygnet Infotech. Efektem transakcji będzie również zwiększenie obecności spółki i rozbudowa jej bazy klientów na terenie Wielkiej Brytanii i innych państw Europy.

Komentując transakcję przejęcia, Niraj Hutheesing powiedział: „Bardzo cieszymy się z tego, że euVAT Online stała się częścią Cygnet Infotech. Będzie to wzmocnienie naszych kompetencji i obecności w Europie, otwierając nowe możliwości w tym regionie. Co więcej, będziemy zapewniać specjalistom podatkowym wsparcie technologiczne w zakresie obsługi zwrotów VAT, bezpośrednio połączymy i zintegrujemy ich systemy Amazon na potrzeby składania deklaracji VAT, jednocześnie dostarczając nasze istniejące rozwiązania obecnym i nowym klientom, co pozwoli nam na zwiększenie obecności w Wielkiej Brytanii i innych państwach Europy".

Wiedzy technologiczna Cygnet Infotech opiera się na architektonicznych blokach budowlanych i hiperautomatyzacji, które korzystają ze zrobotyzowanej automatyzacji procesów (RPA), połączenia sztucznej inteligencji i systemów uczących się (RI-ML) oraz narzędzi ETL, a także wbudowanych i gotowych do użycia łączników. Umożliwi to spółkom zautomatyzowanie ekstrakcji danych i składania dokumentacji podatkowej w urzędach. Cygnet Infotech potwierdziła swoje kompetencje w różnych regionach, wdrażając wspomniane rozwiązania w licznych systemach ERP i legacy.

Spółka umocniła również swoją obecność w regionie Bliskiego Wschodu. Niedawno uruchomiła ona swoją platformę do e-fakturowania dla Królestwa Arabii Saudyjskiej. Posiada ona akredytację Głównego Urzędu ds. Zakatu i Podatków w Królestwie Arabii Saudyjskiej (GAZT). Tamtejsi płatnicy zyskają tym samym nowe rozwiązania techniczne do wystawiania elektronicznych faktur i not księgowych, co ułatwi im dostosowanie się do systemu faktur elektronicznych wdrażanego w Arabii Saudyjskiej.

Ponadto w związku z nowymi przepisami VAT wprowadzanymi w regionie Omanu Cygnet Infotech rozbudowała tam swoją platformę rozwiązań VAT dla przedsiębiorstw. Spółka współpracuje z jedną z największych w regionie firm detalicznych, pomagając jej w zachowaniu zgodności z nowymi przepisami VAT.

Z kolei działający w Indiach portal podatkowych Cygnet Infotech (Tax Tech Compliance) stanowi jedno z najbardziej zaufanych rozwiązań w zakresie podatku pośredniego w Indiach. Za pośrednictwem tego portalu generowanych jest ponad 130 mln e-faktur w Indiach. Przejęcie euVAT Online i inne projekty przyczyniają się do budowania pozycji Cygnet Infotech jako znaczącego gracza w Wielkiej Brytanii i innych państwach Europy.

W zeszłym roku zatrudnienie w firmie wzrosło o 25%. Ponadto w zeszłym roku przeprowadziła ona działania rebrandingowe w celu połączenia wszystkich swoich marek zależnych w jedną markę główną – Cygnet Infotech.

Założona w 2000 r. spółka Cygnet Infotech współpracuje z klientami w 35 państwach, a jej zespoły działają na terenie wielu regionów. Jej oferta obejmuje usługi i produkty technologiczne, jak również rozwiązania technologiczne w zakresie podatków. W zakres bogatej gamy rozwiązań stosowanych przez Cygnet Infotech wchodzą rozwiązania technologiczne na potrzeby rozliczania podatków, cyfryzacja, inżynieria produktu, zrobotyzowana automatyzacja procesów, automatyzacja testowania, rozwiązania z zakresu podpisu cyfrowego i wiele innych.

euVAT Online już od przeszło 20 lat wyznacza standardy w technologii rozliczania podatku VAT. Jej wielokrotnie nagradzana technologia jest powszechnie stosowana przez czołowe blue chipy i największe kancelarie podatkowe.

