Cytaka récompense les développeurs axés sur la cybersécurité avec des prix d' $1 million de dollars

« Il est temps de changer la culture mondiale de la célébrité, en passant de l'apparence et de la beauté à l'intelligence », déclare M. Amir. « Nous voulons créer des 'cyber-héros' Notre objectif est de trouver les personnes les plus intelligentes dans le monde du développement de logiciels et de leur apporter la renommée et la gloire qu'elles méritent. »

La plateforme Cytaka propose une formation ludique au codage axée sur la cybersécurité, destinée aux développeurs de logiciels. Ceux-ci reçoivent des points pour les tâches effectuées, mais aussi de l'argent comptant - $1 million de dollars par mois, s'ils parviennent à participer à la compétition en direct.

La première compétition aura lieu le 15 août à Dubaï.

En réussissant les défis à tous les niveaux sur l'application CyTaka - Débutant, Étudiant, Professionnel et Expert, y compris les défis Expert Gold, les utilisateurs obtiennent des points qui leur permettent de gagner entre $50 et $7000. La compétition se « réinitialise » chaque mois, de sorte que les participants moins expérimentés aient une chance de devenir l'un des 10 meilleurs joueurs.

L'application dispose d'une version gratuite et d'un modèle d'abonnement, permettant aux membres d'obtenir des récompenses plus importantes. Elle peut être téléchargée sur Google Play et App Store. La participation sur l'application nécessite une confirmation personnelle complète afin d'éviter toute fraude.

« Cytaka est une application vivante, qui respire et qui évolue en permanence, créant un environnement d'apprentissage complet », déclare M. Amir. « Nos participants seront exposés aux derniers développements et tendances en matière de cybersécurité et de DevSecOps, ce qui leur permettra de se tenir continuellement à jour, d'améliorer leurs connaissances professionnelles tout en répondant directement à la pénurie de personnel en cybersécurité.

« Nos partenaires participant au développement de l'application comprennent des acteurs majeurs du secteur des logiciels », poursuit M. Amir. « Les entreprises mondiales ont un intérêt direct à recruter nos joueurs, car ils seront reconnus comme étant vraiment les meilleurs et les plus brillants dans le domaine du développement de logiciels. »

Les informations concernant les compétences et les qualités professionnelles du participant figurent dans sa « fiche de réussite » et sont 100% objectives avec des informations mises à jour. Cytaka permet désormais à un employeur ou à une société de ressources humaines de trouver, en quelques secondes, des candidats potentiels qui répondent en réalité aux exigences professionnelles et aux qualités de l'employeur, indépendamment de leur lieu de résidence, de leur sexe, de leur âge, de leurs croyances ; ce qui permet aux personnes de régions ou de communautés moins développées de rejoindre plus facilement la population active mondiale en tant que professionnels bien rémunérés.

Les employeurs publieront leurs propres défis dans la rubrique « emploi » de Cytaka . Une fois qu'un utilisateur aura réussi ces défis, l'employeur aura accès à sa fiche de réussite. Il s'agit d'une situation avantageuse pour l'employé potentiel et l'employeur. En tant que gagnants du défi, les candidats se retrouvent dans une position de négociation beaucoup plus forte et l'employeur a accès aux meilleurs candidats avec des capacités réelles.

« Si le fait d'offrir de l'argent et des récompenses permet d'accroître les connaissances des développeurs en matière de cybersécurité, nos objectifs sont alors beaucoup plus grands », explique-t-il. « En les formant pour qu'ils soient particulièrement conscients de la sécurité et en les incitant à se concentrer sur l'écriture d'un code plus sûr, plus solide et moins vulnérable, nous nous attaquerons directement à la crise de la cybersécurité.

« Faire des héros des développeurs de logiciels les plus intelligents du monde fera du codage et de la cybersécurité des professions beaucoup plus attrayantes, inspirant les générations futures », a-t-il poursuivi. « En outre, une autre version de l'application est en cours d'élaboration pour être adaptée aux enfants, afin que la prochaine génération puisse commencer son parcours de cybersécurité. »

La « recette spéciale » de l'application pour stimuler la participation consiste à tirer parti de la motivation extrinsèque et intrinsèque.

« Au-delà des prix en espèces, nous tirons parti de la nature compétitive des gens », a déclaré M. Amir. « Les participants à l'application seront classés publiquement, ce qui leur permettra de voir ce qu'ils doivent accomplir pour dépasser leurs pairs. Ils recevront également leur propre classement personnel, montrant le chemin parcouru depuis le début, ce qui renforcera leur motivation à continuer à se surpasser, pour vraiment atteindre leur potentiel. »

L'ensemble de l'écosystème de Cytaka n'est que la première étape.

« Nous nous attaquons aux problèmes les plus urgents et les plus difficiles auxquels nous sommes confrontés en tant que société étroitement liée au niveau mondial. Transformer les développeurs en experts en cybersécurité n'est que la première étape », a conclu M. Amir.

Pour rejoindre l'application, rendez-vous sur www.cytaka.com

À propos de Cytaka

Cytaka propose une éducation et une formation ludique en matière de cybersécurité pour les développeurs. L'objectif de l'entreprise est de transformer les développeurs en experts en cybersécurité. Les utilisateurs de l'application Cytaka obtiennent non seulement des points pour les défis relevés, mais peuvent également échanger ces points contre des récompenses financières. Chaque mois, Cytaka organisera des concours en direct pour les 10 plus performants utilisateurs de l'application, avec à la clé plus d' $1 million de dollars de récompense. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.cytaka.com .

