CYPHER LEARNING soutient l'association roumaine dans la transformation de l'éducation par la technologie

Les principales activités de l'Association consistent à créer du matériel éducatif au moyen d'une plateforme d'apprentissage et à permettre aux élèves de suivre et de continuer leurs études, quel que soit l'environnement d'enseignement (en personne ou en ligne). CYPHER LEARNING a fourni à l'Association MATRIX LMS , sa plateforme d'apprentissage intelligente pour les organisations, qui servira à créer du matériel pédagogique et à former les enseignants sur des méthodes d'enseignement innovantes.

Le projet « Ensemble, nous transformons l'école » est financé par l'Union européenne (UE) et vise à promouvoir des approches pédagogiques innovantes adaptées aux besoins d'apprentissage des élèves natifs du numérique d'aujourd'hui. L'un des objectifs du projet est de former un minimum de 400 enseignants de 20 écoles urbaines et rurales du comté de Bihor, en Roumanie, à l'utilisation de méthodes pédagogiques hybrides (combinant l'enseignement en personne et en ligne). Pour ces enseignants, la participation au programme est gratuite. Les responsables du programme utiliseront également MATRIX pour présenter des leçons d'apprentissage en ligne exceptionnelles créées par les enseignants, dans le but de partager des pratiques exemplaires avec les enseignants de tout le pays.

« Notre projet vise à aider les enseignants à mieux adapter leur enseignement en classe aux besoins actuels d'apprentissage plus numérique des élèves », a déclaré Alin Bădiceanu, fondateur de l'Association Nistor Bădiceanu. « La plateforme d'apprentissage que nous avons choisie peut soutenir à la fois le développement professionnel des enseignants sur les défis de la classe hybride, mais aussi rendre l'apprentissage plus attrayant pour leurs élèves plus tard. »

Graham Glass, PDG de CYPHER LEARNING, a déclaré : « Nous sommes heureux de travailler avec l'Association Nistor Bădiceanu, afin d'aider les enseignants à offrir la meilleure éducation possible à leurs élèves. Il s'agit d'une merveilleuse occasion pour les enseignants d'utiliser des plateformes d'apprentissage dans leurs classes et d'encourager leurs élèves à continuer d'apprendre. »

Pour en savoir plus sur les produits CYPHER LEARNING, veuillez visiter www.cypherlearning.com

À propos de CYPHER LEARNING

CYPHER LEARNING offre une plateforme d'apprentissage intelligente qui permet aux écoles, aux entreprises et aux entrepreneurs de réinventer l'éducation en ligne et d'offrir les meilleures expériences d'apprentissage. CYPHER LEARNING propose des solutions pour tous les principaux secteurs d'apprentissage en ligne : NEO LMS pour les écoles, MATRIX LMS pour les entreprises et INDIE LMS pour les entrepreneurs. Plébiscité par des millions d'utilisateurs, CYPHER LEARNING prend en charge plus de 40 langues et possède des bureaux dans le monde entier. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.cypherlearning.com .

À propos de l'Association « Nistor Bădiceanu »

L'Association « Nistor Bădiceanu » vise à devenir un promoteur de produits numériques basés sur le programme scolaire, en soutenant les élèves et les enseignants, et en apportant des modèles innovants et efficaces sur le marché roumain des cours en ligne.

